Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open

Невероятным скандалом завершился матч 4-го круга US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Бустой. Первая ракетка мира, главный фаворит и единственный оставшийся в сетке чемпион турниров «Большого шлема» с позором дисквалифицирован с Открытого чемпионата США.

Поединок между Джоковичем и испанцем Карреньо-Бустой складывался непросто для первой ракетки мира. Была упорная борьба в каждом гейме. В одном из эпизодов расстроенный Джокович отбросил мяч ракеткой по фону. Обычно судья в таких случаях делает замечание, но сейчас арбитр этот эпизод не воспринял всерьёз. В 10-м гейме у Новака был тройной сетбол на подаче соперника, но он его не смог реализовать. В 11-м гейме при счёте 5:5 серб неудачно перемещался влево на задней линии, поскользнулся и при падении всем корпусом упал на левую руку. Тут же был вызван врач, который пытался оказать ему помощь. Было видно, что Джокович не в своей тарелке и чувствует себя не лучшим образом и физически, и психологически.

После оказания помощи игра продолжилась, но серб не смог спасти этот гейм, и испанец сделал брейк – 5:6. Раздосадованный Джокович достал из кармана не пригодившийся второй мяч, и, не глядя, отбил его назад. К несчастью, мяч угодил попал линейному судье – женщине прямо в голову. Новак тут же стал извиняться, показывая жестами, что он не хотел никому причинить вреда. Потом подбежал к пострадавшей вместе с арбитром встречи пытался помочь женщине. Через какое-то время судья пришла в себя, а тем временем пришёл супервайзер и началась дискуссия о том, что теперь делать с первым номером посева US Open и 17-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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В беседе арбитра матча и супервайзера время от времени принимал участие и сам Джокович, который пытался объяснить случайность этого инцидента. Но, правила есть правила! Теннисист не имеет право отбрасывать мяч ни в сторону оборудования, ни в сторону человека. Он обязан был смотреть, куда направляет свой удар. К сожалению, случаев, когда мяч попадал в человека, в теннисе было слишком много. Не все они заканчивались благополучно. Здесь же, на US Open, в 1983 году знаменитый теннисист швед Стефан Эдберг, выполняя подачу, угодил в линейного судью. Несчастный впал в кому и через несколько дней скончался. Шведа признали невиновным, поскольку это был игровой момент. Что касается этого эпизода с Джоковичем, то здесь не могло быть другого решения, кроме дисквалификации с матча и турнира. Ведь Новак чуть не убил судью, не проявив осторожность, отбрасывая мяч. Кроме того, супервайзер, принимая решение, указал сербу, что этот эпизод с отбрасыванием был уже второй за матч. И если в первом случае ему повезло и мяч попал в ограждение, то повторное нарушение привело к трагедии. Вот так с позором изгнали с турнира первую ракетку мира.

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А ведь Джокович рассчитывал на этот US Open. Учитывая, что на турнир не приехали его главные соперники – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, серб хотел выиграть свой 18-й титул чемпиона турниров «Большого шлема» и приблизиться к этому дуэту. Но в итоге всё завершилось крахом!