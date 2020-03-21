Выбираем лучшие матчи Индиан-Уэллса. Триумфы Федерера, Джоковича, Шараповой, Весниной

Индиан-Уэллс – один из крупнейших турниров в мире. С него всегда начиналась серия «Мастерс». В условиях, когда теннис поставлен на паузу, «Чемпионат» предлагает вам вспомнить главные матчи Индиан-Уэллса в XXI веке и выбрать лучший из них.

Фото: Adam Pretty/AUS /Allsport

Об этом матче и всём, что его окружало, мы совсем недавно подробно вспоминали. Серена тогда завоевала второй и, вероятно, последний трофей в Индиан-Уэллса, одержав волевую победу над Ким Клейстерс, но главным было не это, а свист публики на протяжении всего матча. Зрители были уверены, что Винус специально снялась с полуфинала, где должна была играть с младшей сестрой, чтобы сэкономить ей силы на решающий матч. Это привело к настоящей обструкции Серены её же соотечественниками, а её отец после матча уверял, что слышал и расистские выкрики в свой адрес. Результатом стал бойкот сёстрами Уильямс турнира почти на 15 лет. Серена вернулась в Индиан-Уэллс в 2015 году, Винус – в 2016-м.

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Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2006-м на женских соревнованиях в Индиан-Уэллсе впервые кому-то из россиянок удалось пробиться в финал – да ещё и не одной, а сразу двоим. Турнир тогда относился к первой категории и не являлся обязательным, как после реформы календаря в 2009 году, но там всё равно собирались почти все сильнейшие теннисистки. Первая ракетка мира и действующая чемпионка Ким Клейстерс в том году не смогла сыграть из-за травмы лодыжки, но в сетке было много других сильных теннисисток. Топ-4 посева составили Жюстин Энен-Арденн, Линдсей Дэвенпорт, Мария Шарапова и Елена Дементьева. Все, кроме Дэвенпорт, дошли до полуфинальной стадии. Шарапова уверенно победила Мартину Хингис (которой в том году удалось успешное возвращение в теннис и в первую десятку), а Дементьева в затяжной битве одолела Жюстин Энен-Арденн – 2:6, 7:5, 7:5. Кстати, это была единственная победа Елены над Жюстин на харде за 9 встреч на жёстком покрытии. Общий счёт их личных встреч – 11-2 в пользу бельгийки.



А вот финал Дементьевой, как то нередко бывало с ней на крупных турнирах, не удался. В 2004-м она разгромно проиграла финалы Майами и «Ролан Гаррос», а также уступила в финале US Open. Здесь тоже получился разгром – у Шараповой Елена взяла всего три гейма. Правда, через 3,5 года она победила Марию в финале Торонто (6:4, 6:3).

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Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Звонарёва в 2009 году завоевала свой самый крупный титул в одиночном разряде. По пути к финалу Вера обыграла четырёх будущих чемпионок «Шлемов» подряд: чешку Петру Квитову, китаянку Ли На, датчанку Каролину Возняцки и белоруску Викторию Азаренко. В решающем матче россиянка оказалась сильнее сербки Аны Иванович, которая, в отличие от них, свой турнир «Большого шлема» к тому моменту уже выиграла («Ролан Гаррос» — 2008). Финальные поединки в том году сопровождались ветром, близким к ураганному. Мячи сдувало после каждого удара, и в мужском финале Энди Маррей практически сразу сдался на милость Рафаэля Надаля (1:6, 2:6). Матч Веры и Аны был намного более упорным, и в итоге Звонарёва стала первой чемпионкой Индиан-Уэллса как турнира Premier Mandatory. Кстати, в том году она сделала дубль, победив в паре с Азаренко.

2012 год. Финал. Виктория Азаренко – Мария Шарапова – 6:2, 6:3

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Следующий финал с участием россиянки в Калифорнии состоялся спустя три года. Но это был сезон, когда Азаренко вышла на свой пик. За пару месяцев до Индиан-Уэллса Виктория уже разгромила Марию в финале Australian Open (6:3, 6:0), и фаворитом этой встречи была именно белоруска, хотя Шарапова тогда тоже сильна. Собственно говоря, Азаренко занимала первую строчку рейтинга, а Шарапова — вторую, так что это был лучший финал из возможных. И хотя серьёзной борьбы не получилось – Виктория достаточно легко взяла верх в двух сетах – их противостояние было главным в том году. Кстати, Мария через 2,5 месяца выиграла «Ролан Гаррос», собрав «Карьерный шлем», и вернулась на первую строчку, опередив Викторию.

2013 год. Финал. Мария Шарапова – Каролина Возняцки – 6:2, 6:2

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Без титула в Индиан-Уэллсе после подъёма его категории до Premier Mandatory Шарапова не осталась. Год спустя Мария уверенно прошла весь турнир, не проиграв ни одной партии. В полуфинале россиянка победила свою тёзку, бывшую, наверное, её единственной подругой в теннисном мире – Марию Кириленко, а в финале разобралась с Каролиной Возняцки. Это был предпоследний крупный титул Шараповой на харде; в 2014-м она победила ещё на Premier Mandatory в Пекине. Кроме победы Шараповой, тот турнир в Индиан-Уэллсе запомнился тем, что не состоялись сразу два четвертьфинала: Виктория Азаренко и Саманта Стосур снялись из-за травм, дав Каролине Возняцки и Анжелике Кербер выйти в полуфинал без игры.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А это – венец истории о возвращении Елены Весниной и её выходе на новый уровень в одиночном разряде. К началу 2016-го россиянка выпала из первой сотни, что могло привести к проблемам с сочетанием выступлений в одиночном и парном разрядах. Скажем, выйдя в паре в полуфинал или финал, Веснина просто физически не успевала на квалификацию турнира следующей недели в одиночке. Однако выход в финал Чарльстона в начале апреля 2016-го помог ей закрепиться в топ-100, а неожиданный полуфинал Уимблдона привёл к дебюту в топ-20. Тем не менее, за полуфинал трофей не дают, а в Индиан-Уэллсе трофей Елена завоевала. Пройдя через непростую сетку (среди соперниц



