Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку

Головин показала детскую фотографию с Курниковой, а Касаткина сыграла в теннис с футболистом «Барселоны».

Одни теннисисты проводят выставочные турниры, другие усиленно тренируются, но все они находят время делиться со своими болельщиками историями из жизни. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Эжени Бушар придумала свою подпись в 9 лет. Теперь её автограф послужил доброму делу Благодаря сувениру с автографом Эжени Бушар теннисная фанатка может получить слуховой аппарат бесплатно.

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько совместных фотографий с новой подружкой. «Моя королева», — подписал один из снимков теннисист. Фанаты австралийца стали выяснять, кто эта девушка. Её зовут Кьяра Пассари, она австралийка с итальянскими корнями и живёт в Канберре – в том же городе, что и Ник. По её «Инстаграму» не видно, чтобы она имела какое-то отношение к теннису. Напомним, что весной Кирьос расстался с российской теннисисткой Анной Калинской.

Сама Анна Калинская на днях опубликовала фотографию с маленьким крокодилом на руках. В комментариях подписчики наперебой стали удивляться, как россиянке удалось приручить это опасное животное, а Елена Веснина написала: «Ты бесстрашная. Я бы на такое никогда не решилась». Анна ей ответила: «Я первый раз решилась. На второй фотке он начал издавать звуки».

Ещё одна россиянка – Дарья Касаткина – продолжает подготовку в Барселоне. Теннисистка выложила в своём «Инстаграме» фото и видео, как она сыграла на корте с футболистом «Барселоны» Артуром Мело. Бразильский полузащитник провёл в команде два года, но со следующего сезона перейдёт в «Ювентус». В комментарии Касаткина пошутила: «Нашла себе партнёра по миксту. Футбол будет в следующий раз».

Любуется красивыми видами Ниццы украинка Элина Свитолина.

Собралась в Канны на самолёте венгерская теннисистка Фанни Штолляр.

Занимается физподготовкой на пляже Монте-Карло хорватка Донна Векич. На днях она рассталась со своим тренером Торбеном Бельцем, с которым проработала 2,5 года.

Гуляет по Монте-Карло и грек Стефанос Циципас. Он уже отыграл на турнире в академии Патрика Муратоглу в Ницце четыре уик-энда подряд на групповой стадии. Впереди – плей-офф.

В Австрии вышел на финишную прямую турнир, организованный Домиником Тимом. Перед стартом соревнований он вместе с Андреем Рублёвым, Маттео Берреттини и другими участниками сыграл в гольф.

У испанки Габинье Мугурусы есть сейчас время неспешно прогуляться по Женеве и полюбоваться местными красотами.

Продолжает вспоминать прошлое экс 12-я ракетка мира француженка Татьяна Головин. Не так давно она выложила детскую фотографию, где вместе с Марией Шараповой они сидят на шпагате в те времена, когда обучались в академии Ника Боллеттьери. Сейчас же Татьяна опубликовала ещё одно ретрофото, где она изображена с Анной Курниковой примерно в те же самые годы.

В заключение отметим, что в этот уик-энд должны завершиться выставочные турниры с участием ведущих теннисистов мира в Кицбюэле (Австрия) и в Ницце (Франция). Впереди соревнование в Берлине (Германия) и другие старты.