Японский триумф. Осака стала первым лидером тенниса из Страны восходящего солнца

На кону – дебют на первой строчке

Женский финал Australian Open – 2019 решал судьбу не только трофея первого в сезоне турнира «Большого шлема», но и первой строчки рейтинг-листа. При этом ни Наоми Осака, ни Петра Квитова раньше первыми в мире не были, а также никогда не играли в финале Открытого чемпионата Австралии, так что для обеих это была новая планка. Более того, Осака уже установила национальный рекорд, гарантировав себе как минимум вторую строчку. Ранее лучшим результатом японских теннисистов была четвёртая позиция, на которую поднимались Кимико Датэ, Кей Нисикори и сама Наоми.

Кроме того, это был, пожалуй, самый позитивный из всех возможных финалов в плане отношения других людей к его участницам. Едва ли что у Квитовой, что у Осаки найдётся много «хейтеров» — по крайней мере, их явно меньше, чем у любой другой топ-теннисистки. Петру и болельщики, и коллеги любили и раньше, а после нападения на неё грабителя, ранения левой руки ножом, реабилитации и возвращения в тур стали поддерживать ещё сильнее. Все характеризуют её как очень милую, общительную и обаятельную девушку. Про Наоми тоже сложно сказать что-то плохое. Она продолжает держаться очень скромно и даже застенчиво, несмотря на громкие успехи последних месяцев, и её тренер, Саша Бажин, не перестаёт подчёркивать, что японка ничуть не меняется как человек, несмотря на свалившуюся на неё славу.

Нервы не подвели Осаку

Дополнительная интрига заключалась в том, что раньше Квитова и Осака ни разу друг с другом не играли. Обе предпочитают атакующий теннис, что предрасполагало к большому количеству красивых розыгрышей. Правда, забывать про влияние нервов тоже было нельзя – слишком многое стояло на кону. Первая партия получилась равной. Петра атаковала немного острее, но и ошибалась больше. У обеих были шансы на брейк, причём чешка упустила тройной брейк-пойнт в седьмом гейме, а японка не реализовала два сетбола на приёме при счёте 6:5. Тай-брейк же Квитова провела неудачно, взяв всего два очка.

На старте второй партии Петра выиграла-таки гейм на приёме, но тут же в напряжённой борьбе уступила свою подачу. В этот момент у неё начался резкий спад, и Наоми в итоге взяла четыре гейма подряд. При 5:3 в свою пользу японка заработала тройной матчбол на приёме, но чешка, оказавшись на краю пропасти, вдруг снова нащупала свою игру, спасла этот гейм и получала важнейшее моральное преимущество. Наоми разнервничалась, не подала на матч, проиграла следующий гейм с брейк-пойнта и после этого совсем «поплыла», особенно после того, как трос два раза подряд сыграл против неё в 12-м гейме. Вот так 5:3 и тройной матчбол превратились в 5:7.

Однако в решающей партии Осака быстро смогла успокоиться и уже в третьем гейме сделала брейк. Квитова боролась, снова спасла свою подачу с 0:40 (правда, здесь брейк-пойнты не были матчболами – Наоми в тот момент вела со счётом 4:2), но в целом японка контролировала игру и вскоре праздновала заслуженную победу – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Петра всё равно довольна, а Наоми стеснялась

Эта церемония награждения резко контрастировала с предыдущей церемонией на женском «Шлеме», когда Карлоса Рамоса увели в подтрибунные помещения, дабы не провоцировать дополнительный гнев болельщиков, а победившая Серену Уильямс Осака скромно стояла с главным призом и не знала, что ей делать. Здесь была совсем другая атмосфера, и соперница японки была довольна, несмотря на поражение. «Это невероятно. Я не верила, что снова буду в финале турнира «Большого шлема». Великолепный матч, хочу поздравить Наоми и всю её команду. Она очень хорошо играла и полностью заслужила быть первой ракеткой мира. Великолепный турнир. Хочу поблагодарить семью и всех болельщиков, всех, кто помогал мне. Но больше всего хочу поблагодарить своего врача — человека, благодаря которому я снова смогла держать ракетку в руках, он всегда был рядом», — сказала Квитова во время награждения.

А Осака, как и прежде, стеснялась произносить речь перед большим числом людей, явно чувствуя себя не в своей тарелке, в чём честно призналась в самом начале. «Публичные выступления не являются моей сильной стороной. Большие поздравления Петре, ты молодец. Ты смогла вернуться в тур и выйти на высочайший уровень после всего, что произошло с тобой. Это был тяжелейший матч, который стал для меня уроком.

Спасибо всем зрителям, болельщикам, всем, кто переживал за нас. Я постаралась показать всё, на что способна. Большое спасибо директору турнира, главному судье, болбоям, ну и моей команде. Её роль в моей победе огромна, особенно во время матчей второй недели. Я не верила, что мне удастся завершить турнир победой. Знаете, у меня на бумажке было записано, что ещё я должна сказать, но, если честно, я всё забыла. Всем спасибо».

Осака продолжает ставить рекорды. Она в одном шаге от первой строчки Наоми Осака в субботу сыграет с Петрой Квитовой за титул АО и звание первой ракетки мира. Раньше в Японии никто не был выше 4-й строчки.

