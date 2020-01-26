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Медведев, Рублёв, Павлюченкова: 27 января, расписание матчей, сетка Australian Open-2020

Медведев, Рублёв, Павлюченкова: расписание AO-2020
Даниил Сальников
Медведев и Рублёв напугали соперников. Ждать ли русский четвертьфинал?
В четвёртом круге Australian Open Медведев сразится с Вавринкой, а Рублёв – со Зверевым. Россияне – в шаге от встречи друг с другом.
Теннис / Australian Open 2020 0

В понедельник, 27 января, на Открытом чемпионате Австралии должен завершиться четвёртый круг. Состоится 8 одиночных поединков – по 4 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. До этой стадии соревнований добрались сразу три представителя России. Анастасия Павлюченкова неожиданно справилась в третьем круге с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, посеянной здесь под вторым номером. Дальше россиянке будет противостоять Анжелика Кербер, тоже в своё время возглавлявшая мировой рейтинг, а также трижды побеждавшая на турнирах «Большого шлема».

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Андрей Рублёв тоже выбил из сетки Australian Open-2020 теннисиста, посеянного выше него. Он уступал в 3-м круге бельгийцу Давиду Гоффену – 2:6, 3:5, но отыграл подачу соперника на сет, взял эту партию на тай-брейке, а затем выиграл и весь матч за три часа. Выход в 4-й круг – это рекордный результат для Андрея за время выступлений в Мельбурне. Да и вообще он сейчас продолжает фантастическую для себя 15-матчевую победную серию в официальных одиночных поединках, начатую ещё в ноябре прошлого года на Кубке Дэвиса (4 победы). С тех пор Рублёв завоевал титул в Дохе и Аделаиде (по 4 победы) и следом выиграл 3 матча в Мельбурне.

Следующим соперником россиянина будет его ровесник – Александр Зверев из Германии, который решительно настроен на грядущее противостояние: «Надеюсь, смогу прервать его серию. Он играет потрясающе, смог взять два титула подряд и вышел в четвёртый круг на Australian Open, обыграв сильных соперников. Очень рад видеть его прогресс, мы дружим с 10 лет. У нас отличные отношения. Предстоит классный матч. Андрей — один из самых атакующих игроков в туре, может пробить навылет из любой позиции. Он сильно прибавил и стал намного лучше подавать, двигаться. При этом он всё ещё молод, но всегда работает, чтобы стать лучше». Отметим, что, несмотря на соотношение личных встреч 3-0 в пользу Александра, букмекеры чуть больше шансов в предстоящем матче отдают как раз Андрею – 1.79 против 1.99.

Россияне близки к четвертьфиналу АО. Рублёв и Медведев рвутся навстречу друг другу
Андрей Рублёв в 3-м круге Australian Open победил Гоффена, а Даниил Медведев легко обыграл австралийца Попырина. Очная встреча близка.

Третий россиянин, который будет играть в понедельник, — Даниил Медведев, причисляется к кругу фаворитов турнира. Впрочем, в элиту мирового тенниса он ворвался только в конце лета прошлого года. Тогда Даниилу удалась серия отличных побед и выходов в финалы крупных турниров, включая US Open. Кстати, там, в Нью-Йорке, одним из его соперников был и Стэн Вавринка. Обыгрывал швейцарца Медведев и на Уимблдоне-2017, так что встреча на Australia Open-2020 будет для Даниила и Стэна уже третьей по счёту. Прогноз букмекеров на этот матч: 1.25 – 3.80.

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Россияне дружно прошли в третий круг АО, несмотря на кровотечение, лишние беседы с собой и 10 потерянных подач.

Australian Open. День 8-й. 27 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала) и 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг (1/8 финала). Сетка

Rod Laver Arena
3:00. Мертенс (Бельгия, 16) – Халеп (Румыния, 4)
Не ранее 4:00. Монфис (Франция, 10) – Тим (Австрия, 5)
Затем. Мугуруса (Испания) – Бертенс (Нидерланды, 9)
Не ранее 11:00. Надаль (Испания, 1) – Кирьос (Австралия, 23) Текстовая трансляция

Margaret Court Arena
Не ранее 7:00. Медведев (Россия, 4) – Вавринка (Швейцария, 15) Текстовая трансляция
Не ранее 9:00. Кербер (Германия, 17) – Павлюченкова (Россия, 30) Текстовая трансляция

Melbourne Arena
Не ранее 4:30. Контавейт (Эстония, 29) – Свёнтек (Польша)
Не ранее 10:30. Рублёв (Россия, 17) – А. Зверев (Германия, 7) Текстовая трансляция
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