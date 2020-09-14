Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open

В финале US Open – 2020 встретились австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, которые до этого никогда не побеждали на турнирах «Большого шлема». При этом Тим уже в четвёртый раз вышел в финал столь престижного соревнования. По всей видимости, опыт участия в таких встречах помог Доминику завоевать заветный трофей. Проигрывая 0-2 по сетам, австриец не сдался, сумел собраться и совершить фантастический камбэк. Теннисный мир получил нового Доминатора.
Встреча Тима и Зверева стала 10-й в истории их противостояния, и до этого австриец уверенно лидировал – 7-2. Причём последний раз теннисисты встречались в полуфинале Australian Open-2020. И в четырёх партиях победу праздновал Доминик, который вышел тогда в свой третий финал турнира «Большого шлема». Казалось бы, что у австрийца должно быть определённое психологическое преимущество в матче со Зверевым на центральном корте Нью-Йорка, ведь он и выше посеян (австриец – 2-й, а немец – 5-й), и счёт личных встреч в его пользу, и опыт участия в больших финалах тоже на его стороне. Однако Тим провалил начало матча – позволил Звереву сделать брейк в 3-м гейме – 2:1, а затем ещё и в седьмом – 5:2. После чего Александр подал на сет и выиграл первую партию за 31 минуту – 6:2.
Вторая партия началась для австрийца ещё хуже – он уступал со счётом 1:5. Это была практически катастрофа. Но тут уже Александр немного расслабился, потерял концентрацию, начал ошибаться, и Тим сначала отыграл 3 сетбола и взял гейм на своей подаче, а затем сделал брейк – 5:3. Следующий гейм на своей подаче австриец выиграл очень уверенно – под ноль, но сделать следом ещё один брейк и сравнять счёт в партии не смог. Второй сет опять остался за Зверевым – 6:4. В третьей партии Доминик заиграл по-другому. Видимо холодный душ в виде двух проигранных сетов заставил австрийца встрепенуться, и он стал действовать более собранно, стал меньше ошибаться. Как результат – в концовке партии при счёте 5:4 в свою пользу он сделал брейк и перевёл матч в 4-й сет.
В четвёртом сете была равная борьба. Теннисисты брали геймы на своей подаче, пока в восьмом гейме Тим не сделал брейк – 5:3, после чего уверенно подал на партию и сравнял счёт в матче – 2-2 по сетам. К этому моменту поединок продолжался почти 3 часа, и финалистам всё нужно было начинать с нуля. На старте 5-го, решающего сета теннисисты обменялись брейками, после чего уверенно брали свои подачи, пока в 8-м гейме Зверев не сделал брейк – 5:3. Ему оставалось только подать на матч. Но он этого не сделал – 5:4. Потом брейк сделал Тим – 5:6 и снова была неудачная попытка подать на матч. Судьба титула решалась на тай-брейке. Но незадолго до этого Тим вызвал врача, пожаловавшись на боль в бедре. На тай-брейк он вышел прихрамывая. И всё же он добрался до двойного матчбола, не реализовал его. А вот с третьей попытки поставил победную точку в матче и турнире – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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Таким образом, 27-летний Доминик Тим первым из поколения теннисистов, рождённых в 1990-е выиграл «Шлем». Также он стал первым австрийским теннисистом, победившим на US Open и всего лишь вторым представителем этой страны после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995), завоевавшим титул на турнире «Большого шлема». Кроме того, Тим стал лишь пятым теннисистом в Открытой эре, сумевшим в финале турнира «Большого шлема» и выиграть титул. Любопытно, что четыре предыдущих раза это происходило исключительно на грунтовом покрытии — на «Ролан Гаррос».
1974. Ролан Гаррос. Бьорн Борг — Мануэль Орантес — 2:6, 6:7, 6:0, 6:1, 6:1.
1984. Ролан Гаррос. Иван Лендл — Джон Макинрой — 3:6, 2:6, 6:4, 7:5, 7:5.
1999. Ролан Гаррос. Андре Агасси — Андрей Медведев — 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.
2004. Ролан Гаррос. Гастон Гаудио — Гильермо Кория — 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6.
2020. US Open. Доминик Тим — Александр Зверев — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.
За свою победу Доминик получил денежный приз в размере 3 млн долларов. Отметим, что в прошлом году на чеке чемпиона US Open-2019 испанца Рафаэля Надаля значилась сумма на 850 тысяч больше. Организаторы изменили в этом году распределение призовых, объяснив это тем, что турнир проходит в особых условиях и нужно было поддержать низко рейтинговых игроков, которые закончили выступления в двух стартовых кругах. Тем не менее, 3 миллиона долларов, заработанных Тимом, — это во много раз больше, чем те 800 тыс. долларов, которые получил за свою победу в Нью-Йорке 20 лет назад россиянин Марат Сафин.
Для 23-летнего Александра Зверева это был первый финал на турнире «Большого шлема». За свою карьеру он выиграл 11 титулов, включая Итоговый чемпионат ATP и три «Мастерса», а кроме того был в полуфинале Australian Open. И вот теперь получил новый бесценный опыт.
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