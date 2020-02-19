Джокович признал, что Федерера и Надаля любят больше, чем его

«Не хочу противопоставлять сербских болельщиков всем остальным»

Новак Джокович, после успешной защиты титула на Australian Open вернувшийся на первую строчку рейтинга, дал интервью сербской прессе. Одной из тем, затронутых во время разговора, стало отношение к нему болельщиков. Серб признал, что болельщики больше любят Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«О том, что меня не любят, много пишут. Мне не нравится говорить о себе, но мои личные ощущения таковы – я получаю достаточно поддержки и болельщицких симпатий. Да, когда я играю с Федерером или Надалем, публика поддерживает их, но это не значит, что меня ненавидят и что я должен противопоставлять сербских болельщиков всему остальному миру. Мне не нравится вся эта риторика в духе «Сербия против всех».

Даже если бы люди по всему миру не любили меня, зачем мне подливать масло в огонь? Я не хочу привлекать к этому слишком много внимания, не хочу концентрироваться на негативных эмоциях, ненависти, злости и так далее. Бывает, что во время матчей я отвлекаюсь на что-то и «взрываюсь». Я признаю это и не горжусь – но я человек, который допускает ошибки и при этом старается каждый день становиться лучше. Если я буду тратить свою энергии на истории о том, как меня не любят, то их будет становиться только больше и больше. Зачем мне это нужно? Конечно, я хочу, чтобы меня поддерживали сильнее, но не хочу негатива вокруг всего этого – это совсем не те цветы, которые я стал бы выращивать в своём саду».

«У Джоковича одержимость быть любимым»

Можно вспомнить, что громче всех тему (не)любви болельщиков к Джоковичу затрагивал Ник Кирьос. Австралиец в прошлом мае прошёлся и по Новаку, и по Рафаэлю Надалю, но сербу досталось больше. «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить.

Что касается результатов, то Джокович невероятен, он один из величайших чемпионов. Я думаю, что он обгонит Федерера по числу выигранных «Больших шлемов». Но не забывайте, что мы говорим о парне, который однажды снялся с Открытого чемпионата Австралии, потому что было слишком жарко. Независимо от того, сколько Джокович выиграет «Больших шлемов», величайшим он для меня никогда не будет. Я играл с ним дважды. Мне жаль, но раз он не может победить меня, то ему не стать лучшим теннисистом всех времён. Посмотрите, сколько я тренируюсь и вкладываю усилий. Это ноль по сравнению с ним».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Новак на следующей неделе будет защищать первую строчку от посягательств Рафаэля

В сезоне-2019 турнирные пути Кирьоса и Джоковича ни разу не пересеклись, так что у Новака пока не было возможности «исправиться» и обыграть-таки Ника. Оба поражения от него серб потерпел на открытом харде в 2017 году – в Акапулько и Индиан-Уэллсе. Кстати, сам австралиец на этой неделе должен был выступить в Делрэй-Бич, где был первым сеяным, но снялся из-за небольшой травмы левого запястья.

Джокович на следующей неделе планирует сыграть в Дубае. Кроме него, туда заявлены многие сильные теннисисты, в том числе Роджер Федерер и входящие в топ-4 чемпионской гонки Андрей Рублёв и Гаэль Монфис. В случае встречи со швейцарцем в финале (кстати, Роджер является действующим чемпионом турнира, причём год назад он завоевал там свой сотый титул в карьере) можно будет лишний раз убедиться в том, что за Федерера болеют больше, чем за Джоковича. Кроме того, Новак может потерять первую строчку, поскольку Рафаэль Надаль заявлен на параллельный турнир аналогичной категории ATP 500 в Акапулько, а разделяет их в рейтинге всего 325 очков.