были вторая ракетка мира Анжелика Кербер и Винус Уильямс, которая в том сезоне сыграла в финалах двух мэйджоров), в финале Веснина за три часа выиграла российское дерби у Светланы Кузнецовой, вытащив вторую партию со счёта 1:4, а третью – с 2:4. После турнира Елена поднялась на рекордную 13-ю строчку в одиночном разряде, а в следующем году забеременела и ушла из тенниса.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

2010-й – последний год перед формированием «Большой тройки». В 2011-м началось победное шествие Новака Джоковича, выигравшего все турниры с начала сезона и до «Ролан Гаррос», а после Уимблдона ставшего первой ракеткой мира. Но в 2010 году серб ещё не был непобедимым и в 4-м круге Индиан-Уэллса в двух сетах уступил хорвату Ивану Любичичу. Пик карьеры Любичича – три финала «Мастерсов» в 2005-м и 2006-м, полуфинал «Ролан Гаррос» — 2006 – был позади, и казалось, что ничего серьёзного он уже не выиграет. Однако в полуфинале Индиан-Уэллса Иван преподнёс ещё одну сенсацию, выбив следом за Джоковичем Рафаэля Надаля. Испанец потерпел поражение на тай-брейке решающей партии. После этого хорват, которому во время турнира исполнился 31 год, на двух тай-брейках победил Энди Роддика, завоевав свой единственный титул на «Мастерсах» и став самым возрастным теннисистом, впервые выигравшим соревнования этой категории.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2014-м Новак начал серию из трёх титулов на этом «Мастерсе», доведя их количество с двух до пяти и превзойдя рекорд Роджера из четырёх побед. Кстати, у Федерера предыдущий сезон не задался – он пропустил пару месяцев из-за травмы спины, потерпел несколько непривычно ранних поражений и впервые после подъёма на первую строчку выпал из топ-4. В Индиан-Уэллсе он был посеян лишь седьмым. Но это не помешало отличному матчу между ними в финале. В решающий момент, как то бывало не раз, Джокович оказался чуть сильнее, взяв верх на тай-брейке третьей партии.

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

После трёх трофеев серба кряду настал ренессанс швейцарца. У Джоковича в том году обострились проблемы с локтем, да и мотивация хромала после того, как он собрал «Карьерный шлем» на «Ролан Гаррос» — 2016. В 4-м круге Индиан-Уэллса Новак уступил Нику Кирьосу, сложив чемпионские полномочия. Роджер в том же раунде уверенно победил Рафаэля Надаля (несмотря на недавний финал Australian Open между ними, оба ещё были посеяны низко из-за проблем в 2016-м; Надаль был 5-м сеяным, а Федерер – 9-м). Четвертьфинал между Федерером и Кирьосом не состоялся – Ник заболел и снялся. После этого Роджер обыграл сначала Джека Сока, а затем Стэна Вавринку. Федерер сравнялся с Джоковичем по количеству трофеев в Индиан-Уэллсе, а чуть меньше чем через год вернулся на первую строчку, став самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса.

Фото: Harry How/Getty Images

Год спустя Роджер был очень близок к защите трофея, которая позволила бы ему не только стать единоличным рекордсменом Индиан-Уэллса, но и гарантировать пребывание на первой строчке до конца грунтового сезона, где Рафаэлю Надалю предстояло защищать титулы на большей части соревнований. Отыграв один матчбол на тай-брейке второй партии, Федерер заработал три матчбола на своей подаче в концовке решающего сета, но не смог реализовать их, а затем провалил тай-брейк. Для травматичного дель Потро это был первый выигранный «Мастерс» и первый крупный трофей после US Open – 2009, в финале которого он тоже победил Федерера в решающей партии. А Роджер после этого уступил Танаси Коккинакису в стартовом матче Майами, недосчитавшись из-за этих поражений как минимум десяти недель на вершине.

Игра престолов. Надаль снова обогнал Федерера Хозяин теннисного трона вновь сменился. Рафаэль Надаль спустя неделю вернулся на вершину, но Роджер Федерер будет 1-м сеяным на Уимблдоне.

2019 год. Финал. Доминик Тим – Роджер Федерер – 3:6, 6:3, 7:5

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Ещё через год Федерера опять постигло разочарование в финальном поединке. У Роджера снова были шансы победить, хоть и не настолько явные – всего один скрытый матчбол на приёме при счёте 4:3 в третьей партии. А при 5:5 Тим два раза подряд блестяще среагировал на укороченные удары и сделал решающий брейк, после чего выиграл свой первый «Мастерс». Пока это остаётся главным трофеем в карьере Доминика, который потерпел уже три поражения в финалах «Шлемов».

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