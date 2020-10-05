Рублёв – в топ-8 на «Ролан Гаррос»! Андрей отомстил за Медведева и за всю сборную России

Россиянин Андрей Рублёв продолжил свою победную серию, начатую на турнире ATP500 в Гамбурге. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» в четырёхчасовом марафоне повержен венгр Мартон Фучович, с которым у всех российских теннисистов особые счёты. Рублёв – впервые в топ-8 сильнейших на Открытом чемпионате Франции!

«Рублёв вернул спортивную злость». Какие ещё сюрпризы ждать от «Ролан Гаррос» – 2020? Обсуждаем с экспертами, как далеко могут пройти россияне Хачанов и Рублёв на Открытом чемпионате Франции.

Перед матчем 4-го круга «Ролан Гаррос» эксперты отмечали, что россиянин Андрей Рублёв, наконец, вернул себе спортивную злость, которой ему так не хватало в двух стартовых поединках турнира после изнурительной недели в Гамбурге. Дополнительной мотивацией в противостоянии с венгром Мартоном Фучовичем должны были стать воспоминания о горьком поражении всей сборной России в сентябре 2017 года в рамках Кубка Дэвиса. Тогда в Будапеште Фучович практически один обыграл всех россиян – Рублёва и Хачанова в одиночках и Медведева с Кравчуком в паре. Здесь, же, на «Ролан Гаррос» Мартон «подлил масла в огонь», сенсационно выбив в первом же круге посеянного под 4-м номером Даниила Медведева. И было видно, что на встречу с любителем трепать нервы российским теннисистам Рублёв вышел заряженным на реванш.

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И действительно, первый сет Рублёв начал играть очень агрессивно, активно, старался выиграть очко парой ударов, как можно быстрее. Но при этом россиянину не всегда удавалось реализовать задуманное, мешали ошибки, спешка, а к тому же соперник порой доставал, казалось бы, совершенно безнадёжные мячи и постепенно затягивал Андрея в длительные розыгрыши, в которых расшатывал его игру. В общем, делал примерно то же самое, что в игре с Медведевым. Венгру удалось в стартовом гейме сделать брейк, и он повёл со счётом 2:0. Затем, приложив массу усилий, в 6-м гейме Рублёв вернул равенство в матче – 3:3, но тут же опять отдал свою подачу. Когда уже Фучович подавал на сет, россиянину удалось сделать брейк под ноль и снова сравнять счёт – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, и там надёжнее сыграл Мартон – 7:6 (7:4). Стартовый сет продолжался 1 час 6 минут.

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Во втором сете Рублёв стал действовать поспокойнее, было меньше спешки и меньше глупых ошибок. Больше было борьбы на подаче венгра, но неожиданный провал россиянина в 4-м гейме привёл к тому, что Фучович получил преимущество и быстро довёл счёт до критического – 5:2. Но Андрей смог подать под ноль, а затем, как и в первой партии при подаче соперника на сет сделал обратный брейк – 5:4. Любопытно, что на «Ролан Гаррос» это был уже 8-й случай на турнире, когда соперники россиянина подавали на сет. Куэрри – 4 раза, Давидович-Фокина – 2 и Фучович – тоже два, и только один раз из восьми этот гейм стал последним в партии – в поединке с испанцем Давидович-Фокина. После этого брейка Рублёв буквально преобразился – стал играть раскованно, меньше ошибаться, а вот Мартон как-то отошёл на второй план и быстро отдал ещё одну свою подачу, а потом и весь сет – 5:7.

Отметим, что этот поединок проводился не в самых лучших погодных условиях. Временами начинал накрапывать дождь, но главной проблемой стал шквалистый ветер, который очень мешал подающему. А ведь по новым правилам безжалостный секундомер отсчитывает время, отведённое на подготовку к подаче, невзирая ни на какие погодные условия. Понятно, что оба соперника находятся в одинаковой ситуации, но вот на центральном корте очень быстро закрыли крышу, и все матчи стали проводить в заметно более комфортной обстановке. В третьей партии теннисисты в какой-то момент практически перестали брать свои подачи пока при счёте 5:4 Рублёв не реализовал подачу на сет. В четвёртом сете соперники удерживали свои подачи. В 10-м гейме Андрей отыграл тройной сетбол и в итоге судьба партии и всего матча решилась на тай-брейке, где больше сил и внимания осталось у россиянина – 6:7, 7:5, 6:4, 7:6. Поединок продолжался 3 часа 58 минут.

Таким образом, Рублёв отомстил неуступчивому венгру и за Медведева, и за себя, и за всю сборную России. Эта победа в четвёртом круге на «Ролан Гаррос» стала для Андеря уже 9-й подряд с учётом турнира в Гамбурге, где он завоевал титул. Россиянин третий раз в карьере вышел в 1/4 финала на турнире «Большого шлема». Дважды это было на US Open (2017 и 2020), и вот теперь на «Ролан Гаррос», где до этого сезона Рублёв ни разу не побеждал в основной сетке. Следующим соперником Андрея на турнире будет Стефанос Циципас, с которым он неделю назад играл в финале турнира ATP500 в Гамбурге.