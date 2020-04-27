Как львы, гепарды и гориллы встретили в Африке Марию Шарапову

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с происшествиями из мира тенниса. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке:

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Мы не знаем, успела ли юная Маша Шарапова посмотреть перед отъездом в Америку советский детский фильм «Про Красную Шапочку» и напевала ли она когда-нибудь песенку про Африку, но так или иначе она туда отправилась в отпуск в ноябре 2019 года. И не пожалела. Кадры, которые запечатлела российская теннисистка во время своего экзотического путешествия по Ботсване и Руанде, получились на загляденье. Вот она проехала на автомобиле мимо сидящего на упавшем дереве гепарда. Или вот мимо размеренно прошла горилла с сидящим на спине детёнышем. Ну а африканские пейзажи ещё и под аккомпанемент дождя – это что-то особенное, непередаваемое. Впрочем, можете сами убедиться, если посмотрите этот видеоролик.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Чтобы посмотреть на горных горилл, Мария вместе со своим бойфрендом британским бизнесменом Александром Гилксом отправилась в Киниги (Руанда), в район Мусанзе. «Руанда! Мы влюбились в вашу страну. Ранним утренним походом по тропическому ливню можно увидеть горилл Сильвербека», — написала восторженно Шарапова в своих соцсетях. Лестной оценки российской теннисистки удостоились и другие страны Африки за время вояжа – такие как Ботсвана, где теннисистка наблюдала за семейством львов. В своём «инстаграме» Шарапова опубликовала множество фотографий. Зебры, слоны, носороги – никого не обделила Мария вниманием, после чего назвала Африку «Любовью с первого взгляда». Теннисистка резюмировала, что это одно из лучших мест, где она когда-либо останавливалась. Особенно ей понравился знак «не беспокоить», который выглядит как статуэтка в виде спящей гориллы. Ей так и хотелось его взять с собой.