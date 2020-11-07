Джокович в 6-й раз завершит сезон в статусе 1-й ракетки мира. А «помог» ему в этом Надаль

Отобрав в феврале у Рафаэля Надаля звание первой ракетки мира, серб Новак Джокович сумел сохранить своё лидерство и ещё до старта Итогового чемпионата ATP гарантировал себе первую строчку в рейтинге как минимум до 2021 года. Таким образом, Джокович смог повторить рекорд Пита Сампраса по числу финишей сезона в качестве первой ракетки мира.

Мастер №1. Как Новак Джокович на одной неделе обошёл и Надаля, и Сампраса Джокович установил несколько рекордов на «Мастерсе» в Риме и бросился в погоню за очередным достижением Федерера.

2019 год в качестве первой ракетки мира завершил Рафаэль Надаль. Однако уже в январе, когда испанец проиграл в четвертьфинале Australian Open-2020 и не смог защитить очки, его с трона сместил Новак Джокович. Серб за весь сезон не дал усомниться в своём лидерстве. Кроме титула в Мельбурне Новак выиграл ещё два «Мастерса» — Цинциннати и Рим, турнир ATP500 в Дубае, а также дошёл до финала «Ролан Гаррос». Так что перед стартом «пятисотника» в Вене у Джоковича было солидное преимущество перед идущим вторым Надалем, и серб понимал, что успешное выступление досрочно гарантирует ему первое место по итогам сезона.

Если бы Новак завоевал титул в Вене, то все вопросы о лидерстве по итогам сезона были бы сразу сняты. Но серб дошёл только до четвертьфинала, и его триумф был отложен. Так как Джокович не поехал в Париж, всё внимание переключилось на Рафаэля Надаля. У испанца были только теоретические шансы сместить серба. Для этого Надалю нужно было последовательно выиграть «Мастерс» в Париже, турнир ATP250 в Софии и Итоговый чемпионат ATP. При этом сам Новак должен был провалить турнир восьмёрки лучших в Лондоне.

Рафаэль Надаль свой путь на «Мастерсе» в Париже прошёл с большими проблемами. Первый круг, как высоко сеяный, он пропускал, а во втором раунде провёл три тяжёлых сета с соотечественником Фелисьяно Лопес и сумел отыграться с 0:1 по сетам. В третьем круге с австралийцем Джорданом Томпсоном Надалю понадобилось лишь две партии для победы. А вот в четвертьфинале снова Рафаэлю пришлось ликвидировать отставание 0:1 по сетам с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Казалось бы, Надаль полон решимости помешать Джоковичу досрочно стать первой ракеткой мира по итогам года. Но тут прошла жеребьёвка турнира в Софии, на которой стало ясно, что Рафаэль не будет брать уайлд-кард для участия в соревновании, а значит титулов на «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP ему всё равно бы не хватило, чтобы догнать Джоковича. Тут ещё и в полуфинале в столице Франции Надаль уступил Александру Звереву. Но это уже не имело никакого значения для Джоковича.

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Таким образом, Новак Джоковича в 6-й раз завершит сезон в статусе первой ракетки мира. Надаль хоть косвенно и помог ему в этом своим поражением в Париже и отказом играть в Софии, но всё же главных успехов серб добился сам. Новак выиграл за 2020 год четыре крупных титула – 1 «Шлем» (Australian Open), 2 «Мастерса» (Цинциннати и Рим) и 1 турнир ATP500 (Дубай). Кроме того, поскольку сейчас в рейтинге учитываются и результаты за 2019 год, то у Джоковича также считаются титулы за прошлогодние Уимблдон, «Мастерсы» в Мадриде и Париже и ATP500 в Токио. И теперь Новак догнал Пита Сампраса, который тоже 6 раз за карьеру завершал сезон на 1-м месте. Правда, американец этого добивался шесть лет подряд, а Джокович – с перерывами.

Лидеры среди первых ракеток мира по итогам сезона:

1-2. Пит Сампрас – 6 раз (1993-1998)

1-2.

3-5. Джимми Коннорс – 5 (1974-1978)

3-5.

3-5.

6-7. Джон Макинрой – 4 (1981-1984)

6-7. Иван Лендл – 4 (1985-1987, 1989) 1-2. Пит Сампрас – 6 раз (1993-1998)1-2. Новак Джокович – 6 (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020)3-5. Джимми Коннорс – 5 (1974-1978)3-5. Роджер Федерер – 5 (2004-2007, 2009)3-5. Рафаэль Надаль – 5 (2008, 2010, 2013, 2017, 2019)6-7. Джон Макинрой – 4 (1981-1984)6-7. Иван Лендл – 4 (1985-1987, 1989)

Кроме того, Джокович стал самым возрастным теннисистом в истории, завершившим сезон на первом месте. В 2019-м это был Рафаэль Надаль, которому было тогда 33 года, а в этом сезоне уже Новаку исполнилось тоже 33. Но поскольку испанец родился 3 июня, а серб – 22 мая, то формально Джокович опередил его на 12 дней.

Самые возрастные теннисисты, завершавшие сезон на 1-м месте рейтинга:

1. Новак Джокович – 33 года (в 2020 году)

2. Рафаэль Надаль – 33 (2019)

3. Новак Джокович – 31 (2018)

4. Рафаэль Надаль – 31 (2017)

5. Иван Лендл – 29 (1989)

И ещё одного важного рекорда Джокович хоть и не достиг, но заметно к нему приблизился. Серб отчаянно хочет догнать Роджера Федерера, который возглавлял рейтинг ATP на протяжении 310 недель. Новаку не зачли 22 недели, когда тур был остановлен из-за пандемии коронавируса. И когда теннис в августе вернулся с карантина, Джокович продолжил погоню. Эта неделя для серба уже 293-я во главе рейтинга. К 4 января 2021 года показатель серба достигнет 302 недель, а 8 марта он наконец-то сможет опередить Федерера, если, конечно, кто-то другой не обгонит самого Новака.

Лидеры по наибольшему нахождению на 1-м месте рейтинга:

1.

2. Новак Джокович – пока 293

3. Пит Сампрас – 286

4. Иван Лендл – 270

5. Джимми Коннорс – 268 1. Роджер Федерер – 310 недель2. Новак Джокович – пока 2933. Пит Сампрас – 2864. Иван Лендл – 2705. Джимми Коннорс – 268

Ну а ATP-тур, тем временем, вышел на финишную прямую. С 8 по 14 ноября пройдёт турнир ATP250 в Софии, а с 15 по 22 ноября – Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.