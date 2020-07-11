Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку

Одни теннисисты проводят выставочные турниры, другие усиленно тренируются, но все они находят время делиться со своими болельщиками историями из жизни. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.
Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько совместных фотографий с новой подружкой. «Моя королева», — подписал один из снимков теннисист. Фанаты австралийца стали выяснять, кто эта девушка. Её зовут Кьяра Пассари, она австралийка с итальянскими корнями и живёт в Канберре – в том же городе, что и Ник. По её «Инстаграму» не видно, чтобы она имела какое-то отношение к теннису. Напомним, что весной Кирьос расстался с российской теннисисткой Анной Калинской.
Сама Анна Калинская на днях опубликовала фотографию с маленьким крокодилом на руках. В комментариях подписчики наперебой стали удивляться, как россиянке удалось приручить это опасное животное, а Елена Веснина написала: «Ты бесстрашная. Я бы на такое никогда не решилась». Анна ей ответила: «Я первый раз решилась. На второй фотке он начал издавать звуки».
Ещё одна россиянка – Дарья Касаткина – продолжает подготовку в Барселоне. Теннисистка выложила в своём «Инстаграме» фото и видео, как она сыграла на корте с футболистом «Барселоны» Артуром Мело. Бразильский полузащитник провёл в команде два года, но со следующего сезона перейдёт в «Ювентус». В комментарии Касаткина пошутила: «Нашла себе партнёра по миксту. Футбол будет в следующий раз».
Любуется красивыми видами Ниццы украинка Элина Свитолина.
Собралась в Канны на самолёте венгерская теннисистка Фанни Штолляр.
Занимается физподготовкой на пляже Монте-Карло хорватка Донна Векич. На днях она рассталась со своим тренером Торбеном Бельцем, с которым проработала 2,5 года.
Гуляет по Монте-Карло и грек Стефанос Циципас. Он уже отыграл на турнире в академии Патрика Муратоглу в Ницце четыре уик-энда подряд на групповой стадии. Впереди – плей-офф.
В Австрии вышел на финишную прямую турнир, организованный Домиником Тимом. Перед стартом соревнований он вместе с Андреем Рублёвым, Маттео Берреттини и другими участниками сыграл в гольф.
У испанки Габинье Мугурусы есть сейчас время неспешно прогуляться по Женеве и полюбоваться местными красотами.
Продолжает вспоминать прошлое экс 12-я ракетка мира француженка Татьяна Головин. Не так давно она выложила детскую фотографию, где вместе с Марией Шараповой они сидят на шпагате в те времена, когда обучались в академии Ника Боллеттьери. Сейчас же Татьяна опубликовала ещё одно ретрофото, где она изображена с Анной Курниковой примерно в те же самые годы.
В заключение отметим, что в этот уик-энд должны завершиться выставочные турниры с участием ведущих теннисистов мира в Кицбюэле (Австрия) и в Ницце (Франция). Впереди соревнование в Берлине (Германия) и другие старты.
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