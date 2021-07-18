Отец был в финале, а сын — чемпион! Норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Бостаде

Кристиан Рууд 26 лет назад проиграл в финале на турнире в Бостаде, а его сын Каспер Рууд уверенно завоевал титул на Открытом чемпионате Швеции – 2021. 22-летний уроженец Осло после майской победы в Женеве не оставил соперникам шанса в Бостаде. Подробности – в нашем видеообзоре красивых розыгрышей и забавных моментов.

Австралиец Джон Миллман на этой неделе не выиграл в Бостаде ни матча, но, судя по его видеосюжету, этот турнир ему очень понравился. Напомним, что это соревнование 11 лет подряд получало награду как лучший турнир категории ATP-250, при этом важно, что на первое место Бостад ставили сами теннисисты. Миллман показал, как этот чемпионат устроен изнутри.

Джон не справился с Артуром Риндеркнешем (3:6, 6:3, 3:6), а француз, в свою очередь, в 1/4 финала проиграл Яннику Ханфману – 4:6, 3:6. Янник считался фаворитом во встрече с Федерико Кория, поскольку аргентинец затратил очень много сил для победы над Кристьяном Гарином – 6:4, 4:6, 6:2. Два южноамериканца подарили настоящий грунтовый спектакль с обилием длинных розыгрышей и укороченных. На первый план вышла физическая подготовка. Гарина беспокоили мышцы брюшного пресса, и в какой-то момент казалось, что он даже готов сняться. Тем не менее, чилиец довёл дело до третьего сета, но там Кория был сильнее. На матчболе Кристьян даже не выполнил удар, думая, что соперник ошибся.

Аргентинец сумел восстановиться и очень легко обыграл Ханфмана в полуфинале – 6:2, 6:1. Впервые в карьере Кория пробился в финал турнира ATP. Желая отблагодарить местную публику за поддержку, во время послематчевого интервью он достал телефон и воспользовался онлайн-переводчиком, чтобы произнести одну фразу на шведском. Зрители были в восторге.

В другом полуфинале борьбы тоже не получилось. Рууд разгромил Роберто Карбальеса-Баэну 6:1, 6:4 и отдал до финала только семь геймов. Напомним, что во втором раунде он не оставил шансов Хольгеру Витусу Нёскову Руне, а в преддверии четвертьфинала из-за травмы снялся Генри Лааксонен, так что путь Каспера до финала оказался невероятно лёгким. Да и сам финал начался довольно просто – 4:0. На самом старте отменную реакцию продемонстрировал болбой, который по-бейсбольному поймал летевший в него мяч.

Кория с середины июня провёл 21 матч (он дошёл до двух финалов челленджеров) и объективно устал. Рууд лучше держал мяч на задней линии, почти не давал никаких шансов на своей подаче и уверенно завоевал третий титул в карьере и второй в сезоне – 6:3, 6:3. Лишь в самой концовке Рууд занервничал, упустил пару матчболов и отдал подачу, но в следующем гейме закончил турнир чемпионом. 26 лет назад до финала в Бостаде дошёл его отец Кристиан, а в 2021 году Каспер сделал следующий шаг. «Теперь, по-моему, я сильнее своего папы уже по всем статьям», — в шутку отметил Рууд на церемонии награждения.

На новой неделе пройдут очередные турниры – в Умаге, Гштааде и Лос-Кабосе.