Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов

Игрокам нельзя покидать «пузырь» в течение нескольких недель. Да и зачем, если там и так есть все условия для тренировок и отдыха.

Первая ракетка мира Новак Джокович не хотел лететь на US Open и жить в пузыре безопасности несколько недель, поскольку не сможет себе позволить прогулки по Манхэттену. Но, кажется, организаторы турнира смогли найти выход из этой ситуации, который вполне устроил большинство игроков. Директор Открытого чемпионата США по теннису Стэйси Аллестер рассказала об особенностях «пузыря» — зоны, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса: «Мы назвали это «Проектом Манхэттен». Игроки не могут поехать на Манхэттен, но мы может привезти его к ним». Давайте посмотрим, как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов.

Субботним рейсом в Нью-Йорк. Джокович, Хачанов и Маррей летят на US Open А благодарить за то, что Открытый чемпионат США всё же состоится, нужно и власти Италии.

По задумке организаторов, теннисисты должны провести в нью-йоркском «пузыре» около четырёх недель, поскольку перед US Open на тех же кортах национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг состоится «Мастерс», который в этом году был специально перенесён сюда из Цинциннати. Игроки начали съезжаться в Нью-Йорк заранее. Некоторые даже приехали за неделю до старта, ведь прежде чем стать участником соревнования, нужно пройти процедуру тестирования на коронавирус и подписания всех документов на участие в столь необычном мероприятии. Тесты проходят прямо в двух отелях, где живёт большинство игроков. Первый раз тест делают сразу же по прибытии, повторный – через 48 часов. Эта процедура касается всех. Даже двухлетняя дочь Серены Уильямс – Олимпия была вынуждена сидеть смирно на стульчике и ждать своей очереди.

После первого теста игроки со всеми членами команды направляются в свои номера и остаются на карантине на 24 часа. Они могут покинуть номер только в случае экстренной ситуации. Олимпийская чемпионка Рио-2016 пуэрториканка Моника Пуиг провела для своих болельщиков небольшую видеоэкскурсию как раз во время такого 24-часового карантина.

А как же теннисистам во время этого карантина сходить на обед? А ходить никуда не надо. Вся еда доставляется прямо в номер, причём разнообразие блюд изумительное – на все вкусы. Напоминает шведский стол или турецкий all inclusive («всё включено»). Муж и тренер американки Бетани Маттек-Сэндс тоже провёл видеоэкскурсию и показал это пиршество.

Когда после завершения 24-часового карантина игрокам приходит сообщение о том, что тест на коронавирус у них отрицательный, то они уже могут покидать номер и свободно перемещаться внутри пузыря. Тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской – Саша Бажин похвалился своей аккредитацией, выданной сразу и на «Мастерс», переехавший из Цинциннати, и на US Open: «Нахожусь в «пузыре». Теперь я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше».

Аккредитованным участникам можно свободно перемещаться по «пузырю», но покидать его пределы категорически запрещено. Экс седьмая ракетка мира, чемпион Australian Open-2002 швед Томас Юханссон, тренирующий сейчас бельгийца Давида Гоффена, опубликовал в сториз своего «Инстаграма» табличку, размещённую на границе «пузыря». На ней жёсткое предупреждение о серьёзных последствиях за выход из разрешённой зоны: «Не пересекайте эту черту. Оставайтесь в «пузыре». Пересечение линии приведёт к вашему снятию с турнира».

Фото: «Инстаграм» Томаса Юханссона

Получив «свободу», игрокам первым делом хочется узнать, что из себя представляет сам «пузырь». Он состоит из двух гостиниц и частных домов, которые арендуют восемь игроков. Какие игроки пожелали жить отдельно от остальных, пока неизвестно. Понятно, что большую часть времени теннисисты проводят на стадионе. Туда их перевозят на специальных шаттлах или автомобилях. Причём в транспорте необходимо находиться в масках и соблюдать социальное дистанцирование. Бывший тренер Марии Шараповой, а ныне наставник британки Йоханны Конты – Свен Грёнефельд разместил фото такого шаттла.

Вход на стадион организован через ворота Арены Артура Эша. Раздевалки там обычно готовы вместить 300 человек, но теперь они предусмотрены только для 30 игроков одновременно – без тренеров и физиотерапевтов.

64 сеяных игрока в одиночном разряде – по 32 у мужчин и женщин – получили от организаторов в своё полное распоряжение люксы на Арене в качестве личных лож. Там стоят удобные диваны, есть телевизор, небольшая кухня и балкон с креслами и столиками с видом на корт. Давид Гоффен уже освоил кофейный аппарат, а Донна Векич пригласила в гости теннисную пару – Айлу Томлянович и Маттео Берреттини.

Здесь же на корте вовсю идут тренировки. Александр Зверев разместил видео, как Джокович с середины площадки отправил ему два мячика, которые немец с русскими корнями ловко поймал.

Прошлогодний победитель «Мастерса» в Цинциннати и финалист US Open россиянин Даниил Медведев тоже потренировался на корте Артура Эша и даже признался в любви к своему тренеру.

В случае дождя можно тренироваться и на закрытых кортах. В распоряжении игроков 12 площадок под крышей.

На стадионе также расположен внушительных размеров тренажёрный зал, где Новак Джокович и Дамир Джумхур дружно позанимались и даже спели песню.

Рестораны для игроков обычно вмещали одновременно до 300 человек, теперь же одновременно там может находиться не более 50. Свен Грёнефельд разместил в своём «Инстаграме» фотографии (их можно полистать, нажимая на стрелочки) о том, как устроено пространство вокруг теннисных кортов. Игрокам нет смысла выходить из «пузыря», ведь там есть все условия для тренировок, отдыха и даже развлечений.

Известно, что организаторы закупили 500 тысяч масок, привлекли 40 волонтёров, которые должны следить за социальным дистанцированием и наличием масок у игроков. Однако эти меры не могут гарантировать 100-процентной безопасности. В частности, на днях объявили, что результат одного из 1400 проведённых тестов оказался положительным. В официальном пресс-релизе подчёркивается, что этот тест сдавал не игрок. Причём это был второй анализ – сделанный спустя 48 часов после первого.