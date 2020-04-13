Лучшая улыбка тенниса. Как сейчас выглядит Ана Иванович

Ана Иванович – яркая представительница тенниса 2000-х и 2010-х годов, которая поразительным образом сочетала женскую красоту и обаяние с успехами на теннисных кортах. Красавица из Сербии выиграла 15 титулов, среди которых был и турнир «Большого шлема», становилась первой ракеткой мира, финалисткой командных турниров – Кубка Федерации и Кубка Хопмана.
При мощном форхенде и отличном перемещении по корту (и это при довольно высоком росте 184 см) Ана выглядела очень женственной. Она играла на позитивной энергии, эмоционально реагировала на ситуацию в матче и ослепительно улыбалась даже порой после нелепых ошибок. А её выкрики на сербском «Айде!» после выигранных очков приводили в восторг поклонников по всему миру.
Ана родилась в Белграде и начала играть в теннис в возрасте пяти лет после того, как увидела по телевизору страстную игру Моники Селеш. В 11 лет ей пришлось вместе с семьёй пережить натовские бомбёжки её родного города, и даже в этой военной обстановке Иванович не прекращала занятий теннисом. Но когда взрывы от снарядов повредили корты, где занималась девочка, её родители смогли найти способ выбраться из полуразрушенного Белграда в благополучную Швейцарию. Там Ана и продолжила свой путь на теннисный Олимп.
В конце 2002 года Ана выиграла свой первый юношеский турнир – Eddi Herr International, который проходил в США. В 2003-м на юниорском US Open она дошла до четвертьфинала. А год спустя пробилась в финал юниорского Уимблдона, в котором проиграла украинке Катерине Бондаренко.
Ана была одной из самых стабильных теннисисток тура – с 2005 года по момент завершения карьеры в 2016-м она 12 сезонов подряд забиралась в топ-20, при этом в 2008-й и вовсе оказалась на вершине.
2008-й стал лучшим годом в карьере сербской красавицы. Начала она сезон с финала Australian Open, где уступила Марии Шараповой. Это было повторение Иванович своего лучшего достижения на «шлемах» (ранее она доходила до финала «Ролан Гаррос»-2007, где проиграла Жюстин Энен). В марте 2008-го сербка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, справившись в финале со Светланой Кузнецовой. А затем был ещё один финал «Ролан Гаррос», в котором на этот раз сильнее оказалась Ана, победив ещё одну россиянку – Динару Сафину.
По пути к этому триумфу Ана в очной борьбе одолела свою соотечественницу Елену Янкович и по итогам «Ролан Гаррос» 9 июня 2008 года стала ещё и первой ракеткой мира. Иванович оказалась первой в истории представительницей маленькой Сербии на вершине мирового рейтинга (как среди женщин, так и среди мужчин). Янкович сместила Ану с трона только через 9 недель, а Новак Джокович стал первой ракеткой мира ATP в 2011-м.
В сентябре 2014 года у Аны начались отношения с немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Свадьба состоялась летом 2016-го в Венеции, а в конце того сезона Иванович завершила спортивную карьеру.
В марте следующего года Бастиан перешёл из английского клуба «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр», и молодая семья отправилась в Америку. Там спустя год родился их первый сын, Лука. 30 августа 2019 года Ана родила второго мальчика, которого назвали Леон.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ану Иванович многие называли Лучшей улыбкой тенниса. У неё есть целая армия поклонников по всему миру. Фанатов привлекали не только спортивные успехи сербки, но и её очарование, приветливость, открытость, доброжелательность, сексуальность. Ана и сейчас выглядит всё так же обворожительно и продолжает делиться с поклонниками своими фотографиями и видео. Сегодня у неё 1,6 млн подписчиков в «инстаграме» и 2,7 млн – в «твиттере».
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