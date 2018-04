«Все игроки сталкиваются с договорняками». Как коррупция убивает теннис

Бум договорняков

Примерно 10 лет назад теннисный мир был потрясён масштабом проблемы договорных матчей. Общественность узнала о массовых нарушениях, при этом в них участвовали не только малоизвестные игроки, но и даже теннисисты элиты. Так получилось, что в основном фигурировали итальянские спортсмены. В 2007 году Потито Стараче, Алессио ди Мауро и Даниэле Браччиали дисквалифицировали и оштрафовали (на сумму от $ 20 до 60 тыс.) за ставки на матчи ATP, что строго запрещено. Казалось бы, их пример должен был стать уроком для всех остальных, но ещё два итальянца — Федерико Луцци и Джорджио Галимберти — тоже попались, при этом Луцци совершил целых 273 ставки. В 2016-м удалось доказать вину Марко Чеккинато, который, по данным Tennis Integrity Unit, намеренно проиграл матч на «Челленджере» в Марокко.

Конечно, ловили не только итальянцев. В 2011-м австриец Даниэль Кёллерер был пожизненно дисквалифицирован не только за участие в договорном матче, но и за то, что сам подговаривал других игроков к «сдаче» игр. Спустя пять лет мексиканец Даниэль Гарса был признан виновным в организации договорного матча, при этом сам он не принимал в нём участие. Ещё один любопытный случай произошёл в том же 2016-м. Теннисист, который по понятным причинам не захотел назвать своё имя, написал открытое письмо. Оно было опубликовано на сайте Федерации тенниса Чили. Игрок сообщил, что на одном из турниров к нему подошёл человек и предложил $ 1500 за поражение. Теннисист отказался, но через какое-то время тот же человек предложил уже $ 2000, и в этом случае аноним устоять уже не сумел. Этот игрок добавил в своём письме, что по-прежнему иногда «сдаёт» матчи, но чаще — отдельные сеты.

«В теннисе больше договорняков, чем в любом другом виде спорта»

Все эти случаи привели к созданию в 2008 году Tennis Integrity Unit — организации, которая стала заниматься расследованием матчей, имеющих договорной характер. Время выбрано не случайно, потому что, как мы уже говорили, в предыдущем сезоне было зафиксировано сразу несколько подозрительных случаев. Например, Николай Давыденко на турнире в Сопоте играл с Мартином Вассальо-Аргуэльо и считался явным фаворитом, но постепенно коэффициент на его победу стал повышаться, так как всё больше людей начали ставить на аргентинца. Давыденко выиграл первый сет, но даже несмотря на это, фаворитом у букмекеров стал уже Вассальо-Аргуэльо, который в итоге и выиграл после отказа Николая в третьем сете. Расследование шло долго, но было закрыто из-за недостатка доказательств.

А в 2016-м началась работа над докладом, который посвящён коррупции и договорным матчам в теннисе. На создание The Independent Review of Integrity in Tennis («Независимый доклад о «чистоте» в теннисе») было потрачено два года и 15 млн фунтов, а размер документа составил 2000 страниц. Окончательный отчёт появится осенью после получения комментариев со стороны официальных лиц, но уже сейчас есть пища для размышлений. Основной вывод доклада: проблема договорных матчей реальна. Три эксперта, занимавшиеся созданием доклада, отмечают, что на уровне «фьючерсов» подозрительные матчи проводятся на регулярной основе. «В теннисе организуется больше договорняков, чем в любом другом виде спорта», — пишет один из авторов, Адам Льюис.

Проблема коснулась и России

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко признал, что это мировая проблема, которая коснулась и России. По его мнению, чем выше уровень спортсмена, тем меньше вероятность, что он будет искать нечестный способ заработка, но среди игроков средней руки подобное встречается часто. «Что касается России, то на начальном уровне эта проблема одинакова во всех странах мира, в том числе и в России. Если посмотреть дела, в которых уже были уличены спортсмены в нечестной игре, и посмотреть их статистику, то там есть представители почти всех стран. К сожалению, есть небольшое число и российских игроков, но их фамилии ничего не скажут простым любителям тенниса».

Зато всем любителям тенниса известна фамилия Евгения Кафельникова. Без упоминания имени приводится пример, когда теннисист в 2003 году закончил карьеру в обмен на завершение расследования по его делу. Это предположение Льюиса, одного из авторов доклада, и он пообещал вернуться к этому вопросу осенью, когда будет опубликована финальная версия. В 2003 году карьеру завершили 78 теннисистов, один из них Евгений Кафельников: «Велось ли в отношении меня расследование? Может быть да, может быть нет, надо спросить у официальных лиц», — сообщил Кафельников изданию The Telegraph и добавил, что он не знает, о каком игроке идёт речь и что сам он завершил карьеру по другим причинам. Важно отметить, что 25 апреля в своём «Твиттере» эти слова Кафельникова прокомментировал Ричард Ингс — бывший глава анти-коррупционного отдела ATP. «Ох, Евгений, вам нужно лучше блефовать», — написал Ингс.

