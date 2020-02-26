Уход, которого ждали. Шарапова больше не будет обманывать болельщиков

Мария Шарапова официально завершила карьеру. Эту новость сейчас обсуждают все – и неудивительно. Шарапова значит для России гораздо больше, чем просто успешная спортсменка. Масштаб её личности значительно превосходит все достижения на корте. Именно поэтому среди её поклонников много людей, смотревших исключительно матчи с её участием.

Именно поэтому Марии стоило уйти ещё раньше. И прекратить обманывать себя и болельщиков.

Шарапова сдалась. У неё больше не было сил постоянно бороться с болью Мария Шарапова выиграла в теннисе практически всё, что можно, и до последнего не хотела уходить. Но пришлось.

Болельщики просили Шарапову уйти

Карьера Шараповой всегда была в центре внимания. Она ворвалась в теннисную элиту так рано, что даже спустя почти два десятилетия остаётся молодой девушкой с огромными перспективами. Прошлым летом исполнилось ровно 15 лет её первому и, пожалуй, самому фантастическому триумфу – сенсационной победе над Сереной Уильямс в финале Уимблдона. К сожалению, вместо подарка на юбилей Мария преподнесла своим фанатам колоссальное разочарование. Россиянка практически обыграла не хватающую звёзд с неба француженку Пармантье, но из-за травмы упустила преимущество и снялась, уступая 0:5 в третьем сете.



Наверное, в профессиональном теннисе нет ни одного игрока, у которого бы что-то не болело, но у Шараповой отказы от участия в турнирах из-за проблем со здоровьем в последние годы карьеры вошли в систему. А когда Мария всё-таки выходила на корт, то и близко не показывала того атакующего тенниса, за который и полюбилась миллионам болельщиков. Об этом красноречиво свидетельствовал и разгром от Серены на старте Открытого чемпионата США – 1:6, 1:6.

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Шарапова утратила веру в себя?

После каждого поражения множились призывы повесить ракетку на гвоздь. Причём всё чаще Марию об этом просили её же поклонники, которым было больно наблюдать за беспомощностью своего кумира. Им хотелось запомнить Шарапову мощной, непобедимой и успешной, а каждая неудача вызывала не только сочувствие, но и чувство неловкости.



Разумеется, никто не может прочувствовать состояние Шараповой лучше неё самой. Она не должна была уходить только из-за того, что многие специалисты и любители тенниса перестали в неё верить. Но складывалось полное ощущение, что и сама Шарапова в какой-то момент потеряла веру в сказочное возвращение на вершину. Причём произошло это гораздо раньше, чем 26 февраля 2020 года.

Шарапова приучила к камбэкам

Но болельщики продолжали верить в Марию, а, главное, верить ей. Они привыкли, что Шарапова всегда оправдывает их ожидания. Травма плеча, из-за которой россиянка мучилась последние полтора года, не взялась из ниоткуда. Впервые экс-первая ракетка мира столкнулась с болью ещё в 2007 году. Она решилась на операцию, долго восстанавливалась, но за счёт несгибаемой воли вернулась в топ-10, а в 2012 году завоевала свой четвёртый титул на турнире «Большого шлема», покорив самый неудобный для неё «Ролан Гаррос». Травма плеча негативно сказалась на её подаче, Марии иногда требовались паузы для лечения и восстановления, но она всякий раз возвращалась и снова добивалась успеха.



Поэтому в 2016 году, когда Шарапова призналась в нарушении антидопинговых правил и была дисквалифицирована за употребление мельдония, фанаты не сомневались, что Мария справится и с этим испытанием. Сегодня можно констатировать, что вернуться на топ-уровень после 15-месячного перерыва у Марии не получилось. Стоило ли ей уйти уже тогда? А с какой стати? Шарапова не раз и не два на характере преодолевала трудности и возвращала себя в элиту.

Звоночек в Санкт-Петербурге

Первый после дисквалификации сезон Мария провела достойно: сразу дошла до полуфинала в Штутгарте, победила Халеп на US Open, а осенью завоевала титул в Тяньцзине – последний в карьере. Да, её по-прежнему тревожили проблемы со здоровьем, но болельщики надеялись, что дальше будет только лучше. Однако в 2018-м прорыва не последовало, ожидания поклонников снова и снова превращались в пепел, а в начале 2019 года прозвучал громкий сигнал к тому, что пора уходить.

Организаторам турнира в Санкт-Петербурге удалось заполучить в состав участниц главную звезду в истории российского тенниса. Мария приехала и даже сыграла один матч, но из-за травмы плеча на встречу второго круга с Дарьей Касаткиной не вышла. Многие увидели в поступке Шараповой обман болельщиков, ведь посмотреть на кумира съехались люди со всей России и соседних государств, купившие билеты исключительно ради Марии. С трудом верится, что теннисистка не понимала, что плечо не позволит ей полноценно выступить на турнире.



Впрочем, большинство фанатов простили Шараповой и это. Как и странное поражение от Пармантье, и унизительный разгром от Серены. Похоже, они были готовы обманываться и дальше, но Шарапова отважилась признать очевидное и завершить карьеру. Если пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и затянула со своим решением, то не так сильно, как могла бы. И тут дал о себе знать знаменитый волевой характер.