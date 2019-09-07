«Гений или крыса?». Медведев заставил США болеть за себя

Юный Гоголь или персонаж Достоевского? Американцы не могут разгадать тайну Даниила Медведева. Этот русский им не по зубам!

«Просто Черчилль не видел Медведева»

Загадка, завернутая в тайну и помещённая внутрь головоломки. Так 80 лет назад сказал о России Уинстон Черчилль. И добавил, что где-то есть ключ. «Просто Черчилль не встречал Даниила Медведева, нового российского топ-теннисиста, который пробился в финал US Open», — пишет журналистка Ханна Уилкс.

В эти дни разгадать секрет нового российского гения пытается весь мир. Медведев смеётся над всеми законами тенниса. Блестяще отыграв роль плохого парня в середине турнира, он не ушёл в сторону, а перевоплотился в супергероя и любимца публики. «После победы над Димитровым Медведев сказал, что любит США. Он окончательно избавился от амплуа злодея и сорвал аплодисменты», — пишет Дэвид Вальдштейн из New York Times.

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«У Медведева нет проблем с волей и отвагой»

Медведев заставил говорить о себе ещё за несколько недель до US Open. Он провёл фантастическую серию турниров на североамериканском харде, завоевав титул в Цинциннати и уступив в финалах в Вашингтоне и Монреале. Обычно такие успехи оборачиваются для игроков неудачами на турнирах «Большого шлема», но Медведев и здесь выбивается из общего ряда.



«Нельзя выиграть 20 матчей из 22 на американском харде, не обладая волей и отвагой. Он обыграл 12 игроков топ-40, трёх игроков топ-10. У Даниила с волей и отвагой проблем нет. Он умеет выигрывать тогда, когда шансов практически нет», — считает обозреватель Washington Post Чак Калпеппер.

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«Оживший персонаж Достоевского»

«Неординарный», «уникальный», «своеобразный» — без этих эпитетов не обходится ни одна статья о новой российской звезде тенниса. Его игру называют корявой и далекой от лучших образцов. Портал Live Tennis посвятил Медведеву статью с заголовком «Гений или крыса?». «Жан-Рене Лиснар, работавший с Медведевым в теннисной академии во Франции, сказал, что Даниил цепляется за каждый мяч как крыса… Тренер Жиль Сервара называет Медведева гением, которого иногда трудно понять», — пишет издание.

Медведев настолько отличается от привычного образа идеального теннисиста, что его телосложение и внешность породили кучу мемов. Самым остроумным, пожалуй, стало сравнение Даниила с Николаем Гоголем. Тем более многие уверены, что совершить подобный прорыв без вмешательства потусторонних сил просто невозможно.



«Всегда думал, что Даниил Медведев больше похож на великого писателя, чем на великого теннисиста. Юный Гоголь?» — пишет журналист Кристофер Клэри.

«Медведев похож на ожившего персонажа Достоевского», — убеждена Луиза Томас из New Yorker.

«Тот, кто не верит в Медведева, всё проспал»

В финале Медведев впервые за турнир встретится с настоящим фаворитом. Но ведь и у Надаля на пути к решающему поединку не было соперников уровня Даниила. Букмекеры и специалисты уверены, что шансов у Даниила минимум. «Должно случиться что-то безумное, чтобы Надаль покинул Нью-Йорк без 19-го титула турниров «Большого шлема», — пишет CNN.



Но есть и те, кто видит ситуацию не такой однозначной. «Если кто-то считает, что всё уже решено, то он, видимо, всё проспал», — призывает не торопиться с выводами Washington Post.