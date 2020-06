Как Новак Джокович возобновил теннисный сезон без масок и со зрителями

Пока, как минимум до 1 августа, официальный теннисный сезон остановлен, с 1 мая всё больше и больше стран проводят выставочные турниры, в которых участвуют звёзды тенниса. Уже вовсю соревнуются Доминик Тима, Каролина Плишкова, Петра Квитова и другие. Организовал целую серию таких состязаний в балканских странах и первая ракетка мира Новак Джокович. Первый раунд стартовал в его родном Белграде в теннисном центре под названием «Новак», который не требует дополнительных объяснений.

Видео доступно на «Чемпионате».

Надо сказать, что 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» со всей ответственностью отнёсся к подбору участников – помимо всех ведущих теннисистов из стран бывшей Югославии – Сербии, Хорватии, Боснии и Герцоговины, он пригласил также болгарина Григора Димитрова (19-я ракетка мира), немца Александра Зверева (7) и австрийца Доминика Тима (3). Каждого из этой тройки Джокович лично встретил в аэропорту и тепло поприветствовал без соблюдения какого-либо социального дистанцирования.

Перед турниром все участники соревнований, включая первую ракетку мира Новака Джоковича, провели футбольный матч. Автором одного из голов стал болгарин Димитров. Джокович хотел отпраздновать этот момент и стянул футболку, за что тут же получил жёлтую карточку. Также перед официальной частью турнира состоялся показательный в смешенном парном разряде, в котором сыграли Ненад Зимонич и Ольга Данилович с Новаком Джоковичем и Еленой Янкович, которая вернулась на корт впервые после завершения карьеры в 2017 году. Любопытно, что трибуны не были заполнены полностью, но при этом нормы социального дистанцирования не соблюдались. Зрителей в масках тоже практически не было.

Несоблюдение мер предосторожности со стороны организаторов Adria Tour вызвало резкую критику со стороны прессы, освещающей турнир. Например, известный американский журналист Бен Ротенберг отметил: «Глядя, как люди сидят близко друг к другу и обнимаются, почти забываешь, почему этот турнир вообще состоялся». Другие наблюдатели были удивлены и где-то даже шокированы объятиями игроков, обменом микрофонами и селфи зрителей с участниками. Такое ощущение, что никакого коронавируса не было и в помине.

Так или иначе, но Джоковичу удалось организовать на турнире очень тёплую, дружескую обстановку. Огромный восторг у публики вызвала оригинальная церемония жеребьёвки, когда составы групп, носящих названия «Новак Джокович» и «Доминик Тим», выбирали сами их участники, выполняя подачу в специально подготовленные кубы с именами игроков. Таким образом, 8 участников белградского этапа поделились на две группы – Джокович, Зверев, Краинович и Троицки, а также Тим, Димитров, Лайович и Джумхур. В субботу первая ракетка мира Новак Джокович провёл свой первый матч после карантина и победил Виктора Троицки (4:1, 4:1).

Отметим, что австриец Доминик Тим в эти же сроки заявлен ещё на одну серию соревнований, проходящую на юге Франции в академии Патрика Муратоглу. Компромисс был найден такой, что на первой неделе Тим отыграет в Белграде, а на вторую отправится в Ниццу. Там тоже состав очень приличный – помимо Тима ещё заявлены Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Ришар Гаске и другие.

В женском теннисе тоже вовсю идут турниры. Особенно выделяются по составу соревнования в Чехии. Там уже определилось несколько победительниц, среди которых были Петра Квитова и Каролина Плишкова. Теперь в Праге начался новый турнир, где помимо всех именитых чешских теннисистов выступает и первая ракетка России Екатерина Александрова.

Многочисленные выставочные турниры подталкивают теннисистов к мыслям о возобновлении официального сезона. В кулуарах ведётся очень много разговоров об этом между игроками и представителями теннисных организаций. В прессу периодически просачиваются различные черновые варианты календаря. Например, по одной из версий предполагается, что турниры возобновятся с 1 августа, причём они будут идти параллельно в США и Европе. После US Open запланированы два грунтовых «Мастерса» — в Мадриде и Риме, а с 28 сентября пройдёт «Ролан Гаррос». Любопытно, что турнир в Ухане, откуда и зародился коронавирус, останется в календаре, а допустим московский Кубок Кремля будет сдвинут с середины октября на ноябрь.

Фото: twitter.com/KYevgeni

Какие же могут быть варианты развития событий? Их очень много, но пока наиболее вероятными видятся пять.

Как спасти US Open и не отпугнуть игроков? Организаторы Открытого чемпионата США выбирают между безопасностью и комфортом теннисистов. Всем ли это понравится?

Первый. Летом пойдёт вторая волна коронавируса, и все эти выставочные турниры, а тем более без социального дистанцирования и масочного режима будут резко прекращены до спада этой второй волны.

Второй. Все турниры сезона-2020 в теннисе, включая US Open, «Ролан Гаррос» и Итоговые, будут окончательно отменены до 2021 года.



Третий. Теннисисты разделятся на две группы: одни будут готовиться в Европе на грунте к «Ролан Гаррос», а другие – в США на харде к US Open. И лишь единицы попробуют пройти оба «шлема» в этом году.



Четвёртый. US Open отменят, и все теннисисты, которые оказались в США, Южной Америке, Азии и Австралии, отправятся в Европу, где проведут полуторамесячный грунтовый сезон перед «Ролан Гаррос».



Пятый. US Open с его новыми правилами по безопасности и большим количеством отказов игроков от участия всё же удастся провести, но перед «Ролан Гаррос» начнётся новая волна коронавируса, и все оставшиеся турниры сезона-2020 отменят.

Если у вас не отображается опрос, пройдите по этой ссылке.