Второй финал Кудерметовой в сезоне! В понедельник Вероника станет первой ракеткой России

Блестящую неделю проводит на грунтовом турнире в Чарльстоне россиянка Вероника Кудерметова. Она уже пробилась в финал, а в понедельник станет первой ракеткой России, сместив Екатерину Александрову.

Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург Дарья Касаткина завоевала главный трофей в Петербурге, но получила чек на сумму в два раза меньше, чем чемпионка прошлого года.

Двумя турнирами в Америке – в Боготе и Чарльстоне – началась серия грунтовых турниров WTA. Более представительный состав собрало соревнование категории 500 в Чарльстоне, штат Южная Каролина. В основной сетке стартовало пять россиянок. Грачёва, Вихлянцева и Потапова проиграли в первом же круге, Самсонова – во втором. Дальше всех пробилась Вероника Кудерметова. 23-летняя уроженка Казани обыграла трёх соперниц и в четвертьфинале вышла на чемпионку US Open – 2017 и Чарльстона-2016 Слоан Стивенс. Россиянке понадобилось всего два сета, чтобы заставить американку зачехлить ракетку: «Мне очень нравится играть на грунте. Думаю, на таких покрытиях у меня много времени, чтобы делать то, что я хочу. Я впервые победила теннисистку, выигравшую турнир «Большого шлема». И это действительно важно для меня. Я пыталась играть агрессивно и не давать ей слишком много времени. Полагаю, это и стало ключевым моментом матча», — призналась Вероника после поединка.

Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона Для Вероники Кудерметовой это первый финал в карьере. У её соперницы Арины Соболенко серия побед составляет 14 матчей.

Соперницей Кудерметовой по полуфиналу стала испанка Паула Бадоса, которую очень многие называют копией Шараповой из-за внешнего сходства. Сама Бадоса считает Марию своим кумиром: «Я стараюсь во многом подражать Шараповой. Ведь Мария очень сильна психологически, и я тоже хочу быть настоящим бойцом. Как и Шарапова я стараюсь играть агрессивно, хотя манера нашей игры отличается. К сожалению, нам не довелось встретиться, но я бы этого очень хотела».

Начало сезона у Бадосы было очень сложным. Она прилетела в Австралию на «заражённом рейсе» и была вынуждена проводить жёсткий карантин. А потом у неё обнаружили коронавирус, и в итоге испанка просидела в изоляции больше других. И только сейчас, в Чарльстоне, она подобралась к той форме, которая у неё была во время «Ролан Гаррос» — 2020. Тогда Паула впервые в карьере пробилась в 4-й круг турнира «Большого шлема». Сейчас, в Чарльстоне, Бадоса смогла победить таких непростых соперниц как Варвара Грачёва, Белинда Бенчич, Кэти Макнелли и самое главное – первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии. Вообще представительница Испании впервые с 2017 года оказалась сильнее действующего первого номера мирового рейтинга. «Я была сосредоточена на своей игре. Понимала, конечно, что мне противостоит первая ракетка мира. Она очень сложная соперница, но я люблю грунтовое покрытие и знаю, как на нём играть. В самом начале встречи меня очень удивил её форхенд – мячи летели очень быстро. У меня был план на игру, но по ходу матча пришлось его корректировать. Я всегда стараюсь получать удовольствие от игры на корте, но после такой победы эмоции просто переполняли меня», — сказала Бадоса.

В этом сезоне Кудерметова и Бадоса уже встречались друг с другом. Это было в 3-м круге Абу-Даби. Вероника победила в трёх сетах, а затем дошла до финала. Сейчас, в Чарльстоне, россиянка начала матч без раскачки и в первом же гейме сделала брейк. Испанка пыталась отыграться, но Кудерметова контролировала свою подачу. У Бадосы был только один брейк-пойнт – в 4-м гейме, но реализовать его она не смогла. Зато Вероника завершила сет ещё одни брейком – 6:3 за 36 минут. Во втором сете Вероника тоже быстро сделала брейк – 2:0, но испанка смогла отыграться – 2:2. Ключевым, пожалуй, стал 5-й гейм на подаче россиянки, который продолжался 12 минут. Кудерметова выдержала, отыграла 2 брейк-пойнта и после семи ровно вытащила свою подачу. После этого она выдохнула, успокоилась и при счёте 4:3 сделала решающий брейк и подала на матч – 6:3, 6:3.

Таким образом, Вероника Кудерметова второй раз за сезон и вообще в карьере вышла в финал турнира WTA. Благодаря этому успеху в понедельник она станет первой ракеткой России, опередив Екатерину Александрову. В финале Кудерметова встретится с Данкой Ковинич из Черногории.