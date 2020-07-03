Дебют Курниковой на юниорском «шлеме», тренировка Шараповой с папой и обидное поражение Надаля от Гаске на детском турнире.

Как выглядели Курникова и Надаль в 13 лет, а также юные Шарапова, Джокович и Возняцки

Чтобы стать первой ракеткой мира, нужно пройти долгий тернистый путь, начиная с детского тенниса. Будущего чемпиона ждут и слёзы, и разочарования, и поражения. Но сколько радости от каждой победы! Давайте посмотрим, как начинали свой путь к теннисной вершине юные Шарапова, Курникова, Джокович, Надаль и Возняцки.

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Во французском городе Тарб с 1983 года разыгрывается престижный турнир для талантливых детей в возрасте 12-14 лет – Les Petit As. Почти за четыре десятка розыгрышей победителями становились такие известные по выступлениям во взрослом туре теннисисты как Рихард Крайчек, Майкл Чанг, Хуан-Карлос Ферреро, Мартина Хингис, Анна Курникова, Ким Клейстерс, Динара Сафина, Елена Остапенко, Анастасия Потапова и многие другие. В 1999 году на пути к финалу встретились ровесники – 13-летние Рафаэль Надаль из Испании и француз Ришар Гаске. В тот день Гаске оказался сильнее, он прошёл по сетке дальше и завоевал в итоге титул. А Надаль приобрёл неоценимый опыт, который через год помог ему всё-таки выиграть этот турнир.

Видео доступно на «Чемпионате».

А вот Анна Курникова в этом возрасте под пристальным взором своего тренера Ника Боллетьерри уже делала первые шаги на юниорском турнире «Большого шлема», где выступают спортсменки до 18 лет. Россиянка дебютировала на «Ролан Гаррос» за несколько дней до своего 13-летия и уступила в первом же круге Нино Луарсабишвили из Грузии, которая старше Анны на четыре года.

Видео доступно на «Чемпионате».

Грунт – особое покрытие. Не каждому теннисисту удаётся удачно на нём играть. Тут рецепт только один – кропотливые, упорные тренировки. Посмотрите, как отрабатывает скольжение на грунтовом покрытии 14-летняя датчанка Каролина Возняцки.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сербу Новаку Джоковичу тоже предстояло пройти долгий путь до побед на «Больших шлемах». В 14 лет он упорно работал над своим форхендом – ударом справа.

Видео доступно на «Чемпионате».

Упорный труд в Академии Ника Боллеттьери помог 15-летней Марии Шараповой дойти в 2002 году до финала юниорского Уимблдона. Папа Юрий всегда был рядом и помогал своей дочери на тренировке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пройдёт несколько лет, и эти юные теннисисты станут первыми ракетками мира и выиграют турниры «Большого шлема»: Шарапова, Возняцки, Надаль, Джокович – в одиночке, а Анна Курникова – в парном разряде.