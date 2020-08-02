Теннис возвращается! 10 фактов о рестарте сезона

Профессиональные теннисисты ждали этого дня пять долгих месяцев карантина. Наконец теннис возвращается. Всё готово к рестарту сезона. Рассказываем о 10 самых важных фактах, которые необходимо знать перед предстоящими официальными турнирами.

Новак Джокович и Серена Уильямс в этом году могут собрать очередной «Карьерный шлем» Но для этого им нужно забыть о US Open и сосредоточиться на «Ролан Гаррос».

1. Календарь

Из-за пандемии коронавируса теннисный календарь сезона-2020 изменён практически до неузнаваемости. Окончательно отменены все турниры на траве, включая знаменитый Уимблдон. Так и не состоялся мартовский «Солнечный дубль» — связка супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Не будут проведены осенние соревнования в Китае, включая «Мастерс» в Шанхае и оба Итоговых чемпионата у женщин. Грунтовый весенний сезон частично отменён, а частично перенесён на осень. Сжата до минимума летняя серия на американском харде. Что же остаётся? В августе в Европе у женщин пройдут два турнира категории International – в Палермо и Праге, в США – новый турнир в Лексингтоне (штат Кентукки), затем в Нью-Йорке состоится мужской «Мастерс» и женский Premier 5, который традиционно разыгрывался в Цинциннати (штат Огайо). После этого на тех же нью-йоркских кортах пройдёт US Open в ранее заявленные сроки (31 августа – 13 сентября). Со второй недели этого турнира «Большого шлема» на харде – продолжится грунтовая серия в Европе – мужской турнир в Кицбюэле, женский в Стамбуле, затем объединённые «Мастерсы» в Мадриде и Риме. Всё это должно завершиться Открытым чемпионатом Франции (27 сентября – 11 октября). Дальнейший календарь пока окончательно не утверждён.

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2. Турниры в России

Нетрудно заметить, что новые сроки грунтовой серии накладываются на даты проведения мужского турнира в Санкт-Петербурге (21-27 сентября). Организаторы пока не намерены отменять турнир, согласовывая с ATP новые сроки. Есть разные варианты, в том числе и поднять статус с ATP 250 до ATP 500 и занять место в календаре уже отменённого правительством Швейцарии турнира в Базеле. Ещё более непонятна ситуация с Кубком Кремля. После отмены обоих чемпионатов WTA, а также всех китайских и японских турниров женский Кубок Кремля по сути стал заключительным турниром сезона, при этом его сдвинули на начало ноября (2-7 ноября). А мужской Кубок Кремля так пока в календаре не обрёл чёткие даты. Организаторы говорят, что, скорее всего, мужская и женская части пройдут в разные сроки. Кроме того, до сих пор неясно, на какой площадке будут проходить эти соревнования. СК «Олимпийский» активно реконструируется, а ледовый дворец «Крылатское», где турнир проводился в 2019 году, оборудован под госпиталь. Единственная потенциально доступная площадка в Москве – ЛФК ЦСКА, но соглашение ещё не достигнуто.

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3. Рейтинг

Из-за укороченного сезона, а также невозможности свободного перемещения теннисистов по миру WTA и ATP изменили систему рейтингового подсчёта. В докоронавирусную эпоху рейтинг неукоснительно исчислялся за последние 52 недели. Теперь у теннисистов до конца 2020 года не будут списываться очки, заработанные за те же турниры в 2019-м. По сути рейтинг растянулся с одного года до двух. При этом игроки смогут добавлять себе в копилку рейтинговые баллы, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году. В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисисту на турнире нужно будет защищать свой лучший результат из тех, что он показал в 2019 и 2020 годах. Таким образом, те, кто до конца сезона не сыграет на турнирах, не потеряют свои рейтинговые очки, но их смогут обойти те теннисисты, которые будут играть и добавлять себе дополнительные баллы.

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Правило «двухлетнего рейтинга» как нельзя кстати подошло Роджеру Федереру. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из-за травмы сначала объявил о перерыве в своём календаре, потом после очередной операции на правом колене вовсе завершил сезон-2020. Швейцарец не выступит ни на одном из оставшихся турниров в этом году, но при этом не потеряет ни одного очка. Пока Роджер планирует возвращение к Australian Open-2021.

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5. Безопасность

Пандемия коронавируса не закончилась. В ближайшее время теннисные турниры будут проводиться в странах, где каждый день выявляются новые заболевшие. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и обслуживающих турнир работников, организаторы соревнований, ATP, WTA и ITF принимают жёсткие протоколы безопасности. Причём на каждом турнире правила разные. Например, на US Open все будут находиться в так называемом «пузыре», откуда выход в «открытый мир» будет запрещён, перемещаться между ареной и гостиницей нужно будет в масках. А вот на маленьких турнирах ни о каких «пузырях» речи не идёт. Игроки будут приезжать, сдавать тест на коронавирус и в случае отрицательного результата смогут свободно перемещаться по территории теннисного комплекса и по городу. В случае обнаружения инфекции по ходу соревнований игрок будет просто снят с турнира, а матчи для оставшихся участников продолжатся.

