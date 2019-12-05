Кирьосу больше не нужна Калинская?

Вдохновлённая Кирьосом

Отношения Ника Кирьоса с Анной Калинской всегда выглядели нетипично. Австралиец до того точно встречался с соотечественницей Айлой Томлянович, которая является уроженкой Хорватии; сам Ник родился в Австралии, но по отцу у него греческие корни. Расставшись с Томлянович, он оказывал повышенные знаки внимания американке русского происхождения Аманде Анисимовой, а затем переключился на Калинскую.

«Это моя самая любимая теннисистка». Ник Кирьос положил глаз на Анну Калинскую Известный теннисный скандалист «залайкал» россиянку, а потом и вовсе влюбился.

Правда, совместных фотографий у них долго не было, но Кирьос постоянно ставил лайки сообщениям Калинской в «Инстаграме» и оставлял комментарии. Вживую он впервые обозначил своё отношение к ней на турнире в Вашингтоне, где был в боксе с её командой. Сама Анна там выполнила несколько подач с руки и позже рассказала, что вдохновил её на это именно Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на её матче на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.

«Увидел горячую тёлочку, готов жениться прямо сейчас»

В середине сентября в «сториз» австралийца всё-таки появилось совместное фото с россиянкой, на котором он касается её рукой. Подпись Ника гласила: «Моё лицо, когда я вижу, как ты снова делаешь свои штучки». Чуть позже Кирьос опубликовал видео того, как он в шутку напугал Калинскую. Правда, в промежутке между этими двумя событиями ничто не помешало австралийцу, выступавшему на Кубке Лэйвера, объяснить свои ошибки красавицей на трибунах. «Я потерял концентрацию. Увидел страшно горячую тёлочку на трибуне. Нет, серьёзно, готов прямо сейчас на ней жениться. Прямо сейчас».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ещё одно упоминание отношений Калинской и Кирьоса произошло в конце октября. Подруга Анны, Анастасия Потапова, отдыхавшая вместе с ней в Дубае, прокомментировала фотографию Калинской в «Инстаграме». Анна выложила фото на фоне небоскрёбов с подписью: «Моя энергия достаточно сильна, чтобы зажечь огни города». Потапова написала в комментариях: «Боже, Ник Кирьос, тебе повезло».

«Сатана, изыди»

Однако сейчас Ник выложил у себя фото с какой-то другой девушкой, стоящей в рваных джинсах. Калинская написала в комментариях: «Купи новые джинсы для своей подруги». Затем Кирьос прокомментировал новую фотографию россиянки, что вызвало её недовольство. Анна ответила Нику: «Сатана, изыди из моего «инстаграма». В итоге и Кирьос, и Калинская удалили свои комментарии.

Напомним, что в конце сезона 24-летний Кирьос, за своё поведение в матче с Кареном Хачановым в Цинциннати получивший условное отстранение от тенниса на 16 недель, почти не играл. Кроме Кубка Лэйвера и Кубка Дэвиса, он выступил только на турнире в Чжухае, где потерпел поражение в первом раунде. В итоге, несмотря на два титула ATP 500, год он завершил лишь на 30-й строчке. 21-летняя Калинская занимает 104-ю строчку рейтинга WTA.