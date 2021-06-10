58-я битва гигантов! Джокович и Надаль сразятся за выход в финал «Ролан Гаррос»

Можно ли победить Короля грунта на его любимом покрытии? Джокович это делал 7 раз. Будет ли восьмой?

Рафаэль Надаль и Новак Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос» расправились со своими очередными соперниками. Теперь нас ждёт 58-я битва гигантов мирового тенниса. Можно ли победить Короля грунта на его любом покрытии? Спросите у Джоковича.

Так случилось, что жребий на «Ролан Гаррос» — 2021 свёл в одной половине сетки трёх лучших теннисистов XXI века – Джоковича, Надаля и Федерера. Роджер снялся с турнира до матча 4-го круга с итальянцем Маттео Берреттини, а вот первая ракетка мира и Король грунта продолжили убирать с дистанции одного соперника за другим. Для Рафаэля путь к 1/4 финала оказался не самым тяжёлым – испанец не отдал соперникам ни сета. Любители тенниса и эксперты предполагали, что противостояние с Диего Шварцманом будет более напряжённым, поскольку у аргентинца есть опыт побед над Рафой.

Так и случилось. В 1/4 финала Диего смог прервать серию выигранных сетов Надаля на «Ролан Гаррос». До этого поединка испанец сумел победить в 35 партиях подряд. Выиграл он 36-ю в начале матча со Шварцманом. Однако затем аргентинец взвинтил темп, поймал Рафаэля на ошибках, сравнял счёт по сетам и прервал серию Надаля. Однако эта неудача только раззадорила Рафу, он смог добиться брейка в концовке третьей партии, а в 4-й и вовсе «навесил» Диего обидную баранку – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Соперником Джоковича стал как раз Берреттини, который из-за снятия Федерера прошёл в 1/4 финала без борьбы и 3 дня отдыхал до поединка с 1-й ракеткой мира. Однако в начале матча свежее почему-то выглядел Новак, который чувствовал себя полным хозяином на корте. В первом сете ему хватило одного брейка – 6:3, во втором преимущество серба увеличивалось – он смог взять две подачи соперника – 6:2. Но в третьей партии Маттео улучшил игру на своей подаче, стал увереннее контролировать мяч. Джоковичу очень трудно было добраться до брейк-пойнтов. Первый у него появился лишь в 9-м гейме, но итальянец спас свою подачу. Дело дошло до тай-брейка, где у серба была возможность двумя своими подачами решить судьбу матча. Но Новак неожиданно дрогнул и позволил сопернику перевести поединок в 4-й сет – 6:7.

4-й сет поначалу был похож на предыдущий – шла равная борьба без возможности кому-либо добраться до брейк-пойнта. Теннисисты радовали зрителей, впервые пришедших на вечернюю сессию, потрясающими розыгрышами, пока при счёте 3:2 в пользу Джоковича публику не попросили покинуть стадион. Дело в том, что в Париже в этот момент начинался комендантский час и болельщики вынуждены были уйти с этого теннисного шоу. Нечто подобное Новак уже пережил в этом году на Australian Open в матче с Тейлором Фритцем. И серб тогда сумел вытащить непростой матч после ухода зрителей. Джокович смог в первом же гейме добраться до брейк-пойнта, но не реализовал его. А потом произошёл драматичный момент – Новак поскользнулся и рухнул на корт. При падении он успел отбросить ракетку, сгруппироваться и таким образом смягчил удар о землю. К счастью, никаких видимых повреждений Джокович не получил. Матч продолжился, а когда казалось, что второго тай-брейка не избежать, серб наконец-то с 3-го матчбола добился победы – 6:3, 6:2, 6:7, 7:5 за 3 часа 32 минуты.

Вот так Надаль и Джокович смогли пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» и в пятницу сразятся за выход в финал. А значит нас ждёт очередное, уже 58-е по счёту противостояние этих величайших теннисистов в истории. Невероятно, но это будет уже 9-я битва Рафаэля и Новака на Открытом чемпионате Франции. Столько же они встречались только на «Мастерсе» в Риме.

Все матчи Надаля и Джоковича на «Ролан Гаррос»:



1. 2006. 1/4 финала. Надаль – 6:4, 6:4, отказ.

2. 2007. 1/2 финала. Надаль – 7:5, 6:4, 6:2.

3. 2008. 1/2 финала. Надаль – 6:4, 6:2, 7:6.

4. 2012. Финал. Надаль – 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.

5. 2013. 1/2 финала. Надаль – 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7.

6. 2014. Финал. Надаль – 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

7. 2015. 1/4 финала. Джокович – 7:5, 6:3, 6:1.

8. 2020. Финал. Надаль – 6:0, 6:2, 7:5.

9. 2021. 1/2 финала.?

Сейчас счёт личных встреч Надаля и Джоковича – 29-28 в пользу Новака. Чаще всего они играли на харде, и серба там явный перевес – 20-7. На траве у этих теннисистов полное равенство – 2-2. Ну а на грунте, как нетрудно догадаться, с большим перевесом лидирует Рафаэль – 19-7.

Статистика личных встреч Джокович – Надаль (29-28):

Джокович Надаль Всего хард 20 7 27 грунт 7 19 26 трава 2 2 4 Всего 29 28 57

Здесь важно отметить, что именно Джокович чаще других в туре побеждал Надаля на грунте. Он это делал 7 раз. Будет ли восьмой?

Теннисисты, чаще всего побеждавшие Рафаэля Надаля на грунте:



– 7 раз

Доминик Тим – 4

Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3

Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2 Новак Джокович – 7 разДоминик Тим – 4Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2

Обратим внимание на то, что последний раз на «Ролан Гаррос» Надаль и Джокович встречались полгода назад – на осеннем турнире-2020. Тогда Рафаэль одержал безоговорочную победу в трёх сетах. Ну а вообще последняя встреча испанца и серба состоялась меньше месяца назад в финале «Мастерса» в Риме, и в этот раз Джоковичу удалось забрать одну партию у соперника. Многие тогда назвали этот поединок генеральной репетицией «Ролан Гаррос». Встреча Джоковича и Надаля состоится в пятницу, 11 июня, как и другой полуфинал между Циципасом и Зверевым.