Невероятный камбэк Рублёва! Россиянин наконец прорвался во второй раунд «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублёв в матче первого круга «Ролан Гаррос» совершил невероятный камбэк и победил американцка Сэма Куэрри, проигрывая 0:2 по сетам. В отличие от Даниила Медведева, из своего «заколдованного» первого круга на Открытом чемпионате Франции Рублёв наконец смог выбраться.

Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020 Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?

У 22-летнего Андрея Рублёва не было времени адаптироваться к непростым условиям нынешнего «Ролан Гаррос». Всю предыдущую неделю он выступал на турнире ATP 500 в Гамбурге, а в воскресенье, когда уже стартовала программа Открытого чемпионата Франции, россиянин проводил упорный трёхсетовый финальный поединок с греком Стефаносом Циципасом. Рублёв завоевал в Германии свой 5-й титул в карьере, но отпраздновать этот успех ему толком не удалось. Он должен был срочно добраться до Парижа, чтобы уже во вторник провести матч с опытным американцем Сэмом Куэрри. А ведь «Ролан Гаррос» — это единственный турнир «Большого шлема», на котором Андрей ещё ни разу не проходил дальше первого круга. Но если Даниил Медведев четыре раза проигрывал на старте этого турнира, включая розыгрыш-2020, то Рублёв дважды пропускал это соревнование из-за травмы. По сути Андрей до этого сыграл в основной сетке Открытого чемпионата Франции лишь один раз – в 2017-м.

Вот это выдержка! Рублёв выиграл титул в Гамбурге, когда сопернику осталось подать на матч Видео фантастических ударов и буря эмоций пятикратного чемпиона турниров ATP Андрея Рублёва.

С Сэмом Куэрри, который старше Андрея на 10 лет и выше на 10 см, россиянин до «Ролан Гаррос» — 2020 встречался три раза. На траве Уимблдона-2019 уверенно выиграл американец, а затем дважды на харде сильнее оказывался уже Рублёв – в Уинстон-Сейлеме-2019 и Аделаиде-2020. Причём в Аделаиде Андрей затем выиграл титул. Куэрри всегда славился своей мощной подачей с большим количеством эйсов. Другое дело грунт, где это преимущество не так сильно выражено из-за более медленного отскока и продолжительных розыгрышей. Тем не менее именно Сэм сразу же получил преимущество в матче. В стартовой партии он с ходу забрал подачу соперника – 2:0 и удерживал эту разницу почти до конца. Но когда наступило время его подачи на сет при счёте 5:3, у американца вдруг дрогнула рука, пошли ошибки, чем отлично воспользовался Рублёв, который сделал обратный брейк. Следом россиянин взял свою подачу – 5:5, дело дошло до тай-брейка, на котором точнее уже был американец – 7:6 (7:5).

По схожему сценарию проходил и второй сет, но с той лишь разницей, что Куэрри вёл с двумя брейками – 4:0 и 5:1. Но и на этот раз россиянин сумел отыграть подачу на сет, причём дважды. Снова дело дошло до счёта 5:5, а затем и до тай-брейка. И опять в этом укороченном 13-м гейме лучше сыграл американец – 7:6 (7:4). Надо сказать, что на протяжении этих двух партий Рублёв нервничал, находился не в своей тарелке. Возможно, на его состояние повлиял дождь, который несколько раз прерывал поединок. Судья пытался усадить теннисистов на стулья, но Андрей эти паузы, в отличие от соперника, старался пережидать на ногах. После ошибок россиянин жестикулировал, разговаривал с собой и ракеткой, пару раз бросил её на грунт. Потом уже, видимо, вспомнив, что может получить санкции от арбитра, Рублёв стал себя останавливать в последний момент подобных порывов и бил себя ракеткой по ногам.

Тест. Как хорошо вы знаете историю «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Грунтовый король, а кто является Принцем? Проверьте свои знания о теннисе.

Удивительно, но начало третьего сета ничем не отличалось от двух предыдущих. Снова Куэрри сделал на старте брейк – 3:1, заработал подачу на сет и матч, но опять Андрей в нужный момент проявил хладнокровие и выдержку и сделал обратный брейк. Но в этот раз россиянин после счёта 5:5 не стал сбавлять обороты, не позволил перевести партию на тай-брейк и довёл дело до победы в сете – 7:5. В четвёртой партии впервые уже россиянин начал с брейка – 2:1, но сам он не дал сопернику ни разу получить даже брейк-пойнт – 6:4. Таким образом, Рублёв сравнял счёт в матче с 0:2 по сетам и перевёл поединок в пятую решающую партию.

Все пятисетовые матчи Андрея Рублёва (6):

Ролан Гаррос-2017. Рублёв – Шварцман – 6:0, 4:6, 2:6, 7:6, 7:9.

Уимблдон-2017. Рублёв – Травалья – 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Уимблдон-2017. Рублёв – Рамос-Виньолас – 5:7, 7:6, 6:4, 3:6, 4:6.

Кубок Дэвиса-2017. Рублёв – Фучович – 2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6.

Australian Open-2018. Рублёв – Феррер – 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2.

Ролан Гаррос-2020. Рублёв – Куэрри – 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.

К началу 5-й партии теннисисты провели на корте практически три часа. Но было заметно, что свежее и увереннее на корте выглядит именно Рублёв, который только что приехал в Париж из Германии после тяжёлой турнирной недели. Россиянин снова на старте сделал брейк и уверенно держал под контролем свою подачу. Ветеран из США ничего не мог поделать со своим более молодым соперником из России. Андрей победил – 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.

Вот так Андрей Рублёв впервые в своей карьере победил в матче, отыгравшись со счёта 0:2 по сетам. И опять же впервые в карьере прорвался во второй раунд Открытого чемпионата Франции.