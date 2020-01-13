Павлюченкова забралась на крышу, Медведев хорошо заправился перед Australian Open, а Серена тряхнула стариной.

«Заберите меня отсюда!» В Австралии уже страдают не только кенгуру, но и теннисисты

Пока в России отмечали новогодние праздники, теннисный сезон набрал обороты. Определились первые чемпионы нового года как в личных соревнованиях, так и на командном ATP Cup. В Австралии уже вовсю жарит, как в прямом смысле (от пожаров страдают реликтовые леса и представители фауны на Зелёном континенте), так и в переносном. Ещё неделя, и стартует первый в году турнир «Большого шлема» — Australian Open. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!

Серена Уильямс добилась долгожданной победы на турнире. Впервые после рождения дочери американка смогла завоевать титул. 5 раз Серена доходила до финала, но неизменно проигрывала (Уимблдон, US Open-2018, Уимблдон, Торонто, US Open-2019), и только с 6-й попытки, в Окленде (Новая Зеландия), удача улыбнулась американке. Кстати, Алексис-Олимпии уже 2 года и 4 месяца, и она вовсю путешествует по миру с мамой и папой, так что смогла разделить этот важный успех с Сереной.

Долгожданный первый титул пришёл и к россиянке Екатерине Александровой. В первую неделю нового года она победила в Шэньчжэне, благодаря чему стала первой ракеткой России. Этот успех позволил Екатерине попасть в посев на Australian Open.

Гарбинье Мугуруса нашла красивые морские виды на побережье острова Тасмания. После поражения в полуфинале Шэньчжэня от россиянки Александровой испанка попытает счастья на турнире в Хобарте, где посеяна под 2-м номером.

«Сорвался» — так прокомментировал Даниил Медведев фотографию своего «скромного» стола в Сиднее. Россиянин отлично выступил на новом турнире ATP Cup, где благодаря стараниям его и Карена Хачанова сборная России добралась до полуфинала. Медведев не только помог команде, но и заработал немало личных очков, что позволило ему снова стать 4-й ракеткой мира. А значит, на грядущем Australian Open Даниил не сможет даже теоретически встретиться с кем-то из «Большой тройки» вплоть до полуфинала.

Россияне уступили на новом турнире лишь будущим чемпионам – сербам, где не было равных Новаку Джоковичу (6 побед в 6 одиночках и 2 победы в двух парных поединках). Существенный вклад в победу внесли также Душан Лайович (в одиночке), Виктор Троицки, Никола Чачич (в паре) и капитан Ненад Зимонич.

Стефанос Циципас после выступления на ATP Cup отправился немного «посёрфить» в Голд-Кост. На Australian Open ему предстоит защищать много очков за прошлогодний полуфинал, так что небольшая перезагрузка перед ответственными матчами 21-летнему греку не повредит.

Освоила доску для сёрфинга и Екатерина Макарова. Россиянка не выступала из-за травмы с февраля прошлого года, и пока проходит этап реабилитации на Бали.

Анастасия Павлюченкова стала первым руфером среди теннисистов. На турнире в Аделаиде россиянка поднялась на самую высокую точку крыши местного стадиона в сопровождении промышленных альпинистов и сделала несколько фотографий. Как призналась Анастасия, она очень боится высоты. Это фото прокомментировала с недоумением Анастасия Пивоварова: «Что ты там делала?». На что получила ответ: «Я сама не знаю!!! Забери меня оттуда, пожалуйста!». Возможно, этот выплеск адреналина позволил Павлюченковой удачно стартовать на турнире и одержать первую победу в сезоне.

Бывшая партнёрша россиянки по парной комбинации – Люси Шафаржова – теперь никуда не торопится. В декабре чешская теннисистка родила дочь, которую назвала Лея, и теперь вместе со своей бывшей одноклассницей неспешно прогуливается по зимнему Брно с колясками.

Нашла развлечение в Аделаиде и Донна Векич. Она посетила парк дикой природы, где сфотографировалась с коалой и кенгуру.

С победы над россиянкой Дарьей Касаткиной начала турнир в Аделаиде Белинда Бенчич. А поскольку у швейцарской теннисистки следующий матч будет только через день, она решила искупаться в заливе Сент-Винсент.

18-летний итальянец Янник Синнер попробовал себя в роли яхтсмена, благо в Окленде (Новая Зеландия) есть где развернуться на морских просторах.

А Наталья Вихлянцева уже в Мельбурне и готовится к квалификации Открытого чемпионата Австралии.

По низкому рейтингу попадала в отборочные соревнования и Мария Шарапова, но организаторы турнира дали чемпионке-2008 уайлд-кард в основу, так что освободившуюся неделю россиянка может посвятить не только более качественной подготовке к Australian Open, но и культурной программе. Мария посетила NGV (Национальная галерея Виктории) – это старейшая, а также самая крупная художественная галерея в Австралии.

Украинке Элине Свитолиной начинать играть на Australian Open только через неделю, но она заранее прилетела в Мельбурн, чтобы основательнее подготовиться к главному старту начала сезона.