Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Медведев снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за коронавируса, борьба за 1-е место в рейтинге с Джоковичем отложена

Даниила Медведева настиг коронавирус!
Даниил Сальников
Даниила Медведева настиг коронавирус! Борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план
Россиянин сдал положительный тест на коронавирус перед «Мастерсом» в Монте-Карло. А ведь он боролся за 1-е место сразу в двух рейтингах.
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Даниил Медведев не выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло и не сможет побороться за рейтинговые очки на этом престижном грунтовом турнире. Причина банальна – его всё-таки настиг коронавирус, который бушует на планете больше года. Теперь россиянину придётся скорректировать свои планы в битве с Новаком Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP и рейтинге 52 недель ATP. Но главное сейчас, конечно же, не рейтинг, а здоровье лучшего теннисиста России!

В 10 очках от лидера! Медведев и ещё 4 игрока бросают вызов Джоковичу в чемпионской гонке
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.

Апрельский «Мастерс» в Монте-Карло впервые собрал почти полный состав топовых игроков после зимнего Australian Open. От участия в этом турнире отказались лишь несколько теннисистов из топ-50 – Федерер, Тим, Шаповалов, Вавринка, Чорич, уже после опубликования сетки снялся из-за травмы Монфис. Но в любом случае это важнейшее соревнование, по итогам которого может поменяться расстановка в верхней части и Чемпионской гонки ATP, и рейтинга 52 недель. Российские поклонники тенниса следили за Даниилом Медведевым. В Чемпионской гонке его отделяли от лидера Джоковича всего 10 очков, а в рейтинге 52 недель Даниил боролся и с тем же сербом за первом место, и с Рафаэлем Надалем, идущим третьим. Но в эту борьбу вмешался коронавирус.

Как Даниилу Медведеву обойти Новака Джоковича и стать 1-й ракеткой мира? Есть варианты
Теннисистов разделяет в рейтинге 1933 очка. Но в спину самому Медведеву дышит Король грунта Рафаэль Надаль.

12 апреля, перед самым стартом на турнире, Медведев сдал очередной тест на коронавирус, который оказался положительным. Организаторы «Мастерса» сообщили об этом в специальном пресс-релизе, добавив, что Даниил отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей. «Это большое разочарование – не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине
Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.

Любопытно, что накануне Даниил потренировался в Монако с Королём грунта и 11-кратным чемпионом этого турнира Рафаэлем Надалем. Если у Надаля после этого совместного занятия будет всё в порядке с тестированием на коронавирус и он успешно пройдёт по сетке турнира, то, скорее всего, испанец обгонит Медведева в рейтинге 52 недель и снова станет 2-й ракеткой мира.

Видео доступно на официальном YouTube-канале ATP Tour.

Что же теперь будет с гонкой Медведева за звание первой ракетки мира? Для начала Даниилу нужно успешно восстановиться после болезни, а борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план. Об этом говорит и заслуженный тренер России Борис Собкин: «Коронавирус — это очень серьёзно. Даже когда переболеешь в достаточно лёгкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. Учитывая, что Даня – молодой спортсмен с крепким организмом, надеюсь, что ковид пройдёт бессимптомно. Даже если нет, то в лёгкой форме. В жизни всё расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, твои проблемы — «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача — вылечиться и стать здоровым человеком. Если Медведев заболел, надо думать о том, чтобы стать здоровым человеком. А потом уже по поводу всего остального».

Рейтинг 52 недель ATP на 12 апреля 2021 года:

1. Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 10 030
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 9670
4. Доминик Тим (Австрия) – 8660
5. Стефанос Циципас (Греция) – 7040
6. Александр Зверев (Германия) – 6125
7. Роджер Федерер (Швейцария) – 5875
8. Андрей Рублёв (Россия) – 5400
9. Диего Шварцман (Аргентина) – 3720
10. Маттео Берреттини (Италия) – 3453
...23 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 2280
...29 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 1918.

Конечно, эта новость – очень неприятная и для Даниила, и для его поклонников. После болезни придётся заново набирать игровую форму и приспосабливаться к грунту. А ведь Медведев только что сам признался в Монте-Карло, что не любит играть на этом покрытии: «Я не скрываю, что мне не нравится грунт. Я не поеду играть в Южную Америку, хоть и люблю путешествовать. Конечно, я бы хотел однажды там оказаться, но сейчас не пожертвую ради этого турнирами в Роттердаме, Марселе или Дубае. Каждый раз, когда я тренируюсь на грунте, я выкладываюсь на все 100% и играю с полной отдачей, пусть мне это и нелегко даётся. Но, если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021