Три победы из трёх! Медведев вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP без поражений

Только россиянин смог выиграть на групповом этапе все свои поединки. Но уже в субботу его ждёт встреча с Надалем в полуфинале.

В заключительном раунде группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне россиянин Даниил Медведев переиграл аргентинца Диего Шварцмана и стал единственным теннисистом на этом турнире, который сумел выиграть все свои поединки. Уже в субботу Даниилу предстоит полуфинальная встреча с Надалем.

Надаль добрался до Медведева. Первая полуфинальная пара на Итоговом турнире уже известна В последнем матче группового этапа Надаль одолел прошлогоднего чемпиона Циципаса и за выход в финал поборется с российским теннисистом.

Если первая пара полуфиналистов Медведев – Надаль в полном составе стала известна накануне, то соперник Доминика Тима по другому полуфиналу определялся в сражении между Джоковичем и Зверевым. В группе «Токио-1970» оба они обыграли Шварцмана и проиграли Медведеву. До этого поединка Новак и Александр встречались в официальных матчах 5 раз, и дважды немцу удалось победить более титулованного серба. Первый раз это случилось в финале «Мастерса» в Риме-2017, а второй раз – в решающем матче Итогового чемпионата ATP – 2018. Однако сейчас Александр не смог справиться с Джоковичем. Зверев много атаковал, у него было много винерсов, но пробить эту «сербскую стену» он так и не смог. 6:3, 7:6 в пользу Новака.

Вот так Новак Джокович пробился в свой 9-й полуфинал на Итоговом турнире ATP за 13 лет участия в нём. Вообще в этом сезоне сложилась уникальная комбинация в квартете полуфиналистов. Там оказались все теннисисты из топ-4 мирового рейтинга. За последние 30 лет такой расклад получался всего лишь дважды – в 1990 и 2004 годах.

Все четыре представителя топ-4 в полуфиналах Итогового чемпионата ATP:

1990. Стефан Эдберг (1), Борис Беккер (2), Иван Лендл (3), Андре Агасси (4).

2004. Роджер Федерер (1), Энди Роддик (2), Ллейтон Хьюитт (3), Марат Сафин (4).

2020. 1990. Стефан Эдберг (1), Борис Беккер (2), Иван Лендл (3), Андре Агасси (4).2004. Роджер Федерер (1), Энди Роддик (2), Ллейтон Хьюитт (3), Марат Сафин (4).2020. Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3), Даниил Медведев (4).

Если в матче между Джоковичем и Зверевым решалась судьба последней путёвки в плей-офф, то поединок Медведев – Шварцман никак не влиял на итоговый расклад в группе «Токио-1970». Даниил раньше всех обеспечил себе выход в финальную стадию турнира с первого места, а Диего давно попрощался с надеждами на выход в плей-офф. Но теннисисты разыгрывали важные 200 рейтинговых очков и немалые призовые – $ 153 тысячи. До этого поединка Шварцману ни разу не удавалось победить Медведева. Во всех четырёх встречах сильнее был россиянин. Вот и сейчас уже в начале первого сета Даниил повёл с брейком. Он играл легко, непринуждённо, было видно, что Медведев не испытывает особого напряжения, он мог себе позволить экспериментировать – например с выходами к сетке. В итоге первую партию россиянин выиграл за 38 минут – 6:3.

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Во втором сете Даниил чуть потерял концентрацию, стал делать чуть больше ошибок. Но он первым сделал брейк – 3:1, а следом сумел вытащить свою подачу с двух брейк-пойнтов. После перехода россиянин преобразился и уверенно довёл матч до победы – 6:3, 6:3.

Победив аргентинца, Даниил стал единственным теннисистом на турнире, не проигравшим ни одного матча. Он одержал три победы из трёх! В актив Медведев занёс 600 рейтинговых очков и $ 612 тысяч призовых ($ 153 тыс. за участие и по $ 153 тыс. за каждую победу). Теперь россиянину предстоят матчи навылет, где нет права на ошибку. В полуфинале он встречается со второй ракеткой мира – испанцем Рафаэлем Надалем, которому он уступал во всех предыдущих встречах. По словам Медведева, он с нетерпением ждёт встречи с испанцем: «Конечно, я очень хочу наконец одержать свою первую победу над Надалем».

Все матчи Надаля и Медведева – 3-0:

Монреаль-2019. Финал. Надаль – Медведев – 6:3, 6:0.

US Open-2019. Финал. Надаль – Медведев – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Итоговый-2019. Группа. Надаль – Медведев – 6:7, 6:3, 7:6.

Итоговый-2020. 1/2 финала. Медведев – Надаль –?

Что ожидать от матча Медведева с Надалем? Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что главными в этой встрече будут удача и нервная система: «Такие матчи на Итоговом требуют особой подготовки – здесь нет групповых поединков, поэтому очень важно, чтобы хватило запала и психологической надёжности после группового этапа. Медведев может играть отлично. Но главное – удача и нервная система». А вот заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что Медведеву для успеха во встрече с испанцем надо идти вперёд: «С Надалем нельзя отсиживаться в обороне. Но у него есть уязвимые места. Надеюсь, что Медведев с тренером внимательно изучили соперника».