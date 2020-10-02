Штраф на $ 5,5 тысячи? Даниил Медведев ещё дёшево отделался

Сразу 27 теннисистов оштрафованы за различные нарушения в стартовых матчах «Ролан Гаррос» — 2020. Причём 20 из них – мужчины. Пока самый большой штраф – $ 5,5 тыс. – был выписан Даниилу Медведеву. В поединке первого круга с венгром Мартоном Фучовичем россиянин разбил ракетку и позволил себе ряд высказываний, которые не понравились арбитру. Однако эта сумма не так велика по сравнению с тем, какие штрафы выписывали Медведеву раньше. На этот раз он ещё дёшево отделался. Например, на Уимблдоне-2017, когда россиянин забросал судью на вышке монетами, у него вычли из призовых $ 14,5 тыс., а за несколько матчей на US Open – 2019 – аж 19 тыс.

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Одним из рекордсменов среди действующих теннисистов по количеству и сумме штрафов является австралиец Ник Кирьос. На оплату наказаний у него уходит чуть ли не половина всех призовых. Так, например, на турнире в Цинциннати-2019 в матче 2-го круга с россиянином Кареном Хачановым австралиец был крайне недоволен действиями арбитра Фергюса Мёрфи. Ник начал спорить с ним из-за слишком рано включённого таймера, отсчитывающего время на подготовку к подаче. В итоге назвал судью худшим, затем в подтрибунном помещении во время перерыва сломал две ракетки, вернулся, проиграл матч и напоследок ещё раз оскорбил арбитра и плюнул в его сторону. В итоге общая сумма штрафа составил $ 113 тыс., а потом чиновники ATP-тура после рассмотрения дела добавили ещё 25 тыс.

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Серена Уильямс тоже нередко получала штрафы. Иногда эти суммы для знаменитой американки были ничтожны, как, например, на Уимблдоне-2016, когда она запустила ракетку в сторону оператора и была оштрафована на $ 10 тыс. А вот на US Open — 2009 Серена получила штраф на рекордную для тех времён сумму — $ 82,5 тыс. В концовке полуфинала с Ким Клейстерс линейная судья засчитала американке зашаг на второй подаче. Бельгийка тем самым получила матчбол. Уильямс рассвирепела, подошла к этой лайнсвумен и выпустила целую тираду оскорблений и угроз в её адрес. Серене за агрессивное поведение начислили штрафное очко, поскольку её до этого уже предупреждали за сломанную ракетку. А так как это было уже на матчболе, то полуфинал на этом и закончился поражением Уильямс.

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Горячий итальянский парень Фабио Фоньини тоже славится буйным нравом и время от времени получает огромные штрафы. Хотя у него, в отличие от всё того же Кирьоса, есть жена и двое маленьких детей, для которых эти деньги были бы явно нелишними. На US Open-2017 в матче первого круга с соотечественником Стефано Травальей Фабио позволил себе нецензурные выражения на итальянском языке в адрес судьи на вышке. Поединок складывался не в пользу Фоньини, и в какой-то момент он назвал женщину-арбитра «девушкой с пониженной социальной ответственностью», добавив несколько фраз о её личных предпочтениях. За весь набор этих итальянских высказываний Фоньини получил три штрафа на сумму $ 24 тыс., а кроме того, был дисквалифицирован с соревнований в других разрядах и вынужден был отдать все призовые, которые заработал, пока добрался до 3-го круга в паре.

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Первая ракетка мира Новак Джокович тоже недавно получил внушительную сумму штрафа, когда на US Open – 2020 в матче 4-го круга в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой после проигранного гейма на своей подаче от досады откинул мяч в сторону фона и угодил в горло лайнсвумен. Серба дисквалифицировали, поскольку он нанёс физический вред официальному лицу и во время матча уже откидывал мяч в сторону ограждения в неигровой ситуации. В итоге Джоковича оштрафовали за этот эпизод на $ 10 тыс. плюс 7,5 тыс. за неявку на пресс-конференцию, а также отобрали все призовые за выход в 4-й круг US Open. А это ещё $ 250 тыс.