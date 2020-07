Ким Клейстерс, Серена Уильямс и другие теннисные мамы, оставшиеся на корте

История тенниса знает немало случаев, когда теннисистка, став мамой, возвращалась на корт и продолжала выступать. Причём многим удалось после возвращения завоевать титулы – некоторым даже на турнирах «Большого шлема». Австралийка Маргарет Корт после родов выиграла ещё три «шлема» в одиночке, Ивонн Гулагонг – два, Линдсей Дэвенпорт – четыре турнира WTA в одиночном разряде. И сейчас в туре всё больше теннисных мам остаются на корте после рождения детей. Расскажем о некоторых из них.

Татьяна Мария (Германия)

Немка Татьяна Мария (до замужества Татьяна Малек) была победительницей турнира в Квебеке-2012 в парном разряде, доходила до второго круга на Australian Open, Уимблдоне и US Open. В декабре 2013 года родила дочь Шарлотту. После чего вернулась в тур, выиграла свой первый титул в одиночке – Мальорка-2018, дошла до 3-го круга Уимблдона-2015, в ноябре 2017 года поднялась на рекордное для себя 46-е место в рейтинг-листе WTA. Во время карантина объявила в апреле 2020-го, что беременна вторым ребёнком и собирается после декретного отпуска снова вернуться.

Катерина Бондаренко (Украина)

Украинка Катерина Бондаренко выиграла турнир в Бирмингеме-2008, была четвертьфиналисткой US Open-2009 в одиночке, в октябре того же года поднялась на лучшее для себя 29-е место в рейтинге. Вместе с сестрой Алёной становилась чемпионкой Australian Open-2008 в парном разряде. В мае 2013 года родила дочь Карину, после чего вернулась в тур, стала регулярно попадать в основную сетку турниров «Большого шлема», дошла до третьего круга на Australian Open (дважды) и на US Open. В сентябре 2017 года выиграла турнир в Ташкенте. В марте 2019 года теннисистка родила вторую дочь, которую назвали Ева. Благодаря замороженному рейтингу Катерина смогла сыграть уже на Australian Open-2020.

Россиянка Вера Звонарёва выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде, была второй ракеткой мира, финалисткой Итогового чемпионата WTA-2008, Уимблдона и US Open-2010, бронзовой медалисткой Олимпиады-2008 в Пекине. В парном разряде завоевала 6 титулов, в том числе два на турнирах «Большого шлема» (US Open-2006, Australian Open-2012), ещё два выиграла в миксте (US Open-2004, Уимблдон-2006), дважды со сборной России стала победительницей Кубка Федерации (2004, 2008). Летом 2016 года россиянка родила дочь, которую назвали Эвелиной. После возвращения в тур Вера выиграла ещё три парных титула – в Санкт-Петербурге-2018, Москве-2018 и Будапеште-2019.

Белоруска Виктория Азаренко была первой ракеткой мира, выиграла 20 титулов в одиночном разряде, в том числе дважды Australian Open (2012, 2013), была бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночке и олимпийской чемпионкой в миксте. Также в миксте дважды побеждала на турнирах «Большого шлема» (US Open-2007, «Ролан Гаррос»-2008). В парном разряде была 7-й ракеткой мира, выиграла 6 титулов. В декабре 2016 года Виктория родила сына Лео. После возвращения в тур Азаренко выиграла ещё два титула в парном разряде – Акапулько и Рим-2019, а на US Open в том же году дошла с Эшли Барти до финала.

Ольга Говорцова (Беларусь)

Ещё одна белорусская теннисистка – Ольга Говорцова – в июне 2008 года была 35-й ракеткой мира, доходила до 4-го круга Уимблдона (2015), 4 раза была финалисткой турниров WTA. В парном разряде становилась 24-й ракеткой мира, выиграла 8 титулов. В феврале 2018 года Ольга родила сына Доминика, а затем вернулась в тур. В феврале 2020 года белоруска выиграла турнир ITF 100K в Николасвилле (штат Кентукки, США). В одном из интервью Говорцова сказала: «Раньше все путешествовали с собаками, а теперь все ездят с детьми».

Серена Уильямс (США)

Американка Серена Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, завоевала 23 титула в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», ещё 14 в парном и два в миксте. Вместе со сборной США побеждала в Кубке Федерации (1999), Кубке Хопмана (2003, 2008). Выиграла 4 золотые олимпийские медали – одну в одиночке (Лондон-2012) и три в паре с родной сестрой Винус (Сидней-2000, Пекин-2008, Лондон-2012). В сентябре 2017 года Серена родила дочь Олимпию, а затем вернулась в тур. Она четыре раза доходила до финалов турнира «Большого шлема» (Уимблдон, US Open — 2018, 2019) и выиграла титул в Окленде-2020.

Ким Клейстерс (Бельгия)

Ким Клейстерс тоже была первой ракеткой мира в одиночке и паре. Завоевала со сборной Бельгии Кубок Федерации-2001, выиграла два турнира «Большого шлема» в паре («Ролан Гаррос», Уимблдон-2003) и один в одиночном разряде – US Open-2005. В 2008 году Ким родила дочку Джаду, после чего вернулась в тур и смогла выиграть ещё три «шлема» в одиночке – US Open — 2009, 2010 и Australian Open-2011. После сезона-2012 Клейстерс завершила карьеру, родила двух сыновей – Джека (2013) и Блэйка (2016). В сезоне-2020 бельгийка снова вернулась в тур – успела сыграть на турнирах в Дубае и Монтеррее, а во время паузы в теннисном календаре выиграла 5 из 5 одиночек в рамках лиги WTT (World Team Tennis), которая проводится в США.

Также вернулись в тур после рождения детей россиянки Евгения Родина и Алла Кудрявцева, румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг, люксембурженка Мэнди Минелла, Саня Мирза из Индии, Ярослава Шведова из Казахстана, испанка Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

