«Белоснежки» Уимблдона. Стильные и элегантные наряды Серены, Шараповой, Бушар, Возняцки

Ни для кого не секрет, что одна из традиций Уимблдона – белый цвет одежды и обуви участников турнира. И чтобы спортсменкам как-то выделиться и не затеряться среди таких же «Белоснежек», производители одежды и сами теннисистки идут на разные хитрости, добавляя в костюмы те или иные особенности. Предлагаем посмотреть подборку самых интересных белоснежных нарядов теннисисток на Уимблдоне за последние несколько лет.

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Эжени Бушар – 2014

Эжени Бушар впервые сыграла на Уимблдоне в 2013 году в 19-летнем возрасте, а в следующем розыгрыше добилась наивысшего для себя результата на всех турнирах «Большого шлема» – вышла в финал. Сезон-2014 вообще был лучшим в карьере канадской теннисистки – она также дошла до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос». В октябре того года Бушар стала 5-й ракеткой мира и попала на Итоговый чемпионат WTA.

Эжени Бушар Фото: Pool/Getty Images

Гарбинье Мугуруса – 2015

Испанка с венесуэльскими корнями Гарбинье Мугуруса весьма органично смотрится на травяных кортах Уимблдона. Она дебютировала в основной сетке турнира в 2013-м году, когда ей было 19 лет, а спустя 2 года уже стала финалисткой: лишь Серена Уильямс смогла остановить Мугурусу в решающем матче. В 2017-м, когда Серена была в декретном отпуске, Гарбинье вновь пробилась в финал, где смогла победить старшую сестру Уильямс – Винус и завоевать почётный титул.

Гарбинье Мугуруса Фото: Ian Walton/Getty Images

Мария Шарапова – 2015

Россиянка Мария Шарапова в 2002 году дошла до финала юниорского Уимблдона, где уступила соотечественнице Вере Душевиной. В следующем году Мария получила уайлд-кард в основную сетку и пробилась в четвёртый круг. В 2004 году грянула сенсация – 17-летняя Шарапова выиграла Уимблдон, одолев в финале Серену Уильямс. Никому из российских теннисисток в одиночном разряде до неё и после не удалось выиграть самый известный в мире теннисный турнир. Ещё три раза Мария добиралась до полуфинала Уимблдона (2005, 2006, 2015) и была финалисткой в 2011-м.

Мария Шарапова Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Агнешка Радваньска – 2015

Из всех турниров «Большого шлема» Агнешка Радваньска лучше всего играла именно на Уимблдоне. Она выиграла здесь юниорский турнир-2005, а в 2006-м в возрасте 17 лет дебютировала на взрослых «шлемах». Польская теннисистка дважды доходила на Уимблдоне до четвертьфинала (2008, 2009), дважды – до полуфинала (2013, 2015), а в 2012-м стала финалисткой. Это был её единственный финал на мэйджоре в карьере. За 13 лет выступления на Уимблдоне Агнешка выиграла 43 матча при 13 поражениях (77% побед).

Агнешка Радваньска Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Каролина Возняцки – 2017

Каролина Возняцки выиграла юниорский Уимблдон в 2006-м году, когда ей ещё не исполнилось 16 лет, и в том же розыгрыше дебютировала в квалификации взрослой сетки. Со следующего сезона датская теннисистка участвовала в 13 Уимблдонах подряд, но при довольно стабильном выступлении она так ни разу не смогла пробиться дальше 4-го круга. При этом два титула на траве в карьере у Каролины всё-таки были – Истбурн (2009, 2018), хотя, конечно, основная масса её достижений относится к харду.

Каролина Возняцки Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Елена Остапенко – 2017

Латвийская теннисистка Елена Остапенко удивила многих, завоевав свой первый титул в карьере сразу на «Большом шлеме». Она выиграла «Ролан Гаррос»-2017, едва ей исполнилось 20 лет. Следом Остапенко добралась до четвертьфинала Уимблдона, а через год в Англии дошла до полуфинала. На Уимблдоне латвийка выиграла больше всего матчей, по сравнению с другими турнирами «Большого шлема» — 10 (при 5 поражениях). Страстная манера игры Елены вполне подходит для быстрого травяного покрытия, так что в будущем у неё ещё вполне возможны успехи на Уимблдоне.

Елена Остапенко Фото: David Ramos/Getty Images

Доминика Цибулкова – 2018

Словачка Доминика Цибулкова стабильно выступала на Уимблдоне. За 11 лет участия в основной сетке турнира она трижды доходила до четвертьфинала (2011, 2016, 2018). За годы участия в Уимблдоне Доминика одержала больше побед в матчах, чем на остальных турнирах «Большого шлема» — 22.

Доминика Цибулкова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Дарья Касаткина – 2018

Считается, что Дарья Касаткина лучше играет на харде и грунте. Однако после того, как россиянка в 2018 году добралась пока до рекордного для себя четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» — было это на «Ролан Гаррос», спустя несколько недель Дарья повторила это достижение и на траве Уимблдона.

Дарья Касаткина Фото: Michael Steele/Getty Images

Симона Халеп – 2019

Румынка Симона Халеп дебютировала в основной сетке Уимблдона в 2011 году, а уже в 2014-м она стала полуфиналисткой. Затем она дважды дошла до четвертьфинала (2016, 2017), а в 2019-м смогла завоевать титул, победив в финале саму Серену Уильямс менее чем за час.

Симона Халеп Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Серена Уильямс – 2019

Серена Уильямс знает об Уимблдоне всё. Она дебютировала на турнире в 1998-м, когда ей было всего 16. В 2000-м американка стала уже полуфиналисткой, а ещё через два года завоевала первый титул. Всего Серена 7 раз завоёвывала главный трофей Уимблдона в одиночном разряде (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Ещё четырежды Уильямс становилась финалисткой (2004, 2008, 2018, 2019). Добавим, что также Серена 6 раз выиграла Уимблдон в парном разряде вместе со своей старшей сестрой Винус и 1 раз первенствовала в миксте (с белорусом Максимом Мирным).

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И напоследок предлагаем заглянуть в будущее. Возможно, в этом наряде Серена ещё когда-нибудь сыграет на Уимблдоне.

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Любопытно, что в 2014-м организаторы Уимблдона запретили использовать не только яркие цвета, но и даже различные оттенки, близкие к белому цвету (кремовые, светло-серые). Даже нижнее бельё или другие детали одежды (кепки, банданы, легинсы, напульсники, шнурки и подошва кроссовок) должны быть только белыми. Допускается цветная полоса не более 1 см на воротнике или по краю шорт, юбок и рукавов, а также при отделке швов. Но, как вы сами убедились, несмотря на жёсткие ограничения, теннисистки всё равно умудряются выглядеть стильно, разнообразно и элегантно.