Надаль успел вытащить ребёнка из толпы фанатов. Мальчик ревел от страха

Как Надаль помог ребёнку

Испанец Рафаэль Надаль, пропустивший второй раунд US Open в связи с травмой его соперника, австралийца Танаси Коккинакиса, помог маленькому мальчику во время раздачи автографов. Толпа фанатов стояла у ограждения, отделяющего доступную для болельщиков зону от зоны, где могут находиться только теннисисты, члены их команд и официальные лица, работающие на турнире. Все тянули к Рафаэлю руки со специальными большими теннисными мячами для автографов и другими предметами, на которых можно расписаться, и никто не обратил внимания на мальчика, оказавшегося прижатым к этому ограждению.

Ребёнок, рост которого чуть выше забора, испугался и расплакался. Надаль услышал плач, перегнулся через ограждение, взял мальчика на руки и перенёс в зону для теннисистов. После этого он и одна из работниц турнира поговорили с ребёнком, успокоили его, а затем Рафаэль оставил ему автограф на кепке.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Рафаэль не впервые спасает людей

На инцидент отреагировал отец ребёнка.«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь ещё и его герой! Спасибо! Удачи на USOpen!» — написал он в «твиттере».

Надаль таким поступком лишний раз подтвердил, что, несмотря на все свои регалии, делающие его живой легендой тенниса, он остаётся простым и внимательным к другим человеком. Рафаэль старается по возможности избегать лишней публичности, насколько это возможно при его статусе, любит море и рыбалку и часто помогает людям. У испанца давно функционирует благотворительный фонд, а при случае он готов оказать помощь и из личных средств. Например, зимой прошлого года Рафаэль пожертвовал $ 1,15 млн жертвам внезапного наводнения, от которого в сентябре пострадали жители его родного острова Мальорка. Изначально Надаль планировал провести выставочный матч и отправить все вырученные от него деньги на помощь пострадавшим, но травма не позволила ему сыграть, и тогда он принял решение внести личные средства.

Рафаэль не считал себя героем тогда и не считает себя им и сейчас, но для мальчика он точно будет таковым – здесь с его отцом не поспоришь.