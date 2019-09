Серена снова провалила финал «Шлема». Ей должно быть стыдно

Рывок Бьянки в космос

Бьянка Андрееску в этом сезоне находится на невероятном подъёме. История её успеха круче истории Наоми Осаки, обыгравшей Серену Уильямс в финале US Open в прошлом году. Японка хотя бы начинала тот сезон в топ-100, а канадка стартовала со 152-й позиции. Год назад Бьянка вылетела в первом круге квалификации Открытого чемпионата США, в ноябре радовалась победе на турнире под эгидой ITF в США (это примерно уровень третьих лиг национальных чемпионатов в футболе). В этом сезоне она успела дважды травмироваться, сыграв между Майами (март) и Торонто (август) только один матч, но, несмотря на 4 пропущенных месяца, 9 сентября станет пятой ракеткой мира! Кроме того, с учётом игр в квалификации различных турниров Андрееску одержала в этом сезоне уже 45 побед. Для сравнения — у лидера мужского сезона, Даниила Медведева, их 50.

Сравнение с Осакой неслучайно – обе завоевали свои первые титулы в Индиан-Уэллсе, а затем обе разбили Серену в финальном матче US Open. Бьянка, правда, перед этим успела завоевать ещё один крупный титул, став чемпионкой домашнего турнира в Торонто. В финале она тоже должна была играть с Уильямс-младшей, но в том матче состоялись лишь четыре гейма – затем Серена снялась из-за спазмов спины. На этот раз американка была здорова, но психологическое давление и великолепная игра Андрееску не дали ей шансов.

Слабость и нервы Серены

Канадка сходу задала такой высокий темп игры, за которым Уильямс просто не успевала. Бьянка быстро и чисто била по мячу, резкими плоскими ударами гоняя Серену по корту. В свои лучшие годы американка держала инициативу в руках против практически любой соперницы; по-настоящему пробивать Серену острейшими контратаками в «нулевые» и в начале 10-х удавалось разве что Жюстин Энен. Однако сейчас Уильямс, которой в конце сентября исполнится 38 лет, не готова давить соперниц мощью в каждом матче – во всяком случае, в финалах ей это не удаётся.

Более того, Серена сразу показала слабость, проиграв стартовый гейм с 40:15 и завершив его двумя двойными ошибками. Увидев, как соперница нервничает, сама Андрееску наверняка раскрепостилась. Вскоре Бьянка уже была в шаге от победы в партии. Она спасла свой гейм с брейк-пойнта, а затем Уильямс опять отдала подачу на двойной ошибке. Более того, и первый брейк во второй партии Андрееску сделала за счёт двойной Уильямс! Всё шло к очень быстрой победе канадки, но Серена отыграла матчбол при счёте 1:5 роскошным приёмом, сделала один обратный брейк, и тут нервы проявились уже у Бьянки. Она провалила вторую подачу на матч, помогла сопернице сравнять счёт – но сумела вовремя собраться и выиграть.

Четыре проигранных финала подряд, 0-8 по сетам

Конечно, что бы ни говорила сама Серена, она понимает, что время уходит. С каждым проигранным финалом она нервничает всё сильнее, выходя на корт в решающих матчах, и разорвать этот порочный круг ей будет очень непросто. Хотя женский тур в целом сейчас достаточно слаб и нестабилен, всё равно раз за разом на «Шлеме» находится одна теннисистка, которая в данный момент сильнее, чем Уильямс. Как говорится, один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. А у Серены после родов проиграно уже четыре финала мэйджоров, причём она не взяла в них ни одного сета. Не помогли ни родные стены, ни свои болельщики, среди которых было множество звёзд, включая Меган Маркл – супругу принца Гарри, герцога Сассекского.

«Хотела показать Серене, что иду за победой»

«Перед матчем у меня был ураган эмоций – больше, чем перед любым другим поединком. Это финал, и я играла с Сереной. Я просто старалась дышать как можно ровнее с того момента, как проснулась, и до старта поединка. А потом делала то же самое на корте, чтобы не нервничать. Это было совсем непросто, но, думаю, я хорошо справлялась с такой задачей на протяжении всего года. В последнем гейме я говорила себе, что нужно уложить этот чёртов мяч в корт. Я хотела уверенно начать принимать, чтобы показать ей, что иду за победой», — сказала Андрееску на пресс-конференции.

«Спасибо большое публике. Такая поддержка для меня много значит. Ребята, вы были великолепны эти две недели, на протяжении которых я выступала здесь. Что случилось после 5:1? Я сражалась, пыталась остаться в игре подольше. Благодаря такой поддержке болельщиков я играла лучше и сражалась дольше. Спасибо. Андрееску провела невероятный матч. Я так горжусь и рада за тебя. Невероятный теннис. Хотелось бы сыграть лучше, но если кому-то другому оказалось по силам выиграть турнир, не считая Винус, я счастлива. Счастлива, что это была именно Бьянка», — призналась Серена.

Андрееску повторила рекорд Моники Селеш, выиграв турнир «Большого шлема» с 4-й попытки – столько раз она выступала в основных сетках мэйджоров. Также она стала самой юной чемпионкой US Open после 19-летней Светланы Кузнецовой в 2004 году и первой теннисисткой младше 20 лет, выигравшей «Шлем», после Марии Шараповой в 2006-м. Марии тогда тоже было 19, и она тоже стала чемпионкой US Open. Кроме того, она победительница мэйджора в женском одиночном разряде из Канады и первая теннисистка среди родившихся в 2000-х, завоевавшая титул такого уровня. Кстати, Серена выиграла свой первый US Open за год до рождения Бьянки, в 1999-м. И то, что спустя 20 лет она всё ещё способна выходить в финалы таких турниров, уже удивительно. Но понятно, что её саму такие провальные исходы этих финалов устраивать никак не могут.