Осака повторила достижение Эверт, В. Уильямс и Каприати

Наоми стала шестой теннисисткой в Открытой эре и первой за 18 лет, кому удалось выиграть второй турнир «Большого шлема» сразу после дебютного титула на этих соревнованиях. До неё такой дубль делали Ивонн Гулагонг («Ролан Гаррос» и Уимблдон в 1971 году), Крис Эверт (те же турниры в 1974-м), Хана Мандликова (Australian Open и «Ролан Гаррос» в 1980 и 1981 годах – в Австралии тогда играли в декабре), Винус Уильямс (Уимблдон и US Open в 2000-м) и Дженнифер Каприати (Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2001-м). Также 21-летняя Осака будет самой молодой первой ракеткой мира с октября 2010 года, когда эту позицию заняла Каролина Возняцки. Датчанке тогда было 20 лет. Квитова займёт вторую строчку, уступая Осаке 740 очков. При этом на следующей неделе Петре нужно защищать 470 баллов за титул в Санкт-Петербурге, а ещё через две недели – 900 за победу в Дохе, так что в ближайшее время шансов стать первой ракеткой мира у чешки больше не будет. А ведь Осака ровно год назад была на 72-м месте!

Интересно, что японка выиграла 60-й матч подряд, в котором оказалась сильнее соперницы в первой партии. При этом по пути к успеху на Открытом чемпионате Австралии она одержала и две волевые победы – над Се Шувэй и Анастасией Севастовой. Кстати, Севастову Осака так обыгрывала уже дважды за этот сезон – в четвертьфинале турнира в Брисбене Наоми также уступила Анастасии в первой партии, но взяла верх в трёх сетах.

Красота дня. Наоми Осака — как расцветает сакура Скандал между Сереной Уильямс и судьёй в финале US Open постепенно угаснет, а имя новой чемпионки турнира, японки Наоми Осаки, останется.

Четвертьфинал Павлюченковой и прорыв Коллинз

Для латвийки, к слову, 4-й круг в Мельбурне стал хорошим результатом – лучшим на турнирах «Большого шлема», помимо US Open. В Нью-Йорке Анастасия почему-то играет особенно здорово – она два раза подряд была там в четвертьфинале, а в прошлом году ещё улучшила это достижение, дойдя до полуфинала. При этом на других мэйджорах она лишь раз была в 1/8 финала (как раз в Мельбурне, в 2011 году), и теперь повторила этот результат.

Из русскоязычных теннисисток дальше всех на Australian Open прошли Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова – до четвертьфинала. Интересно, что для обеих это является повторением их лучших результатов на «Шлемах» в карьере, хотя и по позициям в рейтинге, и по трофеям на других крупных турнирах Элина явно впереди. Однако у украинки, как и у Александра Зверева, выступления на «Шлемах» пока по каким-то причинам не складываются. Анастасия же преподнесла приятный сюрприз, показав здесь отличный теннис, особенно на фоне достаточно блеклых выступлений на протяжении большей части прошлого сезона. По пути к четвертьфиналу она победила двух соперниц из топ-10, Кики Бертенс и Слоан Стивенс (в случае со Стивенс – топ-5), но не справилась с главным открытием турнира – Даниэль Коллинз.

Конечно, не факт, что 25-летняя американка, поздно начавшая профессиональную карьеру в связи с обучением в колледже (так же поступил, например, Джон Иснер), сможет и дальше играть на таком уровне, но здесь она показала отличный атакующий теннис. По пути к полуфиналу Коллинз разгромила вторую ракетку мира, Анжелику Кербер – 6:0, 6:2. Интересно, что до того у Даниэль было только пять поражений в первых кругах турниров «Большого шлема» (и ещё несколько неудач на разных стадиях квалификации), а в основной сетке Australian Open она и вовсе не играла ни разу.

Касаткина провалилась, Шарапова порадовала

Первая ракетка России, Дарья Касаткина, провалила всю австралийскую серию, потерпев три поражения в трёх матчах. При этом в Мельбурне всё было совсем грустно – поведя у Тими Бачински с двумя брейками (3:0), Касаткина отдала 12 геймов подряд. Мария Шарапова, напротив, порадовала отличной игрой в стартовых матчах и победой в красивой борьбе с Каролиной Возняцки. К сожалению, в середине поединка с Эшли Барти в 4-м круге у россиянки случился провал, и в итоге лидер австралийского тенниса одержала победу.

Что касается белорусских теннисисток, то Виктория Азаренко в первом круге неожиданно проиграла Лауре Зигемунд. Александра Саснович в третьем раунде взяла всего три гейма у Павлюченковой, а Арина Соболенко на аналогичной стадии сенсационно уступила показавшей отличный атакующий теннис Аманде Анисимовой. Несмотря на это поражение, в понедельник Соболенко дебютирует в топ-10, заняв место Касаткиной.

Топ-10 женского рейтинга на 28 января 2019 года Фото: «Чемпионат»

В Санкт-Петербург заявлены три теннисистки топ-10

Кстати, три теннисистки из первой десятки заявлены на турнир в Санкт-Петербурге. Это Петра Квитова (2-я), Кики Бертенс (8-я) и Арина Соболенко (10-я). Сыграет на домашних соревнованиях и Дарья Касаткина, которая будет 12-й ракеткой мира. Также участие в турнире примут Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Мария уже прилетела в Санкт-Петербург и побывала на устроенной организаторами экскурсии по Эрмитажу.

Мария Шарапова освоилась в Эрмитаже, как у себя дома Турнир в Петербурге ещё не стартовал, но благодаря Марии Шараповой уже привлекает внимание. Мария впервые сыграет в городе на Неве.

Параллельно с Санкт-Петербургом пройдут соревнования в Хуахине. Но если российский турнир входит в категорию Premier, то турнир в Китае имеет статус International. Состав там, соответственно, послабее, и первой сеяной будет Гарбинье Мугуруса, 15-я ракетка мира.