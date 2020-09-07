С лучшим теннисистом планеты поступили как с простым перворазрядником. И теперь судья может подать на него в суд – это же Америка.

Ну тупые… Джоковича выгнали с US Open по ходу матча. За удар по мячу!

Лучшего игрока мира и главного фаворита Открытого чемпионата США Новака Джоковича с позором выгнали с турнира. Организаторы пошли на принцип и показали, что правила одинаковы для всех. Тут по идее должны быть громкие аплодисменты, но вместо этого хочется покрутить пальцем у виска.

Пожалуй, более тупого решения в теннисе ещё не было!

Здесь умер теннис

US Open-2020 и до воскресного скандала был скорее пародией на турнир «Большого шлема». Многие ведущие игроки, включая Надаля и Федерера, соревнования проигнорировали, а те, кто до Нью-Йорка всё-таки добрался, столкнулись с неадекватными и нелогичными мерами безопасности. Жёсткие правила поведения в закрытой зоне соблюдали далеко не все, и как итог – заражение француза Бенуа Пэра. Теннисистов, контактировавших с заболевшим коллегой, по факту посадили под домашний арест, запретив всё, кроме непосредственно участия в матчах.

Мощная и красивая игра Джоковича – единственное, что оставляло этому неполноценному турниру хоть какие-то шансы. Серб штамповал уверенные победы, посылая всему миру важный месседж: теннис всё ещё жив.

И вот в матче четвёртого круга организаторы собственноручно вынесли своему мероприятию смертный приговор. Так и хочется вспомнить нетленку Задорнова: ну тупые…

Джокович попал судье в горло

За выход в четвертьфинал Новак боролся с Пабло Карреньо-Бустой. Фаворит трудно входил в матч, да к тому же в одном из эпизодов получил повреждение руки. Испанец вцепился в свой шанс и при счёте 5:5 сделал брейк. Следующие несколько минут Джокович наверняка запомнит на всю жизнь. Расстроенный Новак достал из кармана мяч и, не глядя, отбил его назад. Снаряд угодил в горло линейному арбитру. Женщине действительно было больно, но со стороны её страдания показались немножко преувеличенными.

Джокович тут же начал извиняться и показывать, что не хотел причинить вреда, а затем подбежал к пострадавшей и старался выяснить, как она себя чувствует. В это же время на корте появился супервайзер турнира. Новак пытался объяснить, что всё произошло неумышленно, но его никто не слушал. Лучшего игрока мира дисквалифицировали и выгнали с корта за случайное попадание в судью. Всё в полном соответствии с правилами. И в таком же полном противоречии со здравым смыслом.

Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open Новак Джокович неудачно отбросил мяч после проигранного гейма и попал линейному судье в горло. Это дисквалификация! Однозначно.

Джоковичу грозит суд за удар по мячу

Новака подвело то, что он попал в судью не с игры. За это в правилах действительно предусмотрена дисквалификация с турнира. То есть ему не просто присудили поражение в матче с Карреньо-Бустой, но и лишили всех призовых и рейтинговых очков, заработанных до злополучного поединка. А вдобавок наложили штраф за неявку на пресс-конференцию. То есть с лучшим игроком мира поступили как с обычным перворазрядником, а он ещё должен приходить на пресс-конференцию. Ага, щас!

Кстати, и на этом неприятности для Новака могут не закончиться. Не исключено, что пострадавшая женщина-судья подаст на него в суд и получит нехилую материальную компенсацию за нечеловеческие страдания.

А если бы на месте Джоковича была Серена?

Нет сомнений, что Новак и не думал никого травмировать. Да, он эмоциональный, вспыльчивый, но ни в коем случае не подлец. За свой неосторожный поступок Джокович должен был понести наказание. Пусть бы его оштрафовали на крупную сумму, наказали на один гейм и обязали выплатить компенсацию арбитру на линии. Но выгонять за такое с турнира – это перебор. А в данной ситуации – преступление против тенниса и миллионов любителей этого вида спорта.

Организаторы проявили принципиальность и показали, что закон один для всех. Что Юпитеру и быку позволено одинаково. Что все равны и никто не равнее. И прочие штампы, которые наверняка бы не сработали, окажись на месте Джоковича Серена Уильямс.

Джокович не первый раз попадает мячом в человека. Но раньше это были игровые эпизоды А вот британца Тима Хенмэна на Уимблдоне-1995 дисквалифицировали точно за такой же случай, что и Джоковича на US Open-2020.

Джоковичу надо бойкотировать US Open

Это тот самый случай, когда двойные стандарты не только уместны, но и необходимы. Дисквалифицировав Джоковича за нелепую случайность, организаторы выстрелили себе в голову. Хотели наказать игрока, а наказали сами себя, а заодно и миллионы болельщиков. Даже непонятно, кому вообще теперь нужен этот ущербный турнир. По составу участников он сейчас больше напоминает заштатный «пятисотник», а победитель уже точно возьмёт титул без матча с лучшим игроком планеты.

На месте Джоковича я бы всерьёз задумался о пожизненном бойкоте этого недоразумения. Но уверен, что Новак на это не пойдёт. Не из-за денег и титулов, а из-за людей, для которых он играет в теннис.