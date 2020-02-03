«Моя цель – побить рекорд Федерера». Джокович открыто бросил вызов Роджеру

Возвращение Джоковича на вершину

По итогам Australian Open в рейтинге произошло немало перестановок. Это вполне логично, поскольку на турнирах «Большого шлема» разыгрывается больше всего очков – и соответственно больше всего сгорает за прошлый год. Чемпионы во всех разрядах получают по 2000 рейтинговых баллов. На втором месте по этому показателю стоит Итоговый чемпионат, в мужской версии которого полагается по 200 очков за победу в группе, плюс 400 за выход в финал и 500 за титул – всего от 1100 до 1500 для триумфатора. В женском итоговом турнире система очков в группе более запутанна, поскольку там баллы зачем-то начисляются не только за победы, но и за поражения, но общая сумма в целом такая же.

Начнём с мужского рейтинга. Конечно, главное событие здесь – возвращение на вершину Новака Джоковича. Серб защитил прошлогодний титул, а вот Рафаэль Надаль подтвердить 1200 очков за финал не смог, уступив Доминику Тиму в четвертьфинале (360 очков). Так закончилось 13-недельное пребывание испанца на первой строчке, и серб в пятый раз в карьере стал лучшим теннисистом мира. Всего 11 недель отделяют его от того, чтобы превзойти результат Пита Сампраса – у Новака сейчас идёт 276-я неделя на вершине, а Пит провёл там 286 недель. Рекорд принадлежит Роджеру Федереру – 310 недель.

Кстати, серб после завоевания титула подтвердил, что ставит перед собой цель побить рекорд швейцарца по количеству трофеев на «Шлемах». Сейчас у Роджера их 20, а у Новака – 17 (и 19 у Рафаэля). «Я не буду врать и говорить, что это не так. Конечно, это моя цель. Я понимаю, что мне уже не 20 и многие вещи изменились. Поэтому мне важно точнее и организованнее готовиться к турнирам «Большого шлема» и делать эти соревнования приоритетными для себя. Я рад, что претендую на первое место по количеству титулов на мэйджорах на данном этапе карьеры. С профессиональной точки зрения это имеет самое большое значение».

Что Надаль и Джокович защищают в ближайшие месяцы

При этом возможность побить рекорд по неделям на первой строчке пока всё-таки ближе – этой цели можно достичь уже в нынешнем году. Из 46 полных недель, остающихся до конца года, на вершине Джоковичу нужно провести 35. Сейчас главной угрозой этому по-прежнему является Надаль. Между ними всего 325 очков, которые теоретически можно отыграть на любом турнире. Например, в Акапулько, если Рафаэль опять поедет туда, но на этот раз станет чемпионом. Правда, на той же неделе Новак заявлен в Дубай, где год назад не играл. На мартовских «Мастерсах» сербу защищать тоже почти нечего (45 и 90 очков), а вот в Мадриде и Риме у него титул (1000) и финал (600). Надалю нужно защитить по 360 баллов за полуфиналы Индиан-Уэллса, Монте-Карло и Мадрида, а затем титул в Риме. Майами испанец в 2019-м пропустил из-за травмы. Соответственно лучший шанс вернуть лидерство у него в Акапулько (Джокович вполне может решить не лететь в Дубай, а провести больше времени с семьёй) и, пожалуй, в Мадриде. Если после Мадрида серб останется первым, то вряд ли потеряет лидерство как минимум до окончания Уимблдона.

Тим дышит в спину Федереру

Проигравший Новаку финал Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим вернулся на 4-ю строчку, сильно оторвавшись от Даниила Медведева. Оно и неудивительно – у австрийца сейчас два финала «Шлемов», а у россиянина один. При этом Тим оказался очень близок к тому, чтобы дебютировать в топ-3; всего 85 очков отделяют его от Федерера. При этом Роджеру в конце февраля защищать 500 очков за победу в Дубае, а затем 600 за финал Индиан-Уэллса и 1000 за титул Майами. У Доминика «горит» только 1000 баллов за титул Индиан-Уэллса, а на остальных неделях он может серьёзно добавить.

Дебют Рублёва в топ-15, рывок Кирьоса и Сандгрена

Дебютантов топ-10 по итогам Australian Open нет. В десятку вернулся Давид Гоффен, но он уже поднимался до седьмой строчки. Покинул топ-10 Роберто Баутиста-Агут, опустившийся на 12-ю позицию. Зато один теннисист дебютировал в топ-15 – это Андрей Рублёв. Россиянин хоть и проиграл Александру Звереву в 4-м круге, но провёл выдающийся старт сезона, достойно выступив в Мельбурне и завоевав перед этим 2 титула за 2 недели. Сейчас он вторая ракетка России, впереди Карена Хачанова, который занимает 17-е место. При этом защищать Андрею практически нечего вплоть до конца июля, так что он вполне может вскоре войти и в десятку, до которой осталось меньше 400 очков (381). Хачанову в ближайшие месяцы защищать тоже нечего, поэтому он тоже может подняться выше. А вот Медведев проигрывает Тиму больше 1000 очков; соответственно вернуться на 4-ю позицию до Индиан-Уэллса будет почти нереально.

В топ-50 главные рывки совершили австралийцы: Ник Кирьос и Джон Миллман, дошедшие до 4-го и 3-го круга соответственно, поднялись на 6 позиций каждый – на 20-е и 41-е места. Ник не был в топ-20 почти полтора года, с 20 августа 2018-го, когда рухнул с 18-й строчки на 30-ю. А в первой сотне сильнее всех поднялся Теннис Сандгрен. Если бы он реализовал один из семи матчболов в четвертьфинале с Федерером, то вернулся бы в топ-50, но и так вышло впечатляюще – с 100-й позиции на 56-ю. Напомним, что он стал известен два года назад, когда также дошёл в Мельбурне до четвертьфинала, победив по пути двух игроков десятки – Стэна Вавринку и Доминика Тима.