Надо перестать работать с букмекерами

Команда, составлявшая доклад, провела огромную работу. Было опрошено более 200 представителей игорного бизнеса и более 3200 игроков. 464 игрока напрямую сталкивались с подставными матчами или по крайней мере знали конкретные встречи, исход которых был предопределён заранее. Помимо фактов, подтверждающих большое количество договорных матчей на самом низком уровне, комиссия также нашла доказательства коррупции и уже выступила с рекомендациями для ITF. Всего этих рекомендаций 12, а одни из главных — прекратить принимать ставки на «фьючерсы» и завершить сотрудничество со швейцарской компанией Sportradar, которой по заключённому в 2012 году контракту на сумму $70 млн передаётся информация о проходящих матчах на соревнованиях всех уровней.

Что за информация и почему это проблема? Если раньше на «фьючерсы» можно было ставить только до начала встреч, то теперь информация обновляется после каждого розыгрыша, и букмекеры принимают ставки в реальном времени. Кроме того, в live-режиме появляется статистика по эйсам, двойным, брейк-пойнтам, и на эти события тоже можно ставить прямо по ходу игры. «Прекращение передачи такой информации является необходимым и эффективным способом для уменьшения масштабов проблемы», — сообщил эксперт программы Tennis Integrity Unit. Не надо винить только швейцарцев. В докладе сказано, что повсеместные договорняки проходили и раньше, но в 2013-м, через год после заключения контракта, их количество на уровне «фьючерсов» и женских турнирах ITF с призовым фондом $ 15 тыс. и $ 25 тыс. увеличилось до 40 тысяч, а в 2016-м таких матчей стало уже более 60 тысяч. Представитель швейцарской компании уже заявил, что аннулирование контракта в одностороннем порядке вряд ли возможно, а если оно и произойдёт, то это будет незаконно. Ставочники всё равно будут получать текущую информацию о ходе встреч, только тогда эти данные станут уже неофициальными. Если сейчас есть прозрачность, то в случае сокращения общедоступной информации мы провоцируем развитие чёрного рынка, следить за которым очень трудно», — отметил представитель компании.

Покупка матча на «фьючерсе» стоит $ 5000

На матчах низших лиг как правило очень мало зрителей, не ведётся телевизионная съёмка, поэтому что-либо доказать практически невозможно, а организация договорного матча уже идёт по проверенной и работающей схеме, в которой участвуют один участник матча, два и/или даже судья. По сделке со швейцарской фирмой судьи на вышке должны моментально обновлять счёт на своих устройствах, а эта информация мгновенно передаётся на «лайвскоры» и на букмекерские сайты. Но стало известно, что некоторые арбитры намеренно выдерживают паузу в 60 секунд, чтобы «гэмблеры» могли поставить по старым (и в их случае, более выгодным) коэффициентам, уже зная исход важного розыгрыша.

По неофициальной информации покупка нужного результата для турниров серии «Фьючерс» стоит от трёх до семи тысяч долларов, при этом большую часть этой суммы получает проигравший, если «сделка» заключена между обоими участниками встречи. Почему это выгодно? Потому что потратив в среднем пять тысяч долларов, организаторы договорняка следом перепродают эту информацию заинтересованным лицам за 20 тысяч. Именно по этой причине в докладе настоятельно рекомендуется прекратить сотрудничество с букмекерским конторами, а также подумать о полном запрете на ставки на отдельные турниры или все «фьючерсы» сразу. Комиссия отмечает, что в случае запрета ставок договорняки уйдут сами собой: не останется сторон, которые получат выгоду от завершения матча в ту или иную сторону.

Игроки за пределами топ-300 играют себе в убыток

Ещё один важный вывод комиссии: не было найдено никаких доказательств того, что руководящие органы профессиональных организаций (ATP, WTA и ITF) знали и покрывали игроков и букмекерские конторы, которые устраивали договорные матчи. Расследование выявило, что маленькие призовые на самом низком уровне подталкивают игроков к незаконным заработкам.

Было подсчитано, что только 253 женщины и 336 мужчин не уходят в минус, при этом не учитывались данные о расходах на тренера и всю команду, которые как правило являются закрытыми. Иными словами, 300-я ракетка мира WTA и 350-я ATP играют себе в убыток. «Данная ситуация подталкивает теннисистов к нечестной игре. Есть и возможности, и повод искать заработок на стороне. Сегодняшний теннис столкнулся с очень серьёзной проблемой».

«Плохо представляю, как можно запретить принимать ставки»

Об этом не понаслышке знает Екатерина Бычкова, которая в 2010 году была дисквалифицирована на месяц за сокрытие важной информации. Дело в том, что россиянке предлагали провести договорняк. Она отказалась, но этого было недостаточно, поскольку по правилам все игроки должны незамедлительно сообщать о подобных предложениях. Сама Екатерина не знает, как можно решить эту проблему.

«Плохо представляю, как они смогут запретить букмекерским конторам принимать ставки на теннис. Если руководство видит, как это будет работать, пусть пробует. Ведь на половине турниров спонсоры – букмекерские конторы. Попытка не пытка, конечно, но вряд ли что-то может получиться. То, что на маленьких турнирах играются такие матчи, имеет место. Все теннисисты, попадая в профессиональный тур, сталкиваются с такой историей», — заявила Бычкова.