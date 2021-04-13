Даниила Медведева настиг коронавирус! Борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план

Россиянин сдал положительный тест на коронавирус перед «Мастерсом» в Монте-Карло. А ведь он боролся за 1-е место сразу в двух рейтингах.

Даниил Медведев не выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло и не сможет побороться за рейтинговые очки на этом престижном грунтовом турнире. Причина банальна – его всё-таки настиг коронавирус, который бушует на планете больше года. Теперь россиянину придётся скорректировать свои планы в битве с Новаком Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP и рейтинге 52 недель ATP. Но главное сейчас, конечно же, не рейтинг, а здоровье лучшего теннисиста России!

В 10 очках от лидера! Медведев и ещё 4 игрока бросают вызов Джоковичу в чемпионской гонке По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Новак Джокович может потерять первое место в списке лучших теннисистов сезона.

Апрельский «Мастерс» в Монте-Карло впервые собрал почти полный состав топовых игроков после зимнего Australian Open. От участия в этом турнире отказались лишь несколько теннисистов из топ-50 – Федерер, Тим, Шаповалов, Вавринка, Чорич, уже после опубликования сетки снялся из-за травмы Монфис. Но в любом случае это важнейшее соревнование, по итогам которого может поменяться расстановка в верхней части и Чемпионской гонки ATP, и рейтинга 52 недель. Российские поклонники тенниса следили за Даниилом Медведевым. В Чемпионской гонке его отделяли от лидера Джоковича всего 10 очков, а в рейтинге 52 недель Даниил боролся и с тем же сербом за первом место, и с Рафаэлем Надалем, идущим третьим. Но в эту борьбу вмешался коронавирус.

Как Даниилу Медведеву обойти Новака Джоковича и стать 1-й ракеткой мира? Есть варианты Теннисистов разделяет в рейтинге 1933 очка. Но в спину самому Медведеву дышит Король грунта Рафаэль Надаль.

12 апреля, перед самым стартом на турнире, Медведев сдал очередной тест на коронавирус, который оказался положительным. Организаторы «Мастерса» сообщили об этом в специальном пресс-релизе, добавив, что Даниил отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей. «Это большое разочарование – не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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Любопытно, что накануне Даниил потренировался в Монако с Королём грунта и 11-кратным чемпионом этого турнира Рафаэлем Надалем. Если у Надаля после этого совместного занятия будет всё в порядке с тестированием на коронавирус и он успешно пройдёт по сетке турнира, то, скорее всего, испанец обгонит Медведева в рейтинге 52 недель и снова станет 2-й ракеткой мира.

Видео доступно на официальном YouTube-канале ATP Tour.

Что же теперь будет с гонкой Медведева за звание первой ракетки мира? Для начала Даниилу нужно успешно восстановиться после болезни, а борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план. Об этом говорит и заслуженный тренер России Борис Собкин: «Коронавирус — это очень серьёзно. Даже когда переболеешь в достаточно лёгкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. Учитывая, что Даня – молодой спортсмен с крепким организмом, надеюсь, что ковид пройдёт бессимптомно. Даже если нет, то в лёгкой форме. В жизни всё расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, твои проблемы — «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача — вылечиться и стать здоровым человеком. Если Медведев заболел, надо думать о том, чтобы стать здоровым человеком. А потом уже по поводу всего остального».

Конечно, эта новость – очень неприятная и для Даниила, и для его поклонников. После болезни придётся заново набирать игровую форму и приспосабливаться к грунту. А ведь Медведев только что сам признался в Монте-Карло, что не любит играть на этом покрытии: «Я не скрываю, что мне не нравится грунт. Я не поеду играть в Южную Америку, хоть и люблю путешествовать. Конечно, я бы хотел однажды там оказаться, но сейчас не пожертвую ради этого турнирами в Роттердаме, Марселе или Дубае. Каждый раз, когда я тренируюсь на грунте, я выкладываюсь на все 100% и играю с полной отдачей, пусть мне это и нелегко даётся. Но, если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный».