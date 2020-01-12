Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе

В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!

Андрей Рублёв завоевал свой третий титул в карьере и второй за несколько месяцев. Россиянин, получивший на 250-нике в Дохе второй номер посева, оказался в наилучшей форме из всех сеяных. Ни один из попавших в восьмёрку посева соперников до Рублёва по сетке не дошёл, а в финале он и вовсе играл с прошедшим квалификацию соперником – Корентеном Муте. Правда, Муте по пути к финалу победил Милоша Раонича, Фернандо Вердаско и Стэна Вавринку, так что случайным его успех не назовёшь. Андрей же за все 4 матча на турнире не проиграл ни сета. «Удивительно. Всегда рад играть здесь, счастлив просто находиться в Дохе. Выиграть титул и вовсе нечто особенное. Потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры в дальнейшем», — прокомментировал свой успех Рублёв.

Благодаря этому титулу Андрей поднимется на 19-ю строчку. Это будет его дебют в топ-20. Поскольку Даниил Медведев и Карен Хачанов находятся выше (на 4-й и 16-й позициях соответственно), это также означает, что в двадцатке лучших будет три россиянина. Такое произойдёт впервые почти за 15 лет. В рейтинге от 21 марта 2005 года Марат Сафин был 4-м, Николай Давыденко – 15-м, а Михаил Южный – 19-м, то есть располагались они практически на тех же самых позициях. Правда, Сафин тогда являлся чемпионом турнира «Большого шлема», а Медведев пока добрался там только до финала.



Интересно, что при этом по ходу турнира в Дохе Рублёв дважды критиковал регламент ATP Cup – либо, по крайней мере, тот факт, что он не попал в команду. «С ATP Cup получается непростая ситуация. Думаю, им нужно что-то изменить, потому что так нечестно. Некоторые ребята в рейтинге идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, и они могут заработать очки. В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно входил бы в топ-2. Но в итоге я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков. Не думаю, что это только моё мнение. Посмотрим, как всё сложится. Нечестно, что игрок из топ-50 упускает возможность заработать немного денег и очков». Возможно, после завоевания титула Андрей будет относиться к этому иначе.

Россия повержена в полуфинале ATP Cup. Но Джокович долго хвалил Медведева Новак не позволил Даниилу обыграть себя в третий раз подряд и принёс Сербии победу.

Свой предыдущий трофей россиянин завоевал на домашнем турнире, выиграв «ВТБ Кубок Кремля». Финал там Андрей тоже провёл уверенно, «повесив» другому французу, Адриану Маннарино, «баранку» во второй партии. Любопытно, что финал пришёлся аккурат на день рождения Рублёва, которому 20 октября исполнилось 22 года.

Лучший день рождения Андрея Рублёва. Кубок Кремля опять останется в России В свой 22-й день рождения Андрей Рублёв выиграл московский турнир, на котором он вырос. И стал 9-м россиянином, завоевавшим этот трофей.

Что касается нынешнего сезона, то Андрей уже успел принять участие в выставочном турнире совсем рядом с Дохой – в Абу-Даби. В стартовом матче он уступил Стефаносу Циципасу и занял в итоге пятое место, нанеся поражение Чхун Хёну на двух тай-брейках. Правда, этот турнир прошёл достаточно давно, в 20-х числах декабря. На следующей неделе Рублёв заявлен в Аделаиду, где получил третий номер посева и, как и в Дохе, должен стартовать со второго круга. Это даст необходимые пару дней на перелёт и акклиматизацию, но всё равно есть вероятность, что после титула россиянин решит взять паузу и лучше подготовиться к Australian Open.

Кстати, Андрей недавно получил комплимент от самого Роджера Федерера, которого прошлым летом обыграл на «Мастерсе» в Цинциннати. Швейцарец верит в успех россиянина в новом сезоне. «Рублёв в 2020 году добьётся чего-то выдающегося. Мне кажется, он отлично играл в Цинциннати и сумел навязать мне свою игру», — сказал Роджер.



Также Рублёв рассказал о своём отношении к приметам. «Я понимаю, естественно, что это глупость, но это такая ложь себе, которая придаёт псевдоуверенность, поэтому ты продолжаешь заниматься этой ерундой. У меня каждую неделю что-то своё. В Мадриде на Кубке Дэвиса, например, мы все ходили завтракать в строго определённое время и заходили друг за другом в определённом порядке. В Москве в последний раз я всю неделю ужинал в ресторане при отеле и заказывал одно и то же. Причём я пришёл туда в первый вечер голодный и заказал пиццу и шашлык. А на следующий день после матча есть особенно не хотелось, но всё равно пришлось брать пиццу и шашлык. И так всю неделю. На каком-то турнире это может быть одна и та же душевая кабина, на другом — один и тот же стол в ресторане. Я понимаю, конечно, что это глупость, но я так делал раньше и делаю сейчас. И, видимо, буду делать, хоть и пытаюсь избавиться».