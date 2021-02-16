Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open

Россияне продолжают творить чудеса на Australian Open – 2021! Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, добыл путёвку в четвёрку лучших. С учётом русского четвертьфинала Рублёв – Медведев уже понятно, что сразу два теннисиста из России будут в 1/2 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема».

27-летний Аслан Карацев, выступая в каждом раунде первым из россиян, задаёт победный ритм для всех остальных наших теннисистов. Благодаря усилиям Карацева, Медведева и Рублёва уже переписан не один рекорд российского тенниса. Первый раз в истории сразу три российских теннисиста оказались в 1/4 финала мэйджора. Кроме того, эти ребята дополнили список представителей отечественного тенниса, пробившихся в восьмёрку лучших в Австралии, до 10 человек. Потрясающий успех!

Все отечественные теннисисты в 1/4 финала Australian Open. Мужчины (10):

1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)

2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010 – 1/4 финала)

3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)

4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)

5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)

6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)

7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)

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9. Даниил Медведев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)

10. Андрей Рублёв – 1 (2021 – пока четвертьфинал) 1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010 – 1/4 финала)3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)8. Аслан Карацев – 1 (2021 – пока полуфинал)9. Даниил Медведев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)10. Андрей Рублёв – 1 (2021 – пока четвертьфинал)

Если от Рублёва и Медведева все ждали повторения русского четвертьфинала, как это было уже на US Open – 2020, то для Карацева выход в каждый круг соревнования был маленьким подвигом и чудом. Ведь он даже не входит в топ-100 и пробился в основную сетку через квалификацию. Тем не менее нехватка опыта в таких матчах не помешала Аслану по ходу турнира добиться нескольких достижений. Во-первых, он обыграл белоруса Егора Герасимова во втором круге с крупным счётом, отдав сопернику всего один гейм. Такого не добивался ни один российский теннисист на «Больших шлемах». В следующем раунде он впервые в карьере встретился с игроком топ-10 и победил его. Аргентинец Диего Шварцман ничего не смог поделать с мощью Карацева. В четвёртом круге Аслан сотворил очередную сенсацию, впервые в карьере выиграв пятисетовый матч, причём вырвал победу, уступая 0:2 по сетам.

Невероятный камбэк Карацева! Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам и пробился в 1/4 финала Дебютант Australian Open Аслан Карацев вытащил тяжелейший пятисетовый матч и впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших.

Казалось, что к четвертьфиналу Карацев должен исчерпать запас везения, прочности, мощи и уверенности. Тем не менее и в четвертьфинале с посеянным под 18-м номером болгарином Григором Димитровым россиянин совершил ещё одно чудо. Причём начало этой встречи очень напоминало старт поединка 1/8 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Аслан был зажат, не попадал в корт, плохо двигался, срывал удары. В итоге за 34 минуты он отдал партию – 2:6.

Ключевым и самым упорным оказался второй сет. Развернулась нешуточная борьба в каждом гейме. Карацев проснулся, расслабился и заиграл как раньше. Появилась лёгкость в движении, мяч раз за разом попадал в нужную точку. В 9-м гейме Аслан сделал важный брейк, а сам подал на сет под ноль – 6:4. Третья партия пошла под диктовку россиянина, и вскоре стало ясно, что у Димитрова проблемы со здоровьем. Болгарин доиграл сет до конца, отдав его практически без борьбы – 1:6. В перерыве к нему пришла медицинская бригада, пообщалась со спортсменом и увела с корта. После возвращения Григор смог продолжить игру и даже взять пару геймов на своей подаче. Но на большее у него сил уже не хватило — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Таким образом, Аслан Карацев впервые в карьере пробился в полуфинал Australian Open и вообще турнира «Большого шлема». Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном «шлеме». Кроме того, он самый низкорейтинговый игрок, добывший путёвку в эту стадию соревнований после Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001. Впервые в истории Открытого чемпионата Австралии в четвёрке лучших выступят сразу два российских теннисиста. Ведь уже в среду состоится русский четвертьфинал Медведев — Рублёв.

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Благодаря выходу в полуфинал Australian Open – 2021 Аслан Карацев существенно улучшит своё рейтинговое положение и заметно пополнит свой банковский счёт. Со 114-го места, где россиянин находится сейчас, он взлетит на 42-е. Это очень близко к посеву на «Больших шлемах», а ведь до нынешнего турнира Аслан туда вообще не попадал. За всю предыдущую карьеру Карацев заработал $ 618 354 призовых, а теперь за один турнир добавит даже больше — $ 653 225. Ну а соперником Карацева по полуфиналу будет победитель пары Джокович – Зверев.