Отыграть матчбол у Федерера и стать чемпионом. Басилашвили покорил Доху

Для турнира ATP-250 состав участников в Дохе подобрался просто великолепный: в первую четверку сеяных попали Доминик Тим, Роджер Федерер, Андрей Рублёв и Денис Шаповалов. Конечно, наибольшее внимание было приковано к швейцарцу, который вернулся в ATP-тур после более чем годичного отсутствия. Соперник для стартового матча оказался непростым: 28-я ракетка мира Даниэль Эванс. Однако за три предыдущие очные встречи швейцарец выиграл у британца все девять сетов: да, до Дохи они играли исключительно на «Шлемах», при этом разных (на всех кроме «Ролан Гаррос»).

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.

В Катаре Федерер тоже выиграл, но с большим трудом — 7:6 (10:8), 3:6, 7:5. Всех интересовало, сможет ли Роджер физически выдержать затяжной матч на 30-градусной жаре, да ещё и после столь долгого отсутствия. Сам теннисист уверял, что готов играть по 2,5 часа пять дней подряд. Сказано — сделано. Матч с Эвансом длился 2 часа 24 минуты. «Я очень рад вернуться в тур. Мы с Дэном много тренировались и провели за две недели более 20 сетов. Я был бы доволен своей игрой даже в случае поражения, но, конечно, победить всегда лучше».

Роджер так долго отсутствовал, что даже переспросил у Мухамеда Лайани, по-прежнему ли даётся 25 секунд на выполнение подачи. Для него это был первый матч после начала пандемии, поэтому Федерер на мгновение забыл, что полотенца теперь игроки должны носить с собой, а не просить подать их болбоёв.

Как Роджер и обещал, физически он оказался готов действительно неплохо, хотя и не идеально, но привычной легкости и свободы в его действиях и передвижениях по корту не ощущалось. Пожалуй, нет вопросов только к подаче: 25 эйсов за два матча, хороший процент попадания первого мяча, а вот на задней линии ошибок было многовато. При этом первый сет второй встречи с Николозом Басилашвили он провёл лучше, чем матч с Эвансом, но после выигрыша стартовой партии посыпались неточности. Грузин отыграл матчбол и победил 3:6, 6:1, 7:5. «Как я уже говорил, я пока готов не на 100 процентов. Я это чувствую и вижу, меня беспокоили мышцы плеча», — рассказал Федерер, который позднее объявил, что снимается с турнира в Дубае и продолжит активно тренироваться. Басилашвили же в итоге покорил Доху, стал чемпионом и завоевал четвёртый титул в ATP: в полуфинале он победил Тэйлора Фритца 7:6 (7:3), 6:1, а в финале одолел Роберто Баутисту-Агута — 7:6 (7:5), 6:2.



В полуфинале испанец был сильнее Андрея Рублёва (6:3, 6:3), чей путь на этом турнире оказался просто невероятным: третий сеяный пропускал первый круг, а соперники по 1/8 и 1/4 финала (Ришар Гаске и Мартон Фучович) снялись до начала матчей. Таким образом, впервые с момента создания ATP в 1990 году теннисист вышел в полуфинал, не проведя ни одной встречи. В одиночке у действующего чемпиона не сложилось, но в паре он и Аслан Карацев, проводившие свой первый совместный турнир, сенсационно стали победителями. В одиночке Аслан тоже оставил очень неплохое впечатление, но в упорной борьбе проиграл первому сеяному Доминику Тиму — 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. В конце первого сета россиянину удался просто прекрасный твинер, который оценил даже опытный австриец.

В воскресенье состоятся ещё два финала турниров ATP-250 – в Марселе и Сантьяго. Причём во Франции за титул поспорит россиянин Даниил Медведев.