Эйс-машина. Американец Джон Иснер снова неудержим в Атланте

Джона Иснера называют эйс-машиной. Сделать 20, 30, а иногда и под 50 эйсов за матч – это для него в порядке вещей. Даже в 36 лет он всё ещё опасен на быстрых кортах, а турнир в Атланте всегда ему подходил. В этом году ветеран снова неудержим в этом городе: впереди девятый финал.

Соревнование в штате Дорджия проводится с 2010 года. Ранее лицензия была у турнира в Индианаполисе, но ATP не нравились низкие продажи билетов и отсутствие больших звёзд. Было решено продать лицензию Атланте, которая неплохо зарекомендовала себя в 90-х, когда в этом городе проходил турнир Verizon Tennis Challenge: на нём побеждали такие именитые игроки, как Пит Сампрас, Андре Агасси, Джон Макинрой и Энди Роддик.

В этом году под первым номером был посеян Милош Раонич, но он уже в первом круге уступил на решающем тай-брейке Брэндону Накашиме – 7:5, 3:6, 6:7 (4:7). Как оказалось, канадец проиграл будущему финалисту. Брэндон, который в понедельник станет самым молодым игроком топ-100 (ему только 19), дошёл до второго финала подряд. В нижней части сетки финалистом мог стать Тэйлор Фритц, который начал с победы над Евгением Донским - 6:3, 6:4. В самой концовке единственный россиянин в сетке заработал брейк-пойнт блестящим приёмом, но, к сожалению, через минуту матч завершился.

В четвертьфинале Фритц на трёх тай-брейках прошёл своего хорошего друга Райлли Опелку – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). После матча теннисисты тепло обнялись у сетки.

Достойный турнир провёл австралийский квалифаер Кристофер О’Коннелл, который впервые в своей карьере добрался до четвертьфинала на уровне ATP. В матче с Денисом Кудлой (4:6, 6:3, 6:3) он исполнил очень красивый твинер.

В четвертьфинале с Джоном Иснером Кристофер снова порадовал публику. Он вытащил невероятный мяч в обороне, бегая из одного угла в другой.

Кстати, об игре в обороне. Считается, что высокорослые теннисисты (а рост Иснера – 208 см) не умеют действовать в защите и не любят бегать вдоль задней линии. В целом да, но Джон в полуфинале с Фритцем (7:6 (7:4), 5:7, 6:3) включился в важный розыгрыш в конце первого сета, который мог принести ему брейк-пойнт. Усилия Иснера всё-таки не принесли результат, но за старания мы его, конечно, похвалим.

Очко проиграл, а матч выиграл, и в ночь на понедельник Джон сыграет с Брэндоном Накашимой. Для 19-летнего теннисиста это второй подряд финал (в Лос-Кабосе, кстати, он в полуфинале победил Иснера, но затем не справился с Кэмероном Норри), а для 36-летнего Джона – девятый на кортах Атланты, он попробует завоевать шестой титул в этом городе.