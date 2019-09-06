«Я не хочу принимать таблетки!» Крик души украинки, разгромленной Сереной

Операция «титул для королевы» переходит в финальную стадию. Американка Серена Уильямс горделиво и величаво шагает по сетке домашнего турнира «Большого шлема». Среди трёх других полуфиналисток US Open наиболее опасной для Серены выглядела пятая ракетка мира Элина Свитолина. Именно с ней Уильямс и боролась за выход в финал, однако никаких проблем не испытала. За 1 час 10 минут украинка взяла лишь четыре гейма.
Элина уже несколько лет входит в число лидеров женского тенниса, но ни финалов турниров «Большого шлема», ни резко упавшего в цене звания первой ракетки мира у неё в активе пока нет. Но Элина нацелена не на сиюминутные победы любой ценой, а на долгую и успешную карьеру.
Свитолина не хочет вредить своему здоровью таблетками. Даже разрешёнными.
«Не хочу наносить ущерб связкам»
На пресс-конференции после полуфинала US Open Элина призналась, что вновь испытывает проблемы с коленом, из-за которых пропустила полтора месяца в первой половине сезона. Украинка отметила, что в матче с Сереной колено её не беспокоило, так как она приняла обезболивающие, но в целом ситуация с маскировкой боли медицинскими препаратами её не устраивает.
«Я не хочу принимать таблетки, чтобы скрывать боль. Это нехорошо. Мне всего 24 года, скоро 25. У меня впереди длинная карьера. Я не хочу наносить такой ущерб своим связкам», — сказала Свитолина.
Без операции не обойтись?
Элина Свитолина ворвалась в элиту женского тенниса в 2017 году. За это время на вершине рейтинга успели побывать восемь теннисисток. Каждую из них Элина обыгрывала, а по личным встречам уступает только Серене и Каролине Плишковой. Тем не менее самой добраться до заветной первой строчки у неё никак не получается. Виной тому отсутствие крупных успехов на соревнованиях «Большого шлема» (до Уимблдона-2019 она ни разу не играла в полуфинале) и многочисленные травмы.
Учитывая проблемы с коленом, со стороны Свитолиной было бы логично досрочно завершить сезон и как следует восстановиться. При необходимости перенести операцию, чтобы как раз избавиться от болеутоляющих. Однако в таком случае Элине грозит серьёзный спад в рейтинге. Победа на Итоговом турнире WТА в Сингапуре принесла украинке не только самый серьёзный титул в карьере, но и 1500 очков, потеря которых окажется болезненной.
Что выберет Свитолина?
При этом участие в Итоговом турнире Свитолиной ещё не гарантировано. После US Open она станет 10-й в чемпионской гонке, и для квалификации в Шэньчжэнь ей необходимо успешно сыграть во время азиатской серии. А это снова предполагает серьёзные нагрузки на больное колено и кучу обезболивающих.
Свою позицию по поводу приёма лекарств для скрытия неприятных ощущений Свитолина заявила чётко и однозначно. Но не так просто добровольно отказаться от призовых и рейтинга ради потенциальных побед в будущем. Недаром говорят, что о здоровье вспоминаешь лишь тогда, когда оно подводит.
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