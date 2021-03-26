Джокович на очереди! Даниил Медведев начал охоту за первым местом рейтинга ATP

25-летний Даниил Медведев после снятия Новака Джоковича оказался первым сеяным на престижном на «Мастерсе» в Майами. Именно на этом турнире россиянин дебютировал в качестве второй ракетки мира. Один соперник уже повержен. С этого момента Даниил начал охоту за первым местом рейтинга ATP.

На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами 1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.

15 марта после победы на турнире в Марселе россиянин Даниил Медведев впервые в карьере обрёл статус второй ракетки мира. Даниил стал всего лишь третьим в истории теннисистом из России после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, кто сумел занять вторую строчку рейтинга ATP. Кроме того, Медведев оказался первым за более чем 15 лет теннисистом, вошедшим в топ-2 без учёта «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. В июле 2005 года Надаль сместил австралийца Ллейтона Хьюитта со второй строчки, и с тех пор «Большая четвёрка», в различных сочетаниях, оккупировала первые две позиции на долгие-долгие годы.

Даниил Медведев ворвался в топ-2 и может сместить Джоковича с трона ещё до «Ролан Гаррос» Став 2-й ракеткой мира, Даниил Медведев разрушил 15-летнее доминирование «Большой четвёрки» в рейтинге. А ведь первый номер тоже близко!

По словам Медведева, он не чувствует дополнительного давление из-за того, что оказался второй ракеткой мира. Перед стартом «Мастерса» в Майами россиянин признался пресс-службе ATP, что не чувствует дополнительного давления: «Прошло уже больше недели с того момента, как я поднялся на вторую строчку. Возможно, это могло бы добавить давления. Но нет, это только даёт мне дополнительную энергию. Я хочу и дальше прогрессировать и доказывать, что заслуженно занимаю эту позицию. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис в Майами».

После отказа первой ракетки мира Новак Джоковича от участия в «Мастерсе» в Майами именно Даниил Медведев стал лидером посева на этом престижном соревновании. Как и другие сеяные игроки, россиянин пропустил первый круг и начал борьбу только со второго раунда. В соперники ему достался 1020-й номер мирового рейтинга Лу Яньсюнь из Китайского Тайбэя. Несмотря на такой скромный статус этого теннисиста, Даниил хорошо помнит, как играл с ним и какие у него есть сильные стороны: «Лу Яньсюнь – солидный игрок на задней линии. Я помню, что побеждал его в 2017 году в Ченнае». Здесь, в Майами, Лу уже успел выбить из сетки хозяина корта – того самого Сэма Куэрри, который в октябре 2020 года сбежал с семьёй из России после заражения коронавирусом.

«Всё сошло с рук». Американский теннисист, совершивший побег из России, избежал наказания Сэм Куэрри, самовольно покинувший Санкт-Петербург после положительного теста на коронавирус, отделался условным штрафом. Как такое возможно?

Даниил начал первый сет без раскачки – сумел взять четыре гейма подряд, уверенно повёл и только потом позволил сопернику выиграть две свои подачи – 6:2 за 27 минут. Медведев больше боролся не с соперником, а с ветром и жарой. Всё-таки в Майами сейчас около 30 градусов. Многие игроки жалуются на это пекло, а 19-летний британец Джек Дрэйпер на своём дебютном турнире ATP и вовсе потерял сознание по ходу матча с Михаилом Кукушкиным. Второй сет шёл по такому же сценарию, как и первый. Медведев снова повёл 4:0, но потом позволил сопернику взять два гейма подряд, причём один из них был на подаче россиянина. Но концовка матча снова прошла под диктовку нашего теннисиста – 6:2, 6:2 за 56 минут.

Так Даниил Медведев выиграл свой первый матч в статусе второй ракетки мира. Можно сказать, что с этого момента началась его охота за первым местом рейтинга ATP. Ещё совсем недавно мы радовались, что россиянин сумел обойти в табели о рангах Роджера Федерера, Доминика Тима. Был оставлен позади даже Рафаэль Надаль. А теперь на очереди Джокович! Сейчас россиянин и серба разделяют 2068 очков. Если Даниил выиграл турнир в Майами, он сможет сократить это отставание от Джоковича почти наполовину.

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

При этом сам Медведев пока не думает о звании первой ракетки мира: «Я чувствую, что для того, чтобы стать первой ракеткой мира, нужно выиграть турнир «Большого шлема», потому что за него дают много очков. Если только вы не попадёте в четыре финала и выиграете пять «Мастерсов». Я всегда говорю, что рейтинги показывают результаты: чем лучше вы будете выступать в течение года, особенно на крупных турнирах, тем лучше будет ваш рейтинг».