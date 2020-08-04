Белизна кожи и высокий рост. Как Шарапова обошла всех русских красавиц в японском рейтинге

Японцы так полюбили российскую теннисистку, что дарят ей туалеты и выпускают почтовые марки в её честь.

Российская спортсменка Мария Шарапова, объявившая в начале года о завершении карьеры в профессиональном теннисе, возглавила список русских красавиц по версии японского журнала Menjoy. Шарапова смогла обойти в этом японском рейтинге супермоделей Наталью Водянову и Ирину Шейк, а также фигуристок Анну Щербакову и Алину Загитову. Почему же именно Мария оказалась на вершине топ-5?

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В статье японского издания, которая сопровождала рейтинг самых красивых россиянок, отмечалось, что японцы больше всего ценят в российских женщинах белизну кожи, высокий рост и «чистоту личностных качеств». Совершенно точно, что Шараповой нет равных среди перечисленных конкуренток в категории «высокий рост». Официальный рост Марии по данным WTA составляет 188 см. При этом рост Натальи Водяновой – 176 см, Ирины Шейк – 178 см, Анны Щербаковой – 150 см, Алины Загитовой – 160 см.

Что касается белизны кожи, то тут, конечно, судить самим японцам.

По поводу «личностных качеств» Шараповой рассказывать можно долго. Отметим только некоторые её проекты, связанные с благотворительной деятельностью. Так Мария организовала специальный фонд в помощь молодёжи, которая проживает в районах, пострадавших от аварии в Чернобыле. В 2005 году россиянка выставила на аукцион автомобиль «Порше», выигранный на турнире в Штутгарте, и вырученные деньги направила в фонд помощи детям Беслана. После разрушительного урагана в Пуэрто-Рико россиянка провела выставочный матч с уроженкой этого острова – олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг. Средства от этого мероприятия пошли на восстановление Пуэрто-Рико. Кроме того, Мария долгое время перечисляла всю прибыль от продажи своих конфет в фонд поддержки острова. В январе 2020 года Шарапова, как и многие другие теннисисты, откликнулась на беду, охватившую Австралию из-за лесных пожаров. Шарапова пожертвовала 25 тыс. долларов на восстановление австралийских лесов.

Есть ещё много достоинств, за которые японцы могли полюбить Марию Шарапову. Прежде всего, это её спортивный характер и успехи в профессиональном теннисе. Россиянка была первой ракеткой мира, за свою карьеру выиграла пять титулов на турнирах «Большого шлема», а всего одержала 36 побед. Кроме того, Мария завоевала серебряную медаль Олимпиады в Лондоне-2012.

Любопытно, что самый первый титул на турнире WTA Шарапова в 16 лет завоевала именно в Японии – на турнире в Токио [Japan Open]. В 2004 году, уже будучи чемпионкой Уимблдона, Мария не стала пропускать японский турнир, а приехала на него и смогла защитить титул. В следующем сезоне Шарапова уже стала чемпионкой турнира наивысшей категории WTA в Японии – Токио [Pan Pacific Open], а в 2009-м выиграла его повторно.

Японцы – известные любители всевозможных боевых искусств. То, что Шарапова очень часто включает в программу своей физподготовки тренировки по боксу, не может не вызывать симпатию у представителей Страны восходящего солнца.

Вполне возможно, что японцы полюбили Марию за то, что она искренне интересуется культурой, искусством и историей их страны. Спортсменка восхищается японской архитектурой, эстетикой минимализма и эти её пристрастия нашли отражения в работе над проектом дома Шараповой в Лос-Анджелесе.

Шарапова достроила свой дом американской мечты. Там даже боулинг есть! И теперь не стесняется показать все, что есть внутри. Даже видео сняла.

Японский тренер Шараповой по физподготовке Ютака Накамура – ещё одна причина для японцев если не болеть за Марию, то хотя бы следить за её спортивными успехами. Именно Накамура помог россиянке приобрести уверенность на грунтовом покрытии, во многом благодаря его помощи она смогла второй раз выиграть титул на «Ролан Гаррос». «Ютака сделал меня сильнее. Он научил меня скользить по грунтовому корту. Я благодарна ему за то, что он помог мне опять завоевать эту награду».

Армия поклонников Марии Шараповой в Японии появилась после её первого же приезда на их турнир. Японцы сразу же стали называть Шарапову Русской феей. И в декабре 2005 года россиянка приняла участие в целом рекламно-выставочном турне по этой стране, посетив Нагою, Осаку и Токио.

Свою любовь к Шараповой японцы проявляют очень бурно. Например, одна фирма выпустила подушки в виде частей тела россиянки, а также наволочки, стилизованные под её игровые платья.

Кроме того, в Японии в том же году были выпущены почтовые марки в честь Шараповой с изображением теннисистки. Каждый лист из 10 марок стоил 3 150 йен (около 29 долларов). Интересно, что сама Мария тоже собирает марки – с самого детства.

Когда Марию Шарапову спросили о том, какой самый необычный подарок она получала, то россиянка ответила так: «Однажды мне подарили туалет. Это был один из тех шикарных японских туалетов. Ну вы знаете».