Как выглядели Курникова и Шарапова в 16 лет, а также юный Надаль на руках дяди-футболиста

Все прославленные чемпионы когда-то делали первые шаги в спорте. Причём не всегда у них сразу всё получалось. Чтобы добиться успеха, нужно упорно тренироваться и стойко переносить поражения. Давайте посмотрим на детские видео, как начинали свой путь к теннисной вершине юные Курникова, Шарапова, Надаль, Возняцки и дель Потро.

Как выглядела 16-летняя Мария Шарапова. У юной теннисистки была отличная растяжка Тренировки Шараповой и Азаренко, победа юной Хингис и коронный бэкхенд Вавринки на детских видео.

Анна Курникова очень рано начала профессиональную карьеру. Официально она считается профессионалом с 14-летнего возраста. На «Больших шлемах» россиянка дебютировала в 15 и сразу же дошла до четвертьфинала US Open — 1996. Появление 16-летней Курниковой на Australian Open — 1998 вызвало немалый ажиотаж, тем более что она успешно прошла на том турнире два круга и уступила лишь 1-му номеру посева Мартине Хингис, которая в итоге стала чемпионкой. На кортах Мельбурна Анна предстала в довольно оригинальном наряде – белая юбка и полосатый топ в матросском стиле. В этом же платье Курникова играла затем ещё на нескольких турнирах, включая мартовские в США, грунтовую серию и «Ролан Гаррос».

Яркие наряды Курниковой, Шараповой и других теннисисток, которых нет на «Ролан Гаррос» Выбираем лучшие костюмы теннисисток, блиставших в прошлые годы на кортах Парижа.

Неудивительно, что этот наряд стал очень популярным у теннисных фанатов. На одном из мероприятий, куда пригласили Анну, она предоставила возможность болельщикам получить это платье со своим автографом. Стоит отметить, что со временем наряды Курниковой стали главным сувениром для любителей тенниса. Так её платье с «Ролан Гаррос» – 1999 было разрезано на 150 тысяч маленьких кусочков и раздавалось в виде брелоков, а на Australian Open — 2003 спортивный тренировочный костюм теннисистки был продан на благотворительном аукционе за 1,5 тысячи долларов.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро долгие годы считался одним из самых перспективных теннисистов. Он выиграл престижный турнир Orange Bowl до 14 лет, был третьей ракеткой мира среди юниоров до 18 лет. В 2009 году в возрасте 21 года Хуан-Мартин стал чемпионом US Open, но, к сожалению, всю его карьеру омрачили многочисленные травмы. Вот как в 15 лет Хуан-Мартин отрабатывал свои пушечные удары.

Каролина Возняцки считалась одной из самых талантливых юниорок. С детства она тренировалась под руководством папы. Надо сказать, что Пётр Возняцки был профессиональным футболистом, он переехал из Польши в Данию, где выступал за местный клуб. И Петру удалось привить дочери любовь к спорту. Вот как 14-летняя Каролина занималась физподготовкой во время турнира в Маниле вместе с местной теннисисткой под руководством Петра Возняцки.

Рафаэль Надаль – тоже из спортивной семьи. Его дядя Мигель-Анхель – звезда футбола. Сначала он выступал за родной клуб «Мальорка», а потом целое десятилетие был ключевым футболистом «Барселоны». На этом трогательном видео маленький Рафаэль как раз забрался на руки дяде-футболисту, чтобы поприветствовать его прямо на поле.

Права на видео принадлежат RcdMallorcaOficial. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV

Почти всё своё теннисное детство Мария Шарапова провела во Флориде в знаменитой академии Ника Боллеттьери. Звёздный тренер внимательно следил за прогрессом юной россиянки и нередко лично принимал участие в её тренировках. На одном из видео Ник как раз активно занимается на корте с 16-летней Марией, по ходу дела обсуждая с окружающими, в том числе и Юрием Шараповым, будущее юной теннисистки.

Заметим, что в то время Мария уже вовсю пробивалась во взрослом туре, а через год сенсационно стала чемпионкой взрослого Уимблдона.