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6. Первые ракетки

Кроме того, что ATP и WTA «заморозили» рейтинг на 16 марта 2020 года, было объявлено, что недели простоя не будут учитываться в зачёт пребывания теннисистов на вершине этого списка. То есть как у Новака Джоковича было суммарно 282 недели пребывания в качестве первой ракетки мира, так до августа и останется. Бить рекорды Пита Сампраса (286) и Роджера Федерера (310) он продолжит только с возобновлением тура. А эти 22 недели просто «потеряются». Кстати, Джокович сейчас усиленно готовится в Марбелье к возобновлению сезона. Серб планирует отправиться в США, и даже заказал себе партию мячей, которые будут использоваться на US Open-2020. Важно отметить, что во время паузы в календаре Новак организовал серию выставочных турниров на Балканах – Adria Tour. Он провёл соревнования в Белграде (Сербия), а вот в Задаре (Хорватия) финал с участием самого Джоковича и россиянина Андрея Рублёва не был доигран, поскольку была зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Позже выяснилось, что сам Новак тоже переболел этим вирусом. Что касается первой ракетки среди женщин, то Эшли Барти хоть и активно тренируется у себя в Австралии, но играть турниры пока не намерена. Она уже отказалась от всех соревнований в США, включая US Open, и неизвестно, приедет ли она в Европу на грунтовую серию и защиту титула на «Ролан Гаррос».

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Зато очень серьёзно на американскую серию настроена 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Она заявилась на крошечный турнир в Лексингтоне, потом на Premier в Цинциннати (пройдёт в Нью-Йорке) и на US Open. Чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату США, где американка проиграла в двух последних финалах, она даже постелила у себя во дворе точно такой же корт, как в Нью-Йорке, и заказала фирменные мячи этого турнира. Напомним, что Серене не хватает одного титула победительницы турнира «Большого шлема», чтобы догнать рекордсменку всех времён – австралийку Маргарет Корт (24). Ещё одной целью Уильямс – стать теннисной мамой, побеждавшей на мэйджоре. После рождения дочери Олимпии в сентябре 2017 года американка четыре раза играла в финалах турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open-2018, 2019), но так ни разу и не победила.

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То, что не удалось пока сделать Серене, с успехом получилось у Ким Клейстерс. После рождения дочери Джады в 2008 году бельгийка вернулась в тур и завоевала три «шлема», два из которых пришлись на US Open (2009, 2010). В этом году Ким предпринимает вторую попытку вернуться в тур. Но сейчас у неё уже трое детей. В начале года Клейстерс успела сыграть только на двух турнирах – в Дубае и Монтеррее. А во время турнирной паузы Ким успешно выступила в лиге WTT (World Team Tennis), выиграв пять одиночных матчей из пяти, в том числе и у двух бывших чемпионок турниров «Большого шлема» — Слоан Стивенс и Софьи Кенин. Бельгийке уже дали уайлд-кард организаторы турнира в Цинциннати (Нью-Йорк) и наверняка она получит приглашение и на US Open.

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9. Российские теннисисты

Российские теннисисты по-разному провели пятимесячную паузу в календаре. Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Наталья Вихлянцева остались в России, тренировались дома и до сих пор не имеют возможности свободно перемещаться по турнирам. Несколько человек заявились на турнир в Палермо, но затем были вынуждены снять заявку. Первая ракетка России Екатерина Александрова все эти месяцы провела в Чехии, где активно выступала на показательных турнирах, набирая игровую практику. Анастасия Павлюченкова часть карантина провела в Москве, а потом смогла перебраться во Францию, где сыграла на турнире Патрика Муратоглу. Дарья Касаткина ни одного матча не провела, но активно тренировалась в Барселоне. Также нигде не участвовал Даниил Медведев, тренируясь на юге Франции. Андрей Рублев провёл серьёзную подготовку в Испании, выступил на показательных турнирах в Задаре (Хорватия) и Кицбюэле (Австрия). В первом из них он дошёл до финала, который не состоялся, а во втором стал победителем, обыграв в решающем матче «хозяина» турнира Доминика Тима. Карен Хачанов часть турнирной паузы провёл в России, а затем переехал в Европу и там сыграл в Кицбюэле на грунте и в Берлине на харде. Вся ведущая тройка российских теннисистов заявлена на оба американских турнира. Напомним, что Даниил Медведев в 2019 году стал чемпионом Цинциннати и финалистом US Open.

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10. Палермо

Первый официальный турнир WTA после пятимесячного карантина стартует 3 августа в Палермо, на острове Сицилия (Италия). На этом турнире дважды побеждали российские теннисистки – Анастасия Мыскина (1999) и Динара Сафина (2003). В этом году на турнир приехали несколько россиянок. В основную сетку попали Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, а в квалификации выступили Варвара Грачёва, Людмила Самсонова и Анастасия Комардина. По результатам жеребьёвки Касаткина в первом круге сыграет с Ясмине Паолини (Италия), а Александрова – с Кристиной Младенович (Франция).