Начинаем с финала! Россиянка Кудерметова пробилась в решающий матч первого турнира сезона

Спустя год российская теннисистка снова в финале турнира WTA! Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в решающий матч соревнований такого уровня. Её соперницей будет белоруска Арина Соболенко, чья серия побед достигла уже 14 матчей.

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Сезон-2021 в WTA-туре начался с нового турнира в Абу-Даби, который сразу получил довольно высокую категорию 500. Это значит, что будущая чемпионка получит около 500 очков – в данном случае 470. Ну а на призовом чеке победительницы будет красоваться сумма $ 68 570. Сетка турнира рассчитана на 6 кругов, и состав участниц получился весьма внушительным. Среди претенденток на победу можно было увидеть и бывших первых ракеток мира, и чемпионок турнира «Большого шлема» — например Гарбинье Мугурусу, Каролину Плишкову, Софью Кенин. Но никто из них смог пробиться дальше четвертьфинала.

В полуфинал вышли сразу три представительницы стран бывшего СССР: Арина Соболенко из Беларуси, Марта Костюк из Украины и Вероника Кудерметова из России. Компанию им составила Мария Саккари из Греции. У неё, кстати, в матче за выход в финал просто не было шансов против белоруски Соболенко. Арина в конце прошлого сезона так разогналась, победив подряд на турнирах в Остраве и Линце, что продолжила свою победную серию и в новом году в Абу-Даби. По ходу турнира Соболенко обыграла Херцог, Томлянович, Жабер, Рыбакину и в полуфинале Саккари. Лишь в четвертьфинале с Рыбакиной белоруска отдала сопернице один сет. В итоге к финалу серия побед Соболенко достигла 14 матчей. Если она завоюет титул, то впервые станет 7-й ракеткой мира.

Соперница Соболенко по решающему матчу определялась в поединке Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Для Вероники это был пятый полуфинал в карьере. Четыре предыдущих она проиграла. На пути к поединку с Костюк россиянка выбила из сетки эстонку Анетт Контавейт, итальянку Бьянку Турати, испанку Паулу Бадосу и украинку Элину Свитолину. Два последних матча для Кудерметовой сложились непросто – ей пришлось играть три сета. Но в матче с Мартой Костюк всё получилось чуть легче. Самой сложной была стартовая партия, где теннисисткам пришлось выявлять победительницу на тай-брейке. Первой до сетбола добралась украинка, но Вероника смогла её переупрямить – 7:6 (10:8). В концовке второго сета россиянка чуть занервничала, не подала на матч, потеряла несколько матчболов, но тут же сделала брейк и с пятого матчбола выиграла поединок – 7:6 (10:8), 6:4.

Так 23-летняя Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Последний раз российская теннисистка была в решающем матче столь престижного соревнования ровно год назад. На турнире в Шэньчжэне Екатерина Александрова смогла обыграть Елену Рыбакину из Казахстана и завоевать свой первый титул. Сейчас Кудерметова благодаря выходу в финал обгонит Анастасию Павлюченкову и Светлану Кузнецову и поднимется на рекордное для себя 36-е место в рейтинге. А если Вероника завоюет в среду главный приз, то обгонит Александрову и станет первой ракеткой России.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценивает возможности Вероники: «Кудерметова у нас идёт по восходящей, она постоянно улучшает свою игру и способна быть высоко в рейтинге. Мы ждём от неё прогресса. Думаю, у неё большие шансы участвовать в Олимпийских играх – 2021».