Даниил Медведев ворвался в топ-2 и может сместить Джоковича с трона ещё до «Ролан Гаррос»

Всего 3 недели назад Даниил Медведев поднялся на рекордное для себя 3-е место в рейтинг-листе ATP. И вот россиянин штурмует очередные вершины. Даниил сместил со второй строчки Рафаэля Надаля. Да и первая строчка, которая сейчас принадлежит Новаку Джоковичу, уже совсем близко. Кому-то это покажется невероятным, но у Медведева есть теоретические шансы стать первой ракеткой мира уже этой весной – ещё до начала «Ролан Гаррос».

Юбилей Даниила Медведева. В Марселе россиянин завоевал 10-й титул в карьере Даниил Медведев начал новую победную серию, выиграв в Марселе 4 матча подряд, а вместе с этим и свой 10-й трофей. Видеообзор.

15 марта 2021 года, когда обновился рейтинг 52 недель ATP, россиянин Даниил Медведев впервые оказался на второй строчке, сместив с неё испанца Рафаэля Надаля. Это произошло благодаря двум факторам. Ещё неделю назад Надаль опережал Даниила на 115 очков. Но уже тогда было ясно, что спустя 7 дней россиянин поднимется на одну позицию вверх, поскольку у всех теннисистов должно было сгореть по 50% очков за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2019. При этом Рафаэль не стал просить уайлд-кард ни на один из турниров ATP-250 – в Марселе, Сантьяго или Дохе. Ну а поскольку у Надаля сгорело 180 очков за Индиан-Уэллс, то россиянин приехал в Марсель уже зная, что он станет вторым по итогам недели, даже если проиграет в первом же матче.

Даниил Медведев порхает по корту в Марселе, уже имея в кармане звание 2-й ракетки мира Через несколько дней Даниил Медведев займёт 2-е место в рейтинге ATP. Окрылённый этой новостью россиянин начал поход за титулом в Марселе.

Но Даниил блестяще провёл неделю на юге Франции, победил четырёх соперников подряд, завоевал свой 10-й титул в карьере и добавил к своему рейтингу ещё 250 баллов за вычетом сгоревших 50% очков Индиан-Уэллса-2019. Свою мотивацию выиграть довольно мелкий для топового игрока турнир россиянин объяснил так: «Я знал, что в любом случае стану второй ракеткой мира в понедельник. Но всегда здорово подняться в рейтинге, сделав что-то особенное. Знаю, что не победа здесь принесла мне очки, чтобы стать вторым номером, но это здорово для самооценки – и выиграть турнир, и стать вторым в рейтинге. Мне очень нравится число 10. Оно уже двузначное, о чём я мечтал ещё ребенком. Думаю, что это уже немало, но я постараюсь больше работать, чтобы добавить ещё немного трофеев». Теперь Медведев впереди Надаля уже на 270 очков.

Рейтинг 52 недель ATP на 15 марта 2021 года:



1. Новак Джокович (Сербия) – 12 008 очков

2 (+1). Даниил Медведев (Россия) – 9940

3 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670

4. Доминик Тим (Австрия) – 8625

5. Стефанос Циципас (Греция) – 6765

6. Роджер Федерер (Швейцария) – 6375

7. Александр Зверев (Германия) – 5635

8. Андрей Рублёв (Россия) – 5 011

9. Диего Шварцман (Аргентина) – 3640

10. Маттео Берреттини (Италия) – 3453

...22 (-1). Карен Хачанов (Россия) – 2200

...42 (+3). Аслан Карацев (Россия) – 1395. 1. Новак Джокович (Сербия) – 12 008 очков3 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) – 96704. Доминик Тим (Австрия) – 86255. Стефанос Циципас (Греция) – 67656. Роджер Федерер (Швейцария) – 63757. Александр Зверев (Германия) – 56359. Диего Шварцман (Аргентина) – 364010. Маттео Берреттини (Италия) – 3453

Вот так Даниил Медведев стал первым за более чем 15 лет теннисистом, сумевшим ворваться в топ-2 рейтинга ATP без учёта «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Уже не одно поколение талантливых и перспективных теннисистов «обломало зубы», штурмуя эту вершину! Ни Хуан-Мартин дель Потро, ни Давид Налбандян, ни Стэн Вавринка, ни Николай Давыденко, ни Давид Феррер, ни Томаш Бердых, ни Григор Димитров, ни Доминик Тим не смогли стать хотя бы второй ракеткой мира. А 25-летнему российскому теннисисту Даниилу Медведеву это удалось! 25 июля 2005 года Рафаэль Надаль сместил австралийца Ллейтона Хьюитта со второй строчки, и с тех пор «Большая четвёрка» оккупировала первые две позиции на долгие-долгие годы. Теперь Даниил Медведев это 15-летнее доминирование разрушил.

Рейтинг ATP от июля 2005 года, когда Надаль обогнал Хьюитта

Второе место Даниила Медведева – это огромное достижение всего российского тенниса. Почти 20 лет не было нашего представителя в топ-2. В сентябре 2002 года, когда Медведеву было только 6 лет, Марат Сафин последний раз оказался на второй строчке рейтинга ATP. И вот теперь Россия вернулась на прежние позиции. Будем надеяться, что всерьёз и надолго. Тем более, что за спиной у Даниила надёжный тыл в лице Андрея Рублёва, Карена Хачанова и Аслана Карацева.

Может, кому-то это покажется невероятным, но у Медведева есть теоретические шансы сместить Новака Джоковича с трона уже этой весной – ещё до начала «Ролан Гаррос». От лидера мирового рейтинга сейчас Даниила отделяет 2068 очков. То есть первый номер довольно близко. На турнирах ATP-250 и ATP-500 россиянин уже набрал почти максимум, и даже если он выиграет титул на соревнованиях подобного уровня, то у него должен будет отняться сопоставимый из «худших» результатов, идущих в зачёт (на данный момент это 90 очков за четвертьфинал Вены и 180 очков за полуфинал Лондона). Другое дело – «Мастерсы». До «Ролан Гаррос» на весеннюю стадию календаря приходится сразу четыре турнира этой категории, за победу на которых даётся 1000 очков, а за финал – 600. Это Майами (хард), Монте-Карло, Мадрид и Рим (все – грунт). И надо же такому случиться, что именно на этих четырёх соревнованиях россиянин заработал в прошлых сезонах свои худшие очки на «Мастерсах» (360 – в Монте-Карло, 90 – в Майами, по 10 – в Риме и Мадриде). Так что хорошее выступление на этих турнирах в сезоне-2021 может существенно пополнить рейтинговую копилку Медведева.

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А вот лидер рейтинга Новак Джокович на этих «Мастерсах» в последние два сезона выступал очень прилично. Он завоевал титулы в Мадриде-2019 и Риме-2020 (по 1000 очков), был в четвертьфинале Монте-Карло (180) и 1/8 финала в Майами (90). Из-за того, что по решению ATP прошлые очки будут сгорать не полностью, а наполовину, даже в случае неудачного выступления серб не слишком быстро будет терять баллы, но при этом и накопить дополнительный запас Джоковичу будет сложно. Иными словами, если Медведев выиграет, допустим, два «Мастерса» в Мадриде и Риме, он получит дополнительно 1980 очков. Добавив ещё около 100 очков за любые турниры в марте и апреле, он сможет обойти серба. Это, конечно, пока теория. А на практике всё в руках самого Даниила.