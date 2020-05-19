Первая чемпионка «Ролан Гаррос» из России. Как сейчас выглядит Анастасия Мыскина

«Ролан Гаррос», Кубок Кремля, Кубок Федерации покорила в 2000-х Анастасия Мыскина. Она и теперь в прекрасной форме – хоть сейчас на корт.

Поколение 1981 года рождения в российском женском теннисе было просто фантастическим – Курникова, Мыскина, Дементьева. Каждая звезда – одна другой краше. Но именно Анастасия Мыскина смогла добиться первых больших титулов для России.

Главная победа пришла к Анастасии в 2004 году в Париже. Тогда на «Ролан Гаррос» впервые пробились в финал сразу две россиянки – Елена Дементьева и Анастасия Мыскина. В чисто русском финале первенствовала Анастасия, которая и вписала своё имя в историю как первая чемпионка «Ролан Гаррос» и вообще турнира «Большого шлема» в одиночном разряде из России.

Анастасия Мысина и Елена Дементьева на «Ролан Гаррос»-2004 Фото: Getty Images

Стала Мыскина и первой россиянкой, выигравшей турнир престижной I категории WTA (сегодня это супердевятка турниров Premier 5 и Premier Mandatory). В 2003 году на домашнем Кубке Кремля в переполненном СК «Олимпийский» Анастасия победила в финале француженку Амели Моресмо. В следующем сезоне Мыскина защитила титул, одолев в финале Дементьеву, а также в паре с Верой Звонарёвой добилась первого российского дубля на турнире I категории (титулы в одиночке и паре на одной неделе).

Анастасия Мыскина и Вера Звонарёва Фото: РИА Новости

Внесла Мыскина и существенный вклад в первую победу сборной России в Кубке Федерации. В том же 2004 году в ноябре разыгрывался Финал четырёх в ЛД «Крылатское». Вначале россиянки разгромили в полуфинале сборную Австрии – 5-0, а затем в финале справились с француженками. Анастасия выиграла обе свои одиночки, а в решающем парном поединке вместе за Звонарёвой принесла третье очко команде, а с ним и долгожданный титул.

Сборная России — победительница Кубка Федерации-2004 Фото: РИА Новости

В сентябре всё того же 2004 года Анастасия Мыскина добралась до рекордного для себя второго места в рейтинг-листе WTA – это лучшее на тот момент достижения среди россиянок. По итогам сезона по совокупности достижений Мыскина была названа чемпионкой мира ITF, став первой и пока единственной представительницей России в этом зачёте. Всего же за карьеру Анастасия выиграла 10 титулов в одиночном разряде, а в 2005-м помогла сборной России повторить успех в Кубке Федерации.

Не обладая особыми атлетическими данными, Мыскина брала на корте другим – прежде всего, головой. Она была ярким представителем «умного тенниса» — того самого, который ещё называют шахматами в движении. Именно так, предугадывая действия соперниц и загоняя их в бесконечные ловушки, играли, например, Мартина Хингис и Анна Чакветадзе.

Анастасия Мыскина Фото: Александр Сафонов

Игровая карьера Анастасии получилась яркой, но не очень долгой. Сыграв свой последний матч на «Ролан Гаррос»-2007, россиянка досрочно завершила карьеру игрока из-за хронических травм. Но она довольно быстро и органично влилась в тренерский штаб сборной России в Кубке Федерации и стала помогать капитану Шамилю Тарпищеву и Ларисе Савченко. Периодически Анастасия выступала и в качестве личного тренера российских теннисисток – Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой.

Анастасия Мыскина Фото: Александр Сафонов

В феврале 2014 года Мыскиной пришлось заменить на капитанском мостике в сборной России Шамиля Тарпищева, который как член МОК в то время полностью сосредоточился на оргработе по проведению Зимней Олимпиады в Сочи. Капитанская должность пришлась Анастасии впору – она вкладывала всю душу в эту работу, стараясь большое внимание уделять дружеской атмосфере в команде. Главного успеха сборная под руководством капитана Мыскиной добилась в 2015 году – разгромила в гостях Польшу, справилась в Сочи с грозной сборной Германии и лишь в финале уступила в Праге команде Чехии в пятой решающей парной встрече. Всего на посту капитана Анастасия провела четыре с половиной сезона.

Мария Шарапова, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова Фото: Павел Ткачук

Мыскина была телеведущей передачи «Наш футбол» на канале НТВ, участвовала в шоу «Ледниковый период», была ведущей программы «Скажи, что не так?!» на телеканале «Домашний», работала комментатором на телеканале НТВ-Плюс Теннис, была одной из ведущих ежегодной премии «Зал российской теннисной славы», а также регулярно выступала в этом качестве на премии «Русский Кубок». Не забывает Анастасия и про теннис, участвуя в различных показательных матчах, в том числе периодически играет на «Турнире легенд» в рамках турниров «Большого шлема». Она в прекрасной спортивной форме и готова в любой момент выйти на корт, чтобы показать своё мастерство.

Анастасия Мыскина Фото: Павел Ткачук

В 2019 году Анастасия стала лицом французской марки нижнего белья Etam. Она посетила показ коллекции весна/лето-2020, который прошёл в сентябре в Париже, а также приняла участие в съёмке промо-ролика, где рассказала о своём отношении к Парижу, карьере и жизни после тенниса.

Анастасия Мыскина Фото: Getty Images

Как воспитанница кортов «Спартак» на Ширяевом поле, Мыскина с детства болеет за «красно-белых». В декабре 2019-го теннисистка сделала символическое вбрасывание перед хоккейным матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте ХК «Спартак».

Анастасия Мыскина – счастливая мама. У неё трое сыновей – Евгений, Георгий и Павел. В интервью «Чемпионату» Анастасия говорила: «Все дети разные, у всех разные интересы, увлечения, график. Сейчас я стараюсь свою жизнь подстраивать под детей, а не они – под мою».