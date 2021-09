«Прошу прощения у Новака». Медведев великой победой довёл Джоковича до слёз на US Open

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере победил на турнире «Большого шлема». В решающем матче US Open 2021 года 25-летний россиянин сломил сопротивление лидера мирового рейтинга Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4. Сербский теннисист после выхода в финал американского мэйджора назвал предстоящий матч главным в своей карьере. Всё дело в том, что Новак мог стать первым теннисистом с 1969 года, которому покорился бы «Большой шлем».

В мужском теннисе победа одного игрока на трёх первых «Шлемах» предыдущий раз была зафиксирована в 1969 году. Тогда австралиец Род Лэйвер сумел в итоге собрать весь календарный «Большой шлем», поставив победную точку на US Open. С тех пор ни одному теннисисту в мире не удавалось повторить уникальное достижение Лэйвера. 34-летнего Джоковича от этого события отделяла всего одна победа, но игра Даниила оказалась неприступной крепостью для него.

В первом сете Медведев показал абсолютно феноменальный теннис, позволив сопернику за всю партию взять лишь три очка на чужой подаче. Для Джоковича поражение в стартовой партии не было катастрофой, ведь и четыре предыдущих поединка в Нью-Йорке он начинал с потери сета, после чего резко добавлял в своей игре. Один из ключевых эпизодов встречи произошёл на старте второго сета, когда серб упустил тройной брейк-поинт на подаче россиянина. После проигрыша в одном из розыгрышей серб сгоряча трижды ударил свою ракетку о корт и сломал её, но на характере встречи срыв Джоковича никоим образом не отразился.

В заключительном сете Медведев упустил первую возможность подать на матч, но со второй попытки всё-таки добрался до вожделенной победы. Перед последним геймом в финале серб не смог сдержать слёз, уже прекрасно осознавая, что это был решительно не его день на корте Артура Эша. Джокович потерпел первое в сезоне поражение на турнирах «Большого шлема», упустив лучший шанс в своей карьере повторить легендарное достижение Лэйвера.

Права на видео принадлежат US Open. Публикация доступна в «твиттере» US Open.

«Во-первых, хочу поздравить тебя, Даниил. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров Большого шлема. Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем.

Я заранее представлял два возможных сценария, когда буду стоять здесь, перед вами. Пусть мне и не удалось сегодня победить, но моё сердце наполнено радостью. Благодаря вам я чувствую себя самым счастливым. Вы меня тронули до глубины души, и никогда прежде у меня не было таких чувств в Нью-Йорке. Я чувствую себя особенным образом. Люблю вас. Спасибо вам большое за поддержку и за всё то, что вы для меня сделали. Скоро увидимся», — сказал Джокович после матча.

25-летний Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Любопытно, что Даниилу удалось повторить успех своей соотечественницы на её глазах, ведь Мария вошла в число вип-персон, с трибун наблюдавших за главной победой в карьере Медведева.

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу. Теперь Даниилу удалось взять великий реванш за январское поражение на Australian Open. Ещё более приятной победу Медведева делало то обстоятельство, что Даниил сумел завоевать титул в третью годовщину своей свадьбы. Таким образом 12 сентября навсегда стало главным днём в жизни россиянина.

«Прошу прощения у Новака и его болельщиков, мы знаем, чего он хотел достичь сегодня. Я никогда этого никому не говорил, но для меня он величайший теннисист в истории. Хотел бы поблагодарить свою команду, мою семью и друзей. Я благодарю вас за помощь на этом пути. Спасибо болельщикам, хотя, наверное, вы больше болели за Новака.

Хотел бы закончить на приятной ноте: сегодня третья годовщина свадьбы. Я не знал, что подарить по ходу турнира, поэтому решил быстро найти подарок. Когда я победил в полуфинале, я понял, что нужно брать турнир, потому что времени на поиск подарка у меня не было. То, что я сделал после победы, поймут игроки в PlayStation», — заявил счастливый Медведев на торжественной церемонии.

Медведев стал четвёртым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом. До него ТБШ в одиночном разряде выигрывали:

Евгений Кафельников («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999);

Марат Сафин (US Open-2000, Australian Open-2005);

Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»-2004);

Мария Шарапова («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014);

Светлана Кузнецова (US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009).

Даниил Медведев (US Open-2021).

Представитель мужского российского тенниса ранее лишь однажды праздновал победу на US Open. В 2000 году Сафин в трёх сетах обыграл американца Пита Сампраса. Спустя 21 год Медведев повторил успех Марата.