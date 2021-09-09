«Ваши ноги я заберу». Джокович расправился с Берреттини и вышел в 1/2 финала US Open

Серб Новак Джокович пробился в четвёрку лучших на US Open. В четвертьфинале он расправился с итальянцем Маттео Берреттини, которого он не так давно обыграл в финале Уимблдона.

Интересная ситуация сложилась на нынешнем US Open в мужской одиночной сетке. Если в той половине, которую возглавляет Даниил Медведев, случилось множество сенсаций, то в верхней части до решающих стадий добрались теннисисты, которым это, собственно, и положено по рейтингу. До четвертьфиналов добрались Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Маттео Берреттини (6) и лишь место Дениса Шаповалова (7) занял тот игрок, который и выбил его из сетки в 3-м круге – Ллойд Джордж Харрис из ЮАР.

В первом четвертьфинале дня встречались 4-я ракетка мира Зверев и 46-я Харрис. Несмотря на то, что эти теннисисты ровесники, их послужной список и турнирный опыт сильно отличаются. Александр выиграл 17 титулов, был в финале US Open – 2020, а Ллойд-Джордж может похвастать лишь двумя финалами турниров ATP, в которых он уступил россиянам Андрею Рублёву (Аделаида-2020) и Аслану Карацеву (Дубай-2021). Борьба получилась лишь в первом сете, в котором Зверев оказался сильнее на тай-брейке, а дальше немец с русскими корнями уверенно довёл матч до победы – 7:6, 6:3, 6:4. Так Александр вышел в свой 4-й полуфинал на «Шлемах» и второй подряд на US Open. Кроме того, Зверев продолжил феноменальную серию побед, начатую на Олимпиаде. С учётом золота в Токио и титула на «Мастерсе» в Цинциннати он выиграл 16 поединков подряд.

Что касается Новака Джоковича, то в Нью-Йорк он приехал не просто за очередным крупным титулом. На нынешнем US Open знаменитый серб собирался успешно завершить поход за сезонным «Большим шлемом». Напомним, что в этом году он уже победил на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, и для полной коллекции ему не хватало только Открытого чемпионата США – 2021. До четвертьфинала Джокович добрался с потерей сетов. Уже в первом круге Новак отдал партию в матче с датским квалифаером Хольгером Руне, затем в третьем раунде проиграл сет японцу Кею Нисикори, а в 1/8 финала был вынужден отыгрываться с 0:1 по партиям в поединке с обладателем уайлд-кард Дженсоном Бруксби из США. «Я мощно начал. С самого начала верил в победу, как в любом другом матче. Очень жаль, что в конце второго сета я поплыл физически. Возникли проблемы с движением — но это не отговорка. Нужно отдать должное Новаку, он прибавил», — заявил Бруксби после матча.

Интересно, что после матча Джокович – Бруксби чемпион US Open – 2003 Энди Роддик написал в своём «твиттере» сообщение, которое заставило обсуждать теннисную общественность секрет успеха 20-кратного чемпиона «Шлемов» и первой ракетки мира: «Физическая готовность раньше была слабым местом Новака. Перед нами один из лучших примеров в истории спорта, когда негатив превратился в позитив. Он просто зверь. Сначала он забирает твои ноги, а потом — душу». Скорее всего, Роддик имел в виду, что после того, как Джокович изматывает своего соперника физически, он лишает его воли к победе и «дожимает». Сам же Джокович ответил американцу так: «Правильная — только первая часть. Что касается второй, то душу я ни у кого не забираю. У каждого своя душа. У всех прекрасные души, так что я всех ценю. Но ваши ноги я заберу, это точно».

Так всё и случилось в поединке с Берреттини. Первый сет продолжался более часа – была борьба в каждом гейме, обилие брейк-пойнтов и счёта «ровно». Но до поры до времени теннисистам удавалось удерживать свои подачи. Лишь в концовке итальянец всё же добился единственного брейка за партию, а затем не без труда подал на сет – 7:5 за 1 час 18 минут. Во 2-м сете Маттео практически сразу потерял нить игры, а Джокович прибавил, вцепился в эту партию, сделал брейк – 3:1, чётко держал свою подачу, а в концовке реализовал ещё один брейк-пойнт – 6:2 и сравнял счёт по партиям – 1:1. Следующие два сета прошли с ещё большим преимуществом Новака. В третьем сете он сразу же сделал брейк – 2:0, а в концовке взял ещё одну подачу соперника – 6:2. А в четвёртой партии Джоковичу хватило одного брейка, чтобы довести матч до убедительной победы – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 за 3 часа 30 минут.

Так Новак Джокович пробился уже в своей 42-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» (9 в Австралии, 11 во Франции, 10 на Уимблдоне и теперь 12 в США). За место в финале лидер мирового рейтинга поборется в пятницу с олимпийским чемпионом Александром Зверевым. Другую полуфинальную пару составили Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим.