Даниила Медведева настиг коронавирус! Борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план

Даниил Медведев не выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло и не сможет побороться за рейтинговые очки на этом престижном грунтовом турнире. Причина банальна – его всё-таки настиг коронавирус, который бушует на планете больше года. Теперь россиянину придётся скорректировать свои планы в битве с Новаком Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP и рейтинге 52 недель ATP. Но главное сейчас, конечно же, не рейтинг, а здоровье лучшего теннисиста России!
Апрельский «Мастерс» в Монте-Карло впервые собрал почти полный состав топовых игроков после зимнего Australian Open. От участия в этом турнире отказались лишь несколько теннисистов из топ-50 – Федерер, Тим, Шаповалов, Вавринка, Чорич, уже после опубликования сетки снялся из-за травмы Монфис. Но в любом случае это важнейшее соревнование, по итогам которого может поменяться расстановка в верхней части и Чемпионской гонки ATP, и рейтинга 52 недель. Российские поклонники тенниса следили за Даниилом Медведевым. В Чемпионской гонке его отделяли от лидера Джоковича всего 10 очков, а в рейтинге 52 недель Даниил боролся и с тем же сербом за первом место, и с Рафаэлем Надалем, идущим третьим. Но в эту борьбу вмешался коронавирус.
12 апреля, перед самым стартом на турнире, Медведев сдал очередной тест на коронавирус, который оказался положительным. Организаторы «Мастерса» сообщили об этом в специальном пресс-релизе, добавив, что Даниил отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей. «Это большое разочарование – не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Любопытно, что накануне Даниил потренировался в Монако с Королём грунта и 11-кратным чемпионом этого турнира Рафаэлем Надалем. Если у Надаля после этого совместного занятия будет всё в порядке с тестированием на коронавирус и он успешно пройдёт по сетке турнира, то, скорее всего, испанец обгонит Медведева в рейтинге 52 недель и снова станет 2-й ракеткой мира.
Видео доступно на официальном YouTube-канале ATP Tour.
Что же теперь будет с гонкой Медведева за звание первой ракетки мира? Для начала Даниилу нужно успешно восстановиться после болезни, а борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план. Об этом говорит и заслуженный тренер России Борис Собкин: «Коронавирус — это очень серьёзно. Даже когда переболеешь в достаточно лёгкой форме, последствия совершенно непредсказуемые. Учитывая, что Даня – молодой спортсмен с крепким организмом, надеюсь, что ковид пройдёт бессимптомно. Даже если нет, то в лёгкой форме. В жизни всё расставляется по приоритетам. Когда ты здоров, твои проблемы — «Ролан Гаррос», Монте-Карло, рейтинг, рекорды. А когда болен, твоя задача — вылечиться и стать здоровым человеком. Если Медведев заболел, надо думать о том, чтобы стать здоровым человеком. А потом уже по поводу всего остального».
1. Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 10 030
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 9670
4. Доминик Тим (Австрия) – 8660
5. Стефанос Циципас (Греция) – 7040
6. Александр Зверев (Германия) – 6125
7. Роджер Федерер (Швейцария) – 5875
8. Андрей Рублёв (Россия) – 5400
9. Диего Шварцман (Аргентина) – 3720
10. Маттео Берреттини (Италия) – 3453
...23 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 2280
...29 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 1918.
Конечно, эта новость – очень неприятная и для Даниила, и для его поклонников. После болезни придётся заново набирать игровую форму и приспосабливаться к грунту. А ведь Медведев только что сам признался в Монте-Карло, что не любит играть на этом покрытии: «Я не скрываю, что мне не нравится грунт. Я не поеду играть в Южную Америку, хоть и люблю путешествовать. Конечно, я бы хотел однажды там оказаться, но сейчас не пожертвую ради этого турнирами в Роттердаме, Марселе или Дубае. Каждый раз, когда я тренируюсь на грунте, я выкладываюсь на все 100% и играю с полной отдачей, пусть мне это и нелегко даётся. Но, если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный».
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