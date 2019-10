«Без соцсетей голова начинает по-другому работать»

Чемпионка турнира «ВТБ Кубок Кремля» Дарья Касаткина не смогла защитить прошлогодний титул. Проиграв уже на старте нынешнего розыгрыша, она досрочно завершила сезон, который начала в топ-10, а завершит в районе 70-го места в рейтинг-листе WTA. В беседе с журналистами, среди которых был и представитель «Чемпионата», россиянка попыталась рассказать о причинах падения и дальнейших перспективах.

— Дарья, можно только сожалеть о таком результате матча с Даяной Ястремской. Было два разных сета, казалось, что во втором вы зацепитесь. Что не получилось?

— Ну, не надо уж так сожалеть, ведь никто не умер. В первом сете, может быть, немного сыграли роль нервы, но в то же время Даяна играла очень хорошо, в очень агрессивный теннис. Начало сета могло сложиться совершенно по-другому. Я могла повести в первом сете 2:1, а не проигрывать 0:3. Такие детали обычно решают многое по ходу матча. Во втором сете, когда сделала брейк, при счёте 4:2 потеряла концентрацию, и это тоже сыграло свою большую роль.

— Кубок Кремля в этом году поменял место прописки. Есть ли разница между «Олимпийским» и «Крылатским»?

— Разница есть – ни для кого не секрет, что корт был постелен на лёд. И с каждым днём корт становился всё медленнее и медленнее, а отскок был всё ниже и ниже. Конечно, это очень сильно отличается от того, что было в «Олимпийском». Возможно, это сыграло свою роль. Но это такие условия, и каждому нужно решать, что с этим делать.



— Это был ваш последний матч в сезоне?

— Да.



— Подведёте итоги?

— Сложно подобрать слово, чтобы не запикивать. Нельзя даже сказать, что сезон этот был up & down. В основном он был только down. И я, в общем-то, рада, что он наконец завершился, что следующий сезон начнётся с чистого листа, что мне не нужно будет подтверждать много очков в следующем году. Дорога, можно сказать, пустая. В целом хочется просто забыть то, что было. Сделать выводы, учиться на ошибках и уже быть полностью готовой к следующему сезону.



— Есть уже какие-то планы на межсезонье? Как будете готовиться? Может, где-то отдохнёте перед этим?

— Я буду делать предсезонку в Барселоне, как и в прошлом году. Раз освободилась раньше, значит, на это времени будет немного больше. Буду проводить со своим новым тренером Карлосом Мартинесом, у него в академии. Будет достаточно длинная подготовка, и я надеюсь, что она даст свои плоды.



— В горы на этот раз не поедете?

— Нет. В этот раз обойдусь без гор.



— Есть понимание, что конкретно не сложилось в этом сезоне?

— Было много моментов, не только теннисных. Были и моменты психологические, просто жизненные. И всё это, так получилось, попало на один год. Просто так бывает, поэтому я надеюсь, что в следующем году в этом плане будет такая разрядка. И всё будет по-другому.



— Одно время вы общались с Дарьей Гавриловой, а сейчас даже в «Инстаграме» ничего не публикуете. У вас с ней натянутые отношения?

— На самом деле, для меня это ужасно, что для всех сейчас показатель – это «Инстаграм». Нет, мы так же с Дашей сейчас хорошо общаемся, она мне звонила буквально пару дней назад – рассказывала, как у неё дела, и спрашивала, как у меня дела. У нас с ней всё отлично.



— Насколько правы те, кто говорит, что причина вашего провала в этом сезоне – физическая перегрузка в предсезонке? И будете ли что-то менять в подготовке?

— Сильно я не меняла подготовку по сравнению с предыдущими сезонами. С этим я не согласна, потому что последняя предсезонка у меня была даже короче, чем обычно. Не знаю, как люди это могут говорить, даже не будучи со мной на сборах и не видя, что я делаю и как я тренируюсь. Так что это их дело, но я считаю, что это не так.

— Вы начали сезон 10-й в мире. Повлияло ли на вас то давление со стороны и повышенные ожидания от себя, ожидания других людей?

— Думаю, что да. Как бы я ни пыталась себе как-то врать, что на меня это никак не влияет и что не обращаю на это внимание. Я думаю, что это сыграло свою роль. Даже, может быть, как-то неосознанно, когда выхожу на корт, в голову всё равно закрадываются какие-то повышенные ожидания. Может быть, не столько от окружающих людей, а сколько от самой меня. Но это опыт, который я считаю очень ценным. И я рада, что получила его в таком, можно сказать, очень молодом возрасте, и надеюсь, что в будущем мне это очень сильно поможет.



— Как вписался в вашу команду Карлос Мартинес? Над чем работаете?

— Вписался он хорошо, потому что при выборе тренера я учитываю некоторые критерии того, как он тренирует, как он видит теннис. Я общалась с ним до этого, и мне в принципе близка его философия – в каком направлении должна развиваться игра его спортсмена, и мне это близко. Потому что он тренировал Свету Кузнецову, стиль игры которой похож на мой. Он говорил, что ему нравится то, как я играю. Я считаю, что наше видение игры идёт в одном направлении. Что очень важно. У нас нет разногласий в этом плане. Плюс он живёт и его академия находится в Барселоне, где я всегда мечтала быть. Так сложилось, что мы начали в этом году сотрудничать, и я очень этому рада.

— В чём заключается философия вашей и Карлоса игры?

— Забегать под право, менять ритм, крутить мяч, making girls crazy (сводить девушек с ума. – Прим. «Чемпионата»), как говорится. (Смеётся.)



— У вас есть своя группа болельщиков, которые бурно за вас переживают. Есть ли что-то, что вам мешает?

— Когда болеют от души – это всегда приятно. Бывают, конечно, какие-то выкрики с трибуны, когда ты проигрываешь, а тебе говорят: «Даша, ну соберись!». Ты как бы понимаешь, что человек пытается тебя поддержать, подбодрить. Просто неправильно выбрал момент и, может быть, неправильную интонацию. Но так, в принципе, мне кажется, что эта культура у нас становится лучше, что начали болеть лучше. Потому что, как мне рассказывали, было немножко по-другому. Я рада, что, например, в прошлом году были полные трибуны на финале, потому что атмосфера на таких матчах очень важна. Было приятно, что столько народу заинтересовал наш турнир.



— Останетесь посмотреть какие-то матчи в Москве? Может быть, ещё намечена культурная программа?

— Посмотрим. У меня ещё пару дел тут есть, поэтому думаю, что ещё немножко задержусь.



— В Барселоне сейчас беспорядки. Футболист Ракитич шёл пешком из аэропорта.

— Да. Можно сказать, это одна из причин, по которой я сомневаюсь, когда мне ехать в Барселону. Но вокруг Барселоны ещё есть пара городов, куда можно прилететь и без проблем дальше добраться. Но, конечно, часто там беспорядки, часто там что-то происходит, приходится как-то мириться с этим. Потому что повлиять на это мы не можем. Но пешком из аэропорта я не хочу.



— Вчера Калинская сказала, что не представляет, чтобы её тренировали мужчины. Её всегда тренируют женщины. У вас же наоборот все тренеры мужчины. Не хотелось ли вам найти себе наставницу-женщину? В чём между ними разница?

— У меня никогда не было стереотипа, что у меня обязательно тренер должен быть мужчина. Просто так складывалось, что в какой-то период я начинала работать с тренером-мужчиной. Может быть, когда-то это и произойдёт, что я буду работать с тренером-женщиной, но пока меня всё устраивает в работе с Карлосом.

— Много негатива получаете в соцсетях?

— Негатив мы получаем всегда. Нужно, наверное, не проиграть ни одного матча в году, чтобы не получить негатив. И то не факт. Конечно, это напрягает. Не понимаешь, почему столько злобы у людей, что их действительно так волнует, что ты проиграл какой-то матч. Сначала я скрыла комментарии в «Инстаграме», а сейчас я просто его удалила из телефона (смеётся). И на самом деле мне весьма неплохо живётся в последний месяц, что я не захожу в соцсети. Голова начинает немножко по-другому работать. Могу сказать, что от этих людей никак не избавиться, переучить их тоже никак нельзя, заблокировать всех тоже невозможно. Приходится терпеть.



— Находились люди, которые вас поддерживали на протяжении всего сезона?

— Конечно. Эти люди всегда со мной – это моя команда, мои родители, родственники, друзья, они всегда рядом. И для меня их мнение самое важное, а не тех людей, которые пишут мне что-то в интернете.



— Как вы оцениваете прогресс Даниила Медведева? Является ли он для вас примером того, как можно прогрессировать?

— (Смеётся.) Ну, он неплох, скажем так. Неплох. Даниил – большой молодец. Такой прогресс совершил во второй половине года. Просто вообще все в шоке. Как у него может быть такая стальная психика. Даже не столько физика, сколько именно психика. Потому что шесть финалов подряд – не знаю, как это возможно. Конечно, его подача очень сильно ему помогает. Не знаю, что вам ещё сказать. Вы сами всё видите – чувак просто выходит, и, даже если у него что-то не получается, это, во-первых, незаметно, а во-вторых, он всё равно даже сета не проигрывает. Я надеюсь, что он будет только развиваться и дурные мысли ему в голову приходить не будут. А он будет просто переть, как танк. И всё.

— Каких ошибок вы постараетесь избежать при подготовке к следующему сезону?

— Хороший вопрос. Мы об этом ещё поговорим – сейчас у нас будет разговор с тренером, с братом про то, как у нас будет проходить подготовка к следующему сезону, как мы распланируем начало следующего сезона. Мы это вместе решим, потому что я одна не могу вот так понять, какие точно ошибки были совершены. Нам нужно это вместе всё-таки обсудить. Но я думаю, что предсезонную подготовку мы немножко в итоге изменим.