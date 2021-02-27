Испанцу с русскими корнями не помог удар с лёта а-ля Беккер на турнире в Монпелье

Турнир в Монпелье продолжает дарить сенсации. На своём уровне играют только первые сеяные – Роберто Баутиста-Агут (1) и Давид Гоффен (2). Помимо них до четвертьфинальной стадии добрались лишь два игрока из посева: Уго Умбер (6) и Лоренцо Сонего (7). Да и то Умбер выиграл свой первый матч в Монпелье практически чудом: он уступал 6:7, 2:5, но отыграл три матчбола и всё-таки прошёл квалифаера Тайлора Грикспора почти за 3 часа – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Кстати, о квалифаерах. Пока главной неожиданностью турнира является немец Петер Гоёвчик, который сначала был сильнее в двух встречах в квалификационном турнире, а затем победил Яна-Леннерда Штруффа, Иржи Веселы и Денниса Новака уже в основе.

Новак до матча с Гоёвчиком обыграл Душана Лайовича (7:6 (7:5), 7:5), и в этой встрече в начале второй партии произошёл любопытный эпизод: Душан после глубокого приёма решил сыграть из-за спины и вроде бы отлично послал мяч с полулёта в угол, но Новак добежал и красиво обвёл по линии. Редкий случай, когда оба соперника поаплодировали друг другу за красивые действия. Деннис прошёл дальше, но с Гоёвчиком не совладал – 4:6, 1:6. 31-летний немец впервые за полтора года дошёл до полуфинала турнира ATP: в июле 2019-го он попал в основу Вашингтона вообще как лаки-лузер, но воспользовался своим шансом и уступил только Даниилу Медведеву.

Ещё одним открытием турнира стал Егор Герасимов. Вслед за победой над Энди Марреем (7:6 (10:8), 6:1) белорус огорчил Аляжа Бедене (6:4, 7:6 (7:4)), а в четвертьфинале в очень красивом матче оказался сильнее испанца Алехандро Давидовича-Фокина – 4:6, 6:4, 7:5. У Алехандро есть русские корни: его отец Эдуард Давидович был боксёром и имел двойное российско-шведское гражданство, мама Галина Фокина – русская, вследствие чего Алехандро говорит, в том числе, и на русском языке. Свой выход в четвертьфинал Давидовичу-Фокина пришлось выстрадать – в прямом смысле слова. Во втором круге против Хуберта Хуркача (7:5, 6:2) испанец упал на корт и несколько секунд не поднимался. Поляк сразу спросил: «Ты в порядке?», а затем перебежал на чужую сторону, чтобы удостовериться, что соперник не получил серьёзную травму.

«Старикам тут не место»? Сенсации и скандальные выходки на старте турнира в Монпелье Видео истерики Жиля Симона на корте. А ещё четыре экс-игрока топ-10 взяли только один сет на всех.

В концовке третьего сета матча с Герасимовым испанец выполнил красивый удар с лёта в прыжке в стиле знаменитого немца Бориса Беккера. Алехандро парил над кортом, очко выиграл, а вот приземлился не очень удачно и, прихрамывая, направился к своему креслу. После небольшой паузы он продолжил матч, а вот выиграть хотя бы ещё один гейм так и не смог. Во второй партии Давидович-Фокина тоже отметился интересным решением: на сетболе соперника он впервые в матче решил подать снизу, однако подловить Герасимова на эффекте неожиданности не удалось. Алехандро сошёл с дистанции, а Егор в третий раз в карьере добрался до полуфинала турнира ATP.

Противостоять ему будет Давид Гоффен. Бельгиец крайне неуверенно сыграл в своей стартовой встрече и с трудом прошёл местного теннисиста Бенжамена Бонзи (4:6, 6:4, 7:5), которому организаторы выдали уайлд-кард. После долгого обмена на задней линии в конце второго сета Бонзи решил укоротить, Гоффен добежал, сыграл вдоль сетки, но сам подумал, что мяч вылетел в коридор. К его удивлению, судья промолчал и объявил, что очко выиграл именно бельгиец. В 1/4 финала Давид уже более уверенно победил Лоренцо Сонего – 6:4, 6:4.