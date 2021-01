Семейные тайны сестёр Уильямс. Малоизвестные факты об отце Серены и Винус

Имена знаменитых теннисных сестёр Серены и Винус Уильямс попадают в прессу не только, когда они выигрывают турниры, но и когда в их семье происходят скандальные ситуации. Расскажем малоизвестные факты об их отце Ричарде Уильямсе, которые многократные чемпионки турниров «Большого шлема» хотели бы скрыть от общественности.

Сёстры Уильямс хранят массу семейных тайн и про трагически погибшую сестру, и про связь Серены с женатым тренером, и про использование запрещённых медицинских препаратов, и про многое другое. Сегодня речь пойдёт об их отце – Ричарде Уильямсе. В 2014 году вышла автобиография знаменитого теннисного папы под названием «Чёрное и белое: Как я вижу это» (Black and White: The Way I See it). В своей книге Ричард рассказывает о себе, о воспитании детей, о теннисе и о проблемах расизма. Описывая различные эпизоды своей биографии, Уильямс отмечает, что «никогда не умел подставлять вторую щёку».

Читая эти слова, прежде всего, многим, конечно, вспоминается скандал, произошедший в марте 2001 года на турнире в Индиан-Уэллсе. В полуфинале Серена должна была играть с сестрой, но Винус снялась с матча за четыре минуты до его начала, ссылаясь на травму колена. Болельщики, которые ожидали увидеть борьбу, явно разозлились из-за сорванного матча, посчитав это нечестной игрой. В финале, едва Ричард и Винус появились на стадионе, их тут же начали освистывать. В ответ на это старший Уильямс повернулся к трибунам и показал известный жест Black Power, подняв вверх сжатую в кулак руку.

В той же самой книге Ричард Уильямс назвал 17 марта 2001 года «днём, который опозорил Америку». И надо же было такому случиться, что спустя год после выхода в свет книги с этим словами Серена вернулась в Индиан-Уэллс, завершив 14-летний бойкот турнира. Ещё до решения Уильямс-младшей Ричард говорил: «Сам я туда никогда не вернусь. Что касается Серены, то она умеет принимать правильные решения. Что бы она ни сделала, я поддержу её на 1000%».

Как же Ричард Уильямс стал самым титулованным теннисным папой? У его дочерей на двоих только в одиночном разряде 30 побед на турнирах «Большого шлема». Ричард решил, что его дочери обязательно станут профессиональными теннисистами, когда однажды он узнал, сколько зарабатывают игроки. Он собственноручно написал план на 78 страницах, по которому и начал давать первые уроки Винус и Серене, когда каждой исполнилось по 4,5 года. Первые занятия они проводили в предместье Лос-Анджелесе – Кэрмеле. Стук от ударов по мячу сопровождался воем полицейской машины и выстрелами на соседней улице. Здесь главное было не научиться играть в теннис, а выжить. Ричард, который тогда работал таксистом, помог дочерям и с тем, и с другим.

Однако мало кто знает, что Винус и Серена – это не единственные дети Ричарда Уильямс. Кстати, сам он родился в многодетной семье – у него ещё четыре сестры. В 1965 году Ричард женился на Бетти Джонсон. У пары родилось пять детей – три сына и две дочери. Но через 8 лет родители развелись, и дети остались с матерью. В 1979 году Уильямс встретил Орасен Прайс, у которой от умершего мужа на руках было три дочери. Год спустя Ричард и Орасен поженились и вскоре у них родились погодки – Винус и Серена.

Уже когда Винус и Серена были известными теннисистками и готовились штурмовать свои первые «шлемы», полиция Флориды, куда из Калифорнии перебралась семья Уильямс, получила две жалобы от Орасен. На теле матери спортсменок были зафиксированы следы от побоев. Основной версией местные «копы» посчитали домашнее насилие. Однако сама пострадавшая не стала называть имени обидчика. В итоге ход делу не был дан, и спустя какое-то время Ричард Уильямс, отвечая на вопрос прессы, заявил, что у него 100-процентное алиби: «Я находился в Чикаго, когда моя жена получила травму, ударившись о дверь. Все обвинения в домашнем насилии – полнейшая чепуха!»

Этот скандал удалось замять, однако в 2002 году Орасен обвинила мужа в том, что он во время ссоры угрожал ей пневматической винтовкой. Женщина покинула их общий дом, а затем начался бракоразводный процесс. Спустя какое-то время Ричард познакомился с девушкой по имени Лакейша Грэм, которая была владелицей продуктового магазина. Она всего на год старше Винус. В 2010 году Ричард и Лакейша поженились, а спустя два года у них родился сын Дилан.

Но и этот брак продлился недолго. В 2017 году Ричард подал документы на развод с Лакейшей. Причём отец знаменитых теннисисток обвинил супругу в пристрастии к алкоголю и даже в мошенничестве. По словам Уильямса-старшего, женщина подделала его подписи, смогла завладеть их общими деньгами и недвижимостью. Кроме того, Ричард заявил, что опасается за жизнь и здоровье своего младшего сына из-за нового ухажёра Лакейши с уголовным прошлым.

Любопытно, что после развода во время следующих судебных заседаний, когда Ричард и Лакейша делили имущество, интересы Уильямса представлял, как сказал отец знаменитых теннисисток, «его 45-летний сын Чавойта Лесан». Этот человек не отражён ни в каких биографических данных ни сестёр Уильямс, ни их отца. Если это действительно сын Ричарда, то он родился вне его трёх браков. Самая старшая сестра Серены и Винус – Сабрина Уильямс однажды рассказала изданию The Sun, что у их отца есть и другие дети: «Я знаю, что у нас есть ещё братья и сестры. Мне сказали, что где-то от пятнадцати до девятнадцати человек живёт повсюду – от Лос-Анджелеса до Луизианы».

Важно отметить, что «45-летний сын» Уильямса не просто так представлял Ричарда в суде, а выступал в качестве переводчика, поскольку после инсульта у Ричарда затруднена речь и есть проблема с коммуникацией. А год назад издание The Sun, ссылаясь на протоколы судебных заседаний по бракоразводному процессу Ричарда с Лакейшей, сообщило, что Уильямс страдает ещё и деменцией. Как утверждает источник, болезнь спровоцировали инсульт и несколько сердечных приступов, которые привели к повреждению мозга. Ричард стал забывать многие вещи и не узнаёт некоторых людей. Так что вполне возможно, что Чавойта Лесан, которого он на судебном заседании назвал своим сыном, таковым и не является.

В конце 2021 года на экраны выйдет фильм о Ричарде Уильямсе с Уиллом Смитом в главной роли. Уже появился трейлер картины. Любители тенниса могут найти эти кадры в сети и сделать собственные выводы о том, насколько Уилл Смит похож на прототип главного героя. Но всю ли правду нам расскажут авторы фильма?