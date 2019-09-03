Сливайтесь! Почему никто не хочет быть первой ракеткой мира?

Интересная ситуация сложилась на нынешнем US Open в борьбе за звание первой ракетки мира в женском туре. Первая ракетка мира Наоми Осака после вычета очков за прошлогодний титул оказалась догоняющей вслед за Эшли Барти, Каролиной Плишковой и Симоной Халеп. Соперницы должны были сойти с турнирной дистанции как можно раньше, при этом и сама японка была обязана пройти по сетке как можно дальше. Только в этом случае у неё были призрачные шансы остаться на вершине рейтинга. И тут неожиданно все пункты начали выполняться сами собой. Сначала во втором круге Халеп неожиданно встретила упорное сопротивление американки Тэйлор Таунсенд, которой в итоге уступила на тай-брейке 3-го сета. Затем в воскресенье в 1/8 финала дружно сошли с дистанции Барти и Плишкова, причём первой не хватало всего одной победы, чтобы гарантированно оторваться от Осаки так, чтобы ту не спас даже титул на нынешнем турнире. И к понедельнику для Наоми была сформулирована хоть и сложная, но вполне чёткая задача – в случае защиты титула в Нью-Йорке она бы осталась и первой ракеткой мира по итогам турнира.

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Путь на нынешнем турнире у Осаки был не особо сложным. Лишь в стартовом раунде она уступила один сет на тай-брейке россиянке Анне Блинковой, а затем уверенно в двух партиях справилась с полькой Магдой Линетт и американкой Кори Гауфф. Матч с 15-летней Гауфф больше всем запомнился парным рыданием после матча, когда японка попыталась подбодрить расстроившуюся юную соперницу, а в итоге расплакалась вместе с ней. Публике такое проявление чувств очень понравилось.

Парное рыдание. Осака сняла корону с теннисной принцессы Волна Кокомании затопила слезами US Open. Кори Гауфф проиграла, но все счастливы.

Когда дорога к защите звания первой ракетки мира для Наоми Осаки расчистилась и всё стало зависеть только от неё, неожиданно уже в ближайшем поединке японка встретила большие проблемы, как оказалось впоследствии – неразрешимые. В соперницы Осаке досталась швейцарка Белинда Бенчич. Девушки — одногодки, Белинда всего на семь месяцев старше японки и в своё время уже была в десятке, а по итогам нынешнего турнира наверняка снова окажется в топ-10. В 16-летнем возрасте на турнире ITF-25 000 в Алабаме первенствовала Осака, а вот затем побеждала только Бенчич – на Кубке Хопмана в 2018-м и на двух крупных турнирах этого года – в Индиан-Уэллсе и Мадриде.

В отчётном матче Белинда показала решительный настрой с самого начала. Она давила на соперницу, пыталась собрать все очки, которые только возможно, и сразу же повела с брейком. Осака играла волнами – то прибавляла, то вновь отступала. Она спасла 3-й гейм на своей подаче c четырёх брейк-пойнтов, следом сама сделала обратный брейк и вроде бы выровняла игру. Когда дело шло к тай-брейку, японка неожиданно снова отдала свою подачу, а на чужой ничего толком сделать не смогла. При этом теннис обе девушки показывали интенсивный и удачные атакующие действие превышали количество невынужденных ошибок. Во второй партии шла довольно скоротечная борьба, геймы сильно не затягивались, при этом в 5-м гейме на подаче Осаки снова наступил неожиданно провал, и она позволила сопернице сделать брейк под ноль. Дальше девушки уверенно держали свою подачу, пока Бенчич не подала в конце на матч. Так за полтора часа Наоми Осака лишилась и возможности защитить титул US Open, и звания первой ракетки мира, которое с ближайшего понедельника перейдёт к Эшли Барти. А Осака будет третьей – вслед за ней и Каролиной Плишковой.

После матча японка была опечалена, ведь она разом лишилась очень многого: «У Бенчич был особый план на эту встречу. Не хочу говорить о том, что я делала не так. Буду стараться мыслить позитивно. Я травмировала колено в Цинциннати, но мне становится лучше. Не могу сказать, что это стало причиной моего поражения, ведь до этого я провела три матча. Мне очень грустно. Однако я сделала много выводов в ходе этого турнира. Конечно, хотелось защитить титул».

Это уже 4-я смена первой ракетки за нынешний год. Это не так много, если вспомнить 2017-й, когда подобных передач звания было 7, а на вершине побывали 5 разных теннисисток. На этот раз после Australian Open Осака забрала лидерство у Халеп, во время травяной серии в лидеры вышла Барти, в августе после Торонто Наоми вернулась на вершину, как оказалось, на 4 недели. И с 9 сентября снова список лучших теннисисток возглавит Барти, которая, впрочем, ничего себе до конца сезона ещё не гарантировала. А значит, новые перестановки вполне